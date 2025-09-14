V Česku se o jeho talentu ví dlouho. Exceloval už na základce, poté v dorostu, jako mladíček zářil i v juniorce.
Až do extraligy naskočil možná předčasně, tak zařadil zpátečku a vydal se do americké juniorky. A ačkoliv se mu v ní dařilo, na draftu se propadl až do čtvrtého kola.
Kvůli fyzickým parametrům. Především výšce (měří jen 173 centimetrů).
Záhy se ovšem začalo mluvit o tom, že Minnesota mohla trefit poklad.
„Všimnete si jeho výšky, ale je to mimořádně dynamický hokejista. Má skvělý přehled ve hře, dovednosti, rychlost. A svůj um dokazuje navzdory své postavě. A má předpoklady, že to dokáže i proti větším hráčům,“ popisoval Benáka ředitel minnesotského amatérského skautingu Judd Brackett.
Teď oslňuje na nováčkovském kempu Wild.
První zápas, hned tři asistence a především úžasný výkon.
„Benák byl dnes večer senzační,“ napsal Michael Russo, redaktor z renomovaného portálu The Athletic.
„Býnák, nebo Benák,“ odpovídal kouč Greg Cronin po utkání na otázku reportérky, kdo jej nejvíce oslnil. „Byl výborný. Proto jsou tyhle turnaje zajímavé. Od koho očekáváte, že bude dominovat, tak tak nedělá, naopak jiní vás překvapí. A on byl fakt skvělý,“ chválil dál českého útočníka.
Když byste zabrouzdali na sociální sítě Minnesoty, v komentářích často narazíte na větu: „Povedla se nám krádež.“
Nejen fanoušci v něm vidí obrovský potenciál. Takový Ryan Word, trenér týmu Youngstown Phantoms, kde Benák strávil uplynulou sezonu, dokonce pronesl, že pokud by český šikula měřil o deset, dvanáct centimetrů více, mohl být i jedničkou celého draftu.
Benáka čeká náročná cesta. Ani zdaleka ještě neklepe na dveře NHL, vydává se do Brantfordu do ontarijské juniorky, pak může ještě na několik dalších let zamířit na univerzitu.
Musí se ale soustředit na současnost. Nekoukat příliš daleko dopředu, postupnými krůčky se postupně zlepšovat a dokazovat, že ani výška ho nebude v kariéře limitovat. Zkrátka dát najevo, že na velikosti nemusí nutně záležet.
V prvním zápase v dresu Wild více než naznačil, že i proti starším a statnějším protivníkům může dominovat. V duelu proti St. Louis byl takřka u všeho podstatného, podílel se na třech ze čtyř gólů (4:6), s pukem na holi patřil jednoznačně mezi nejlepší hráče na ledě.
„Cítil jsem se dobře. Jen jsme ve třetí třetině trochu přestali hrát,“ mrzelo ho po prohře. Jinak byl ale s prvním duelem na turnaji spokojený.
„Hraju proti některých hráčům, co už se řadí mezi profíky, pohybují se na hraně sestavy týmů NHL, to je pro mě skvělá zkouška,“ pravil Benák.
V příštím týdnu už se opět přesouvá do hostitelské rodiny, jež se o něj v zámoří stará. Pozná také nové spoluhráče i soutěž a zase by měl ukázat, že je o něco lepší než na konci skončeného ročníku.
„Chci vyhrávat s Brantfordem. Myslím, že budeme mít dobrý tým. Takže se soustředím, abych měl dobrou sezonu a vysloužil si i profesionální kontrakt,“ vytyčil si osobní cíle.
Po první ochutnávce Benáka v Minnesotě určitě zbystřili.