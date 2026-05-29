Zapomeňte na fotbal, hlásí norský hrdina Steen. Média píší o historickém úspěchu

„Docházejí mi slova. Je to tak neuvěřitelné, že tomu sám úplně nerozumím,“ líčil dojatě pro list Verdens Gang střelec druhého gólu Noah Steen. Reportér se ho vzápětí zeptal, zda je tento úspěch víc než to, že se norští fotbalisté po dlouhých 28 letech probojovali na mistrovství světa.
„Ano. Nechci nijak snižovat jejich výkon, to je také obrovský úspěch. Ale myslím si, že to, co dokážeme jako tým ve srovnání s ostatními tady, je úžasné.“
„Historické. Nemožné! Norská hokejová pohádka pokračuje. Po nervydrásajícím dramatu proti Lotyšsku teď Norsko čeká semifinále MS,“ hlásal pro změnu titulek deníku Dagbladet.
„Jedna z největších událostí v historii norského sportu,“ komentovala naopak úspěch televizní stanice TV 2.
Norsko sice vyrovnalo své dosavadní maximum z roku 1951 ve Francii, kde skončilo čtvrté, tehdy se však hrálo v jedné skupině systémem každý s každým. Od zavedení vyřazovací fáze v roce 1992 však postoupili Seveřané do čtvrtfinále jen třikrát (2008, 2011 a 2012) a pokaždé v něm vypadli.
Všechno to začalo ve 28. minutě, když Sander Hurröd nahodil puk od modré čáry, Michael Nygaard ho po odrazu od mantinelu vybojoval mezi dvěma obránci a nahrál mezi kruhy Tinusu Koblarovi. A ten dělovkou pod horní tyč poslal Nory do vedení. „Prostě to napálil do šibenice dřív, než někdo stačil mrknout. Naprosto fantastické,“ rozplýval se komentátor Kasper Wikestad ze stanice Viaplay.
Norsko pak přečkalo dvě oslabení, ale nedařilo se mu pojistit náskok, v brance však se 35 zákroky opět kraloval Henrik Haukeland. Muž, který byl pro úvodní zápas turnaje odsunut na střídačku, podává na svém osmém šampionátu životní výkon. Zaznamenal už třetí čisté konto, úspěšnost zákroků vytáhl na 95,97 % a průměr inkasovaných gólů stlačil na hodnotu 1,00.
„Postavte mu ve Fredrikstadu (jeho rodném městě) sochu,“ prohlásil komentátor Jörgen Klem. Lépe je na tom na turnaji už jen domácí Leonardo Genoni, ten však odchytal o zápas méně, a navíc má před sebou hvězdnou švýcarskou obranu.
„Co se Norska týče, máme v něm nejlepšího brankáře na mistrovství světa v historii,“ má jasno kouč Petter Thoresen.
Lotyši v závěru riskovali bez brankáře a tlačili se za vyrovnáním. Puk ale zachytil Noah Steen a rychlým únikem podél mantinelu ho 14 sekund před koncem třetí sirény dovezl do opuštěné klece. „Je to naprosto šílené, až se mi chce brečet. Je to kur** – omluvte ten výraz – úplně šílené!“ soukal ze sebe v emocích jednadvacetiletý útočník.
„Teď musíme uspořádat průvod na Karla Johana (hlavní třída v Oslu) Lidé musí vyjít z hospod a odevšad, jít ulicemi a mávat norskou vlajkou,“ křičel komentátor Klem do mikrofonu. „Chvíli to potrvá, než nám to vůbec dojde,“ doplnil ho expert a bývalý hokejista Ole Eskild Dahlström.
Dá se říct, že Norové už překonali 75 let staré maximum, dosáhli ho totiž v moderní éře rychlého hokeje proti velmocem s mnohonásobně větší hráčskou základnou a nesrovnatelnými podmínkami. „Jsme samozřejmě neskutečně šťastní, ale jak turnaj postupuje, chceme víc a víc,“ přiznal televizi NRK útočník Mathias Emilio Pettersen.
V sobotním semifinále jim však bude v cestě stát nejtěžší možný soupeř – domácí Švýcarsko. Švýcaři na turnaji ještě neprohráli, pyšní se skóre 42:8 a ve čtvrtfinále ukázali obrovskou vnitřní sílu.
Proti Švédům sice inkasovali už v sedmé minutě, když už v sedmé minutě prohrávali se Švédy, načež museli po tvrdém krosčeku Deana Kukana na hlavu Ivara Stenberga čelit pětiminutovému oslabení. Přesto duel bez větších potíží otočili (3:1) a slavili třetí postup do semifinále v řadě.
Norsko je ale v ještě větší euforii. Během turnaje už porazilo Švédsko i Česko, málem i Kanadu, a navíc na nich neleží vůbec žádný tlak. Senzační jízdu tak ještě nehodlají ukončit.
Zaskočí domácího favorita?