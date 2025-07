„Svoji hrou se snažím dokázat, že výška není až tak rozhodující,“ oponuje šikovný forvard.

Do extraligy Benák naskočil v plzeňském dresu již před dvěma lety, výrazně se prosadil i v mládežnické reprezentaci na šampionátu osmnáctiletých nebo Hlinka Gretzky Cupu. Minulou sezonu odehrál v zámořské juniorské lize USHL, kde měl v 56 duelech bilanci více než bodu na zápas.

Splnil zámořský draft vaše představy?

Neměl jsem žádná velká očekávání, ale přesto doufal, že si mě nějaký klub vybere. Během sezony jsem pro to udělal všechno, a tak jsem věřil, že mám šanci uspět. Nakonec mě draftovala Minnesota, což je pro mne splněný sen a první krok na cestě do NHL.

Jaké pocity jste prožíval, když zaznělo vaše jméno?

Koukal jsem se s rodinou, a když pak padlo moje jméno, tak jsme se všichni objali. Byl to nezapomenutelný pocit a musím přiznat, že i nějaká slzička ukápla. Hodně emotivní, ale skvělý zážitek.

Minnesotou byl v roce 2022 draftovaný i plzeňský David Špaček, který nyní působí v AHL. Už jste spolu draft probírali?

S ním jsme se ještě nebavili, ale po vyhlášení mi přijel pogratulovat David Jiříček, který je také v Minnesotě. Dovezl mi klubovou kšiltovku, což bylo příjemné. (úsměv)

David Špaček v dresu Minnesota Wild Obránce Minnesoty David Jiříček (55)

V příští sezoně budete pokračovat v USHL?

Zatím nevím, ale rád bych hrál ještě kanadskou, nebo americkou juniorku a po sezoně se uvidí. Budeme to řešit s agentem a vedením Minnesoty, jasno by mělo být koncem srpna a pak hned odletím do zámoří.

Nezvažoval jste odehrát sezonu v nějakém evropském klubu?

O tom vůbec neuvažuji, mojí prioritou je zůstat v zámoří. Jsem přesvědčen, že působení v juniorce mě může lépe připravit na NHL, než kdybych hrál v Evropě.

Než vyrazíte za oceán, tak se budete připravovat individuálně?

Celé léto mám v plánu trénovat s tátou (Václav Benák, dlouholetý obránce Škody) v Plzni a budu se snažit co nejlépe nachystat na novou sezonu.

Jak se vyrovnáváte s chybějícími centimetry, které vás možná připravily i o lepší pozici na letošním draftu?

Já byl vždycky menší, takže už jsem si na to zvykl. Neberu to jako nevýhodu, ale spíše přednost. Dává mi to možnost být rychlejší i šikovnější než velcí hráči. Mojí hrou chci ukázat, že centimetry nehrají tak výraznou roli.