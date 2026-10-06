Je libo hvězdu? Jedna česká prý v zámoří roste. Jiříček pluje v Hronkových stopách

Ale zase opatrně...
Nebo ne?
Český hokej takovou situaci vlastně pořádně nezažil. Že by se o zadákovi z tuzemské dílny diskutovalo v tak grandiózním měřítku a přirovnávali ho v zámoří k nejlepším bekům na světě?
Nevídané, dosud nepoznané. S respektem ke Kaberlovým, Hamrlíkovi i Židlickému, kteří patřili k nadstandardním zadákům, avšak statusu nejlepšího obránce na světě nedosáhli. Přitom právě v takové konotaci Jiříčka v St. Louis v poslední době zmiňují.
Pokud by skutečně prorazil tak, jak mu věří třeba trenér Montgomery, nechal by minimálně na chvíli zapomenout na šeď, která se nad výchovou českých zadáků v uplynulých letech vznášela.