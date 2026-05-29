Mistrovství světa v hokeji 2026

Zapomeňte na fotbal, hlásí norský hrdina Steen. Média píší o historickém úspěchu

  14:20
Teprve počtvrté v historii se dostali do play off, nikdy ale nedošli tak daleko. Norsko prožívá nezapomenutelný světový šampionát. Ve čtvrtek poprvé postoupilo mezi nejlepší čtyřku celého turnaje, když ve čtvrtfinále zdolalo Lotyšsko 2:0. A hokejové tažení národního týmu rázem uchvátilo celou zemi. „Nádhera, teď si jdeme pro zlato!“ věří útočník Eirik Salsten.
Radost norských hokejistů po senzačním postupu do semifinále mistrovství světa.

Radost norských hokejistů po senzačním postupu do semifinále mistrovství světa.

Norský brankář Henrik Haukeland zasahuje ve čtvrtfinále světového šampionátu...
Noah Steen slaví gól do prázdné branky na 2:0 ve čtvrtfinále mistrovství světa...
Norští hokejisté slaví postup do semifinále mistrovství světa ve Švýcarsku.
Norští hokejisté zpívají hymnu po vítězství 2:0 nad Lotyšskem ve čtvrtfinále...
„Docházejí mi slova. Je to tak neuvěřitelné, že tomu sám úplně nerozumím,“ líčil dojatě pro list Verdens Gang střelec druhého gólu Noah Steen. Reportér se ho vzápětí zeptal, zda je tento úspěch víc než to, že se norští fotbalisté po dlouhých 28 letech probojovali na mistrovství světa.

„Ano. Nechci nijak snižovat jejich výkon, to je také obrovský úspěch. Ale myslím si, že to, co dokážeme jako tým ve srovnání s ostatními tady, je úžasné.“

„Historické. Nemožné! Norská hokejová pohádka pokračuje. Po nervydrásajícím dramatu proti Lotyšsku teď Norsko čeká semifinále MS,“ hlásal pro změnu titulek deníku Dagbladet.

„Jedna z největších událostí v historii norského sportu,“ komentovala naopak úspěch televizní stanice TV 2.

Norsko sice vyrovnalo své dosavadní maximum z roku 1951 ve Francii, kde skončilo čtvrté, tehdy se však hrálo v jedné skupině systémem každý s každým. Od zavedení vyřazovací fáze v roce 1992 však postoupili Seveřané do čtvrtfinále jen třikrát (2008, 2011 a 2012) a pokaždé v něm vypadli.

Všechno to začalo ve 28. minutě, když Sander Hurröd nahodil puk od modré čáry, Michael Nygaard ho po odrazu od mantinelu vybojoval mezi dvěma obránci a nahrál mezi kruhy Tinusu Koblarovi. A ten dělovkou pod horní tyč poslal Nory do vedení. „Prostě to napálil do šibenice dřív, než někdo stačil mrknout. Naprosto fantastické,“ rozplýval se komentátor Kasper Wikestad ze stanice Viaplay.

Zbabělci! Vyřazení Švédové spílali sudím. Nikdy jsme na tom nebyli hůř, zní z médií

Norsko pak přečkalo dvě oslabení, ale nedařilo se mu pojistit náskok, v brance však se 35 zákroky opět kraloval Henrik Haukeland. Muž, který byl pro úvodní zápas turnaje odsunut na střídačku, podává na svém osmém šampionátu životní výkon. Zaznamenal už třetí čisté konto, úspěšnost zákroků vytáhl na 95,97 % a průměr inkasovaných gólů stlačil na hodnotu 1,00.

„Postavte mu ve Fredrikstadu (jeho rodném městě) sochu,“ prohlásil komentátor Jörgen Klem. Lépe je na tom na turnaji už jen domácí Leonardo Genoni, ten však odchytal o zápas méně, a navíc má před sebou hvězdnou švýcarskou obranu.

„Co se Norska týče, máme v něm nejlepšího brankáře na mistrovství světa v historii,“ má jasno kouč Petter Thoresen.

Lotyši v závěru riskovali bez brankáře a tlačili se za vyrovnáním. Puk ale zachytil Noah Steen a rychlým únikem podél mantinelu ho 14 sekund před koncem třetí sirény dovezl do opuštěné klece. „Je to naprosto šílené, až se mi chce brečet. Je to kur** – omluvte ten výraz – úplně šílené!“ soukal ze sebe v emocích jednadvacetiletý útočník.

Loučení bez fanfár, pro tým i pro Rulíka. Češi na víc neměli, ze zlaté Prahy žít nelze

„Teď musíme uspořádat průvod na Karla Johana (hlavní třída v Oslu) Lidé musí vyjít z hospod a odevšad, jít ulicemi a mávat norskou vlajkou,“ křičel komentátor Klem do mikrofonu. „Chvíli to potrvá, než nám to vůbec dojde,“ doplnil ho expert a bývalý hokejista Ole Eskild Dahlström.

Dá se říct, že Norové už překonali 75 let staré maximum, dosáhli ho totiž v moderní éře rychlého hokeje proti velmocem s mnohonásobně větší hráčskou základnou a nesrovnatelnými podmínkami. „Jsme samozřejmě neskutečně šťastní, ale jak turnaj postupuje, chceme víc a víc,“ přiznal televizi NRK útočník Mathias Emilio Pettersen.

V sobotním semifinále jim však bude v cestě stát nejtěžší možný soupeř – domácí Švýcarsko. Švýcaři na turnaji ještě neprohráli, pyšní se skóre 42:8 a ve čtvrtfinále ukázali obrovskou vnitřní sílu.

Proti Švédům sice inkasovali už v sedmé minutě, když už v sedmé minutě prohrávali se Švédy, načež museli po tvrdém krosčeku Deana Kukana na hlavu Ivara Stenberga čelit pětiminutovému oslabení. Přesto duel bez větších potíží otočili (3:1) a slavili třetí postup do semifinále v řadě.

Norsko je ale v ještě větší euforii. Během turnaje už porazilo Švédsko i Česko, málem i Kanadu, a navíc na nich neleží vůbec žádný tlak. Senzační jízdu tak ještě nehodlají ukončit.

Zaskočí domácího favorita?

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Semifinále

Skupina A

Skupina B

Čtvrtfinále

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

