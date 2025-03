Zlomený nos, vzápětí kontrakt. Jecho se přiblížil NHL: Můžu investovat do sebe

Adam Jecho na přípravném kempu české hokejové reprezentace do 20 let v Chomutově. | foto: Petr Bílek, MAFRA

Čerstvě devatenáctiletý útočník totiž podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s týmem NHL St. Louis Blues, který jej před rokem draftoval z 95. pozice.

„Bylo to docela vtipné. Agent psal, jestli bych se mu mohl ozvat, že je to docela důležité,“ pousmál se Jecho, jenž působí v týmu Edmonton Oil Kings.

Kontrakt jste podepsal den po devatenáctých narozeninách. Co to pro vás znamená?

Nebudu lhát, je to super. Je to další splněný sen a další krok směrem k NHL. Hlavně je to důležité v tom, že finance ze smlouvy můžu investovat do přípravy na další sezonu a do budoucna, abych byl v dobré kondici.

Měl jste nějaké náznaky, že byste mohl smlouvu podepsat už v této sezoně?

Vůbec. Nechávali všechno běžet. Jen mám development kouče Chrise Thorburna ze St. Louis, se kterým se bavím každý týden, ale smlouvu jsme nikdy neřešili. O to větší překvapení to bylo.

Jaká je spolupráce s Thorburnem, který v NHL strávil třináct sezon a odehrál přes osm set zápasů?

Hodně mi pomohl. Bavíme se spolu každý týden, někdy vícekrát za týden. Posílá mi klipy ze zápasů, rozebíráme video, co se mi povedlo, co se dalo udělat líp. Je to důležité.

Před sezonou jste se mihl v kempu St. Louis, dokonce jste nastoupil v utkání proti Utahu. Co vám to dalo?

Bylo to poprvé, co jsem byl takhle blízko hráčů NHL. Když má člověk možnost být s nimi na ledě a hrát zápasy, je to super zkušenost. Extra motivace.

Český útočník Adam Jecho slaví gól se spoluhráči proti Kazachstánu.

Kdybyste si mohl vybrat hokejistu z týmu Blues, se kterým byste chtěl hrát v jedné formaci, kdo by to byl?

Je tam víc hráčů, ale asi by to byl Jake Neighbours. Sice je mladší, ale je to neuvěřitelný sympaťák.

St. Louis v posledních týdnech zabrali a míří do play off. Co říkáte na jejich vzestup?

Hokeje mám kolem sebe strašně moc, tak se ho občas snažím vypustit, když to jde. Ale poslední zápasy sleduju docela pečlivě. Po příchodu trenéra Montgomeryho se neuvěřitelně zvedli. Myslím, že od turnaje 4 Nations jsou nejlepší v NHL. Zaslouženě šplhají v tabulce. Tento rok play off udělají.

Vás osobně čeká první zámořské play off v kanadské juniorce. Jaká byla sezona v Edmontonu?

O dost jiná než minulá. Náš tým byl daleko silnější, zlepšili jsme se. Pokud jde o mě osobně, nejlepší hokej jsem začal hrát po návratu z mistrovství světa dvacítek. Ale i jako tým jsme v tu dobu hráli nejlíp.

Jak vzpomínáte na šampionát, kde jste se ve čtvrtfinále blýskl vítězným gólem do sítě Kanady v poslední minutě utkání?

Dodalo mi to sebevědomí. Když člověk hraje kvalitní zápasy proti nejlepším hráčům na světě, je to pak v ligové soutěži o něco jednodušší.

V přesilovkách se prosazujete také v Edmontonu, vsítil jste v nich skoro polovinu ze svých 25 gólů. Nedávají si na vás teď protihráči větší pozor?

Trend v hokeji je čím dál víc takový, že speciální týmy rozhodují. My v Edmontonu máme poměrně slušnou přesilovku, máme tam šikovné kluky. Většinou zakončuji z první, ale hlavně po mistrovství světa už si na mě protihráči dávali pozor. Poslední dva měsíce byly těžké, abych na svou pozici vůbec dostal nějaký puk.

Play off začnete s celoobličejovým krytem, protože z posledního duelu základní části proti Red Deeru máte zlomený nos. Co se stalo?

Dva nebo tři hráči šli na jednoho našeho, tak jsem ho v tom nechtěl nechat. Nejdříve jsme se pošťuchovali, potom jsme se chytli. Viděl jsem, že soupeř shodil rukavice. Než jsem je stihl shodil já, tak mi jedna přiletěla. Začal jsem krvácet. Nos je zlomený, ale není to tak hrozné, jak jsem se bál. Původně jsem myslel, že to nepůjde vůbec. Mé náladě pomohla smlouva. Jeden den jsem měl zlomený nos, druhý jsem ji podepsal.

Ve východní konferenci WHL jste obsadili sedmé místo a v prvním kole play off jdete na druhý Prince Albert, od něhož vás dělí cesta dlouhá šest hodin. Začíná se v sobotu ráno středoevropského času. Jak odhadujete vaše šance?

Moc se těším. Play off v Kanadě, to je úplně jiný level než v Evropě. Co jsem slyšel, venku bude šílená atmosféra. Jejich zimák je starší a menší, bude vyprodaný. Myslím si, že máme velkou šanci. Hodně lidí nás podceňuje, ale jsme tým nabitý dovednostmi a hrajeme hodně rychle. Když budeme víc fyzičtí a budeme hrát play off hokej, spoustu lidí překvapíme.