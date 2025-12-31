Kvíz:

MS v hokeji do 20 let je v plném proudu. Co o šampionátech víte?

31. prosince 2025
Adam Benák na střídačce slaví gól se svými spoluhráči.

Tradičně na přelomu roku probíhá hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let, na kterém se Čechům v posledních letech velmi daří. Co všechno o historii juniorských šampionátů víte? Otestujte si znalosti v našem kvízu.

Otázka 1/20

Kolikátý jubilejní ročník MS nyní probíhá?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Kultura

Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky

Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)

Revue

Herec David Gránský je dvojnásobným tatínkem, prozradil jméno syna

David Gránský s manželkou Nikolou (Premiéra muzikálu Čarodějka (Wicked), Goja...

OnaDnes

Gisele Bündchenová a její sexy pózy, které by zvládla jen hadí žena

Modelka je jako laňka i po několika porodech

OnaDnes

Svatý Štěpán a staré zvyky: co se 26. prosince smí, nesmí a co přinese štěstí

Pracovník Muzea Beskyd Jaromír Polášek má se svou ženou Jiřinou bohatou sbírku...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.