Z Edmontonu do NHL. Jecho žije soubojem McDavid - Crosby, chystá ho Šmíd

Úvod mu vyšel. V týmu Edmonton Oil Kings, který patří stejnému majiteli jako slavní Oilers z NHL, je nejproduktivnějším hráčem. Mezi nováčky Western Hockey League, jež zahrnuje juniorské kluby na západě Kanady a USA, mu patří páté místo. Jeho klub je přitom v soutěži předposlední.

„Zpráva mě překvapila a byl jsem za to rád,“ netají se zlínský rodák Jecho, který pravidelně reprezentoval v mládežnických kategoriích. Na prestižním Hlinka Gretzky Cupu nastoupil dokonce třikrát. „Na druhou stranu to nic neznamená, sezona je čerstvá. Je to spíš motivace, abych dál pracoval a udržel se mezi nejlepšími.“

Přesto, posledním zlínským hokejistou, který byl draftován v prvním kole, byl v roce 2017 Filip Chytil. Sledujete ho? A láká vás navázat na něj?

Samozřejmě, že ho sleduju. Dokonce každý zápas, protože ho mám vybraného ve virtuální hře. Strašně rád se dívám na utkání Rangers, líbí se mi jejich styl hry. Až do zranění hrál skvěle.

Adam Jecho v českém dresu na Hlinka Gretzky Cupu v roce 2021

O vaší profesionální budoucnosti hodně naznačí letošní sezona. Jak jste si v Kanadě zvykl?

Poměrně rychle. Pomohlo mi, že jsem neměl moc čas na rozkoukání. Hned jsem do toho skočil, od začátku sezony až do jejího konce se nezastavíte. Edmonton je jedním z nejhokejovějších měst v Kanadě, každý tu tím žije. Je to paráda. Na zimák se těšíme každý den. Hrát a trénovat v takové hale je jedním ze snů každého hokejisty (Oil King hrají ve stejné hale jako Oilers).

Adam Jecho * Nadějný hokejový útočník se narodil 24. března 2006 ve Zlíně. Měří 195 cm a váží 90 kg. * Jeho táta Richard závodně plaval a hrál vodní pólo, později osm let působil jako vedoucí družstva extraligových házenkářek. * S hokejem začínal v pěti letech, závodně hrál také tenis. Ve dvanácti dal přednost hokeji, který ho bavil víc. * V „covidové“ sezoně 2020/21 odešel do finské Tappary Tampere, kde strávil dvě a půl sezony. Postupně hrál za šestnáctku, osmnáctku i dvacítku. * Od letošní sezony působí v zámořské WHL v týmu Edmonton Oil Kings, který si ho vybral v draftu ze 3. místa. Zatím odehrál 16 zápasů, s bilancí 15 bodů (7+8) je nejproduktivnějším hráčem týmu. Mezi nováčky je v celé soutěži pátý. * Nastupoval v reprezentaci do 17 i 18 let, na prestižním Hlinka Gretzky Cupu hrál třikrát.

Takže jste rád, že si vás vybral zrovna Edmonton?

Když jsem se to dozvěděl, byl jsem překvapený a zároveň nadšený. Tento klub má jednu z nejlepších historií v této soutěži. Když mi přišla nabídka, skoro nic jiného jsem neřešil. Pro mě je dobré, že hraju ve WHL, kterou považuju za nejfyzičtější ze všech tří kanadských juniorských soutěží. Dovednosti zdejších hráčů jsou na neuvěřitelném levelu. Mému stylu hokeje a tomu, v čem se potřebuju zlepšit, WHL naprosto sedí. Udělal jsem skvělou volbu.

Co tedy potřebujete zlepšit?

Hru do těla. Spíš si víc zvyknout na to, že dokončuju souboje a že na nic nemám čas. Když předržím puk, dostanu ránu. Rychlost hry je daleko větší než v Evropě, všechno se musí dělat bleskově. V tom jsem měl rezervy, mám šanci se zdokonalovat.

Měříte 195 centimetrů a před odletem do zámoří jste naznačoval, že chcete být tzv. two-way center, tedy být užitečný před oběma brankami. Už se k tomu začínáte přibližovat?

Na začátku sezony se mi daří dávat hodně gólů, takže teď jsem spíš do ofenzivy. Hraju o dost víc přesilovek než oslabení. Neříkám, že za to nejsem rád, ale všechno se může změnit. Jestli chci hrát profesionální hokej, musím se naučit hrát na obou stranách hřiště. A taky být solidní na buly je extrémně důležité. Určitě se posouvám do role two-way centra, ale zatím víc tahám v ofenzivě.

Start sezony vám vyšel, jste nejproduktivnější hráč Edmontonu. Těší vás to?

Jsem rád, že start ročníku se mi vydařil. Pro někoho, kdo přijde z jiné ligy, je super, když se mu v úvodu povede pár věcí. Měl jsem bodovou šňůru, dařilo se mi. Ale bych byl rád, kdyby se nám více dařilo týmově. Pak by to mohlo být lepší i pro mě.

Oil Kings se trápí, jste na dně celé soutěže a máte za sebou šňůru osmi porážek v řadě. Čím to je?

Tým je stále v přestavbě. Už v minulé sezoně patřili k nejhorším. Přitom ze začátku to bylo super, pak přišla série porážek. Ale podle toho, co jsem slyšel, je to proti loňsku ohromný rozdíl, hrajeme mnohem lépe. Některé zápasy jsme vůbec nemuseli prohrát. Měli jsme i problémy se zraněními. Každý tým může mít na soupisce tři dvacetileté hráče a nám se dva zranili. Jeden nebude k dispozici až do konce sezony, druhý se bude brzy vracet. Takže tým ani jednou nebyl v plné síle. Jakmile budeme všichni zdraví, můžeme hrát s kýmkoliv a překvapit hodně lidí.

Hrajete ve stejné hale jako Oilers, sleduje vás i sedm tisíc diváků. To je velký rozdíl proti tomu, co jste dosud poznal v Evropě.

Strašně těžko se to popisuje, ale přál bych každému, aby si to někdy zkusil. Každý den, když tam jsem, vidím to a mám možnost na tom ledě trénovat, si říkám, že je to něco neuvěřitelného a že mám štěstí.

V kabině máte českého spoluhráče, obránce Vojtěcha Porta. Pomohl vám s aklimatizací?

Hrál v této lize už loni, takže ví, jak to chodí. Navíc je draftovaný do NHL (Anaheim). Hodně lidí o něm možná neví, ale je to skvělý hráč a super kluk. Když mi není něco jasné, všechno mi vysvětlí, pomůže mi.

Jako vývojový trenér v klubu působí bývalý reprezentant Ladislav Šmíd. Jak vám pomáhá on?

Je s námi na zimáku každé úterý. Zajímá se, jestli nám něco nechybí, sleduje zápasy. Popisuje nám, jak to vypadá shora, co se mu líbilo, co můžeme zlepšit. Nám Čechům hodně pomáhá. Je to taková osoba, že kdyby mi něco chybělo nebo by se mělo něco stát v mém životě, napsal bych mu.

Adam Jecho v českém dresu a s medailí na Hlinka Gretzky Cupu v roce 2023

Po příletu do Kanady jste bydlel u něj, že?

Dva týdny před začátkem kempu. Postaral se o mě, bylo to parádní. Teď už ale bydlím u své kanadské rodiny.

Jaká je?

Nemůžu si ji vynachválit. Mají už dospělé děti, kteří se občas staví. Starají se o mě jako o vlastního, nemůžu říct jediné špatné slovo. Bydlíme asi dvacet minut od centra, chodí na každý zápas.

To, že jste v cizině sám bez rodiny, pro vás není nic nového. Už ve čtrnácti a půl jste odešel do Finska. Dnes to asi berete s odstupem, ale jaké to tehdy bylo?

Ze začátku se mi samozřejmě stýskalo. Bylo to poprvé, co jsem byl pryč z domova, žil jsem sám. Když se v hokeji daří, člověk to tolik nevnímá, ale když se nedaří, zasáhne vás to mnohem víc. To byly ty nejtěžší chvíle. Moc mě to naučilo, do života si z toho můžu jenom brát.

Někde jsem četl, že jste od maminky vyzvídal, jak prát a vařit. V Kanadě to máte v tomto směru jednodušší, ne?

Je to tak. Zažívám tady neuvěřitelný komfort. Každé jídlo mám udělané, je vyprané, je to super.

Takže je to jednodušší než ve Finsku?

Určitě. Život s rodinou vám všechno neuvěřitelně ulehčí. Máme, co si řekneme. Navíc všichni spoluhráči bydlí v okolí, takže není problém říct komukoliv z nich, aby mě odvezl na trénink. Proti Finsku, kde jsem byl sám a musel jsem všechno dělat, je to velký komfort. Na druhou stranu mi to pomohlo zvládnout jazykovou bariéru. Prospělo mi, že jsem tam musel mluvit anglicky. Když jsem přijel do Kanady, všichni říkali, že moje angličtina je na super levelu a skoro nejde poznat, že to není můj rodný jazyk.

Jak hodnotíte své finské angažmá po hokejové stránce? Co vám to dalo nejvíc?

Musel jsem si zvyknout, že se víc pracuje. Finové jsou známí tím, že hodně trénují na ledě i mimo něj. Zvykl jsem si pracovat každý den. Občas to není úplně lehké, ale pomohlo mi to. Musel jsem si zvyknout i na to, že hraju proti šikovnějším hráčům. To znamenalo být taky šikovný, abych se dostal přes obránce i útočníky k zakončení.

Víte, že v prvoligovém Zlíně jsou teď čtyři Finové?

Abych se přiznal, situaci ve Zlíně moc nesleduju. Toto jsem ale zaznamenal. Je to celkem zvláštní, když doteď tam nebyl žádný. Na druhou stranu je to asi nějaký ukazatel, že když neseženou angažmá doma, hledají místo jinde. Tito našli místo zrovna ve Zlíně, pro ně je to asi dobře.

Edmonton v minulosti proslavil Wayne Gretzky, nyní ho táhne Connor McDavid. Který z nich je pro vás symbolem města?

Vzhledem k tomu, že jsem z mladší generace, tak McDavid. Ale řekl bych, že kolem Gretzkého se to pořád točí. Když se člověk dostane na zimák, nejde si nevšimnout jeho fotek, portrétů i dalších věcí. Udělal toho pro Edmonton spoustu, lidé na něho do smrti nezapomenou.

Český hokejový talent Adam Jecho

A co McDavid? Už jste se s ním bavil?

Trénujeme ve stejných halách, skoro ve stejných časech, takže ho vidíme zpoza plexiskla na ledě. Když přechází na zimák, můžeme ho vidět ze tří metrů. Ještě jsme se spolu nebavili. Ale už jenom to, že se můžeme dívat na trénink, je skvělé.

Co vás na něm nejvíc zaujalo?

Všechno dohromady. Je neuvěřitelné, jaké věci dokáže dělat ve velké rychlosti. Když to člověk vidí v televizi, říká si, jak je to možné. Když to vidí v reálu, říká si dvojnásob, jak je to možné. Na tréninku vypadá, jako by tam stál proti malým klukům.

Naživo už jste ho hrát viděl?

Bohužel ne. Ani na venkovním Heritage Classic, sehnat lístky byl obrovský problém. Ale mám v plánu jít na hokej 10. března. Je to sice za dlouho, ale přijede Pittsburgh, což je můj nejoblíbenější tým. Crosby je mým vzorem. Chtěl bych se jít podívat, předem si seženu lístky.