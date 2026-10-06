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Je libo hvězdu? Jedna česká prý v zámoří roste. Jiříček pluje v Hronkových stopách

Jakub Hromada
  12:00

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Adam Jiříček ze St. Louis při debutu v NHL proti Dallasu. | foto: Jerome Miron-Imagn Images

Může si pořádně vydechnout. Po týdnu plném šílenství má konečně chvilku klidu. V minulosti už svými kousky na ledě několikrát upoutal, ale ani zdaleka se nic z dřívějška ani nepřiblížilo tak obrovské mediální pozornosti, kterou na sebe přilákal před víkendem a během něj. Z hokejisty Adama Jiříčka pomalu roste hvězda.

Ale zase opatrně...

Nebo ne?

Český hokej takovou situaci vlastně pořádně nezažil. Že by se o zadákovi z tuzemské dílny diskutovalo v tak grandiózním měřítku a přirovnávali ho v zámoří k nejlepším bekům na světě?

Nevídané, dosud nepoznané. S respektem ke Kaberlovým, Hamrlíkovi i Židlickému, kteří patřili k nadstandardním zadákům, avšak statusu nejlepšího obránce na světě nedosáhli. Přitom právě v takové konotaci Jiříčka v St. Louis v poslední době zmiňují.

Pokud by skutečně prorazil tak, jak mu věří třeba trenér Montgomery, nechal by minimálně na chvíli zapomenout na šeď, která se nad výchovou českých zadáků v uplynulých letech vznášela.

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