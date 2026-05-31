Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Kanada - Norsko. Duel o bronz, uspěje favorit, nebo motivovaný soupeř?

Autor: ,
Sledujeme online   15:00
Na hokejovém mistrovství světa v Curychu startuje utkání o bronz. Proti sobě stojí Kanada, která překvapivě prohrála semifinálové utkání s Finskem (2:4), a Norsko. To zase nestačilo na domácí Švýcarsko (0:6). A zatímco zámořský tým medaile tolik nezajímá, Seveřané usilují o historicky první kov. Kdo uspěje? Utkání můžete od 15.30 sledovat v podrobné online reportáži.

Kanaďan Dylan Holloway u puku, brání ho Nor Mikkel Oby-Olsen | foto: Reuters

Kanaďané byli v letech 2015 až 2023 na osmi turnajích čtyřikrát zlatí, třikrát stříbrní a jednou skončili s bramborovou medailí. Teď ale už dva roky čekají. V Praze podlehli Švédsku, daleko víc šokující ale byla porážka od Dánska ve čtvrtfinále na loňském turnaji.

ONLINE: Kanada vs. Norsko

Utkání o bronz na MS v hokeji 2026 podrobně sledujeme od 15.30.

Ve Švýcarsku zvítězil zámořský celek ve všech osmi utkáních, stopku mu vystavilo až rozjeté Finsko. Kanadě kvůli těžkému propadu v prostředním dějství uštědřilo porážku 4:2 a poslalo ji do zápasu o třetí místo.

Na finský výběr nestačila ani nabitá kanadská soupiska, která čítá zvučná a v hokeji velmi známá jména včetně Sidney Crosbyho, Ryan O’Riellyho nebo Macklina Celebriniho.

Právě devatenáctiletý kapitán kanadského výběru byl ze semifinálové prohry zklamaný. „Na tomto turnaji je spousta skvělých týmů... Ale tahle prohra opravdu bolí, protože si myslím, že jsme měli na víc. Potenciál téhle party byl ještě někde jinde,“ uvedl.

Kanadský výbuch, čekání na zlato dál trvá. Celebrini: Nikdy to nebude perfektní

„Když na sebe obléknete tento dres – vnímáte a chápete hrdost, která s tím souvisí. Takže bez ohledu na to, jestli je to první zápas turnaje nebo zápas o bronz, chcete uspět. Jasně, vím, že každý je zklamaný, chtěli jsme hrát o zlato. Ale musíme akceptovat, že o zlato to nebude, a předvést dobrý výkon,“ doplnil zkušený Crosby.

V duelu o bronz se Kanada střetne s překvapením turnaje Norskem. Severskému týmu se, přestože hraje životní šampionát, semifinále nepovedlo. Prohrálo 6:0 s domácím Švýcarskem, které má potřetí za sebou šanci na zlato a zabojuje o historicky první kov.

Konec semifinálového zápasu provázel nečekaný skandál. Trenéři Jan Cadieux a Petter Thoresen se před závěrečnou sirénou, když už bylo rozhodnuto, dostali do roztržky kvůli zákroku na švýcarského útočníka Nina Niederreitera.

Emoce na střídačkách, Švýcary vytočily zákroky v závěru: Nedostatek úrovně

Norsko má ale stále o co hrát. Postup do semifinále je pro něj historickým úspěchem. A přestože porážka od Švýcarska mrzí, zisk bronzové medaile by pro něj byl obrovským, dosud nevídaným úspěchem. Tím zatím nejlepším umístěním byla čtvrtá pozice z roku 1951.

„Jsme natěšení. Nikdy jsme utkání o bronz nehráli, takže budeme na zápas nažhavenější než soupeř,“ řekl norský obránce Stian Solberg.

„Máme rozhodně na víc, než co jsme ukázali. Nemyslím si ale, že pro nás bude těžké připravit se dobře na neděli, bude to pro nás obrovský zápas,“ doplnil ho spoluhráč Patrick Elvsveen po sobotním utkání.

Mistrovství světa v hokeji 2026
31. 5. 2026 15:30
Kanada : Norsko
()
Sestavy:
J. Greaves - P. Wotherspoon, D. Mateychuk - M. Rielly, D. DeMelo - D. Nurse, Z. Whitecloud - S. Dickinson - S. Crosby, M. Celebrini, P. Martone - D. Holloway, R. Thomas, M. Scheifele - J. Tavares, R. O’Reilly, D. Cozens - C. Brown, F. Minten, G. Vilardi - E. Finnie
Sestavy:
H. Haukeland - C. Kasastul, M. Krogdahl - S. Solberg, J. Johannesen - K. Östby, S. Hurröd - A. Saxrud-Danielsen - A. Martinsen, T. Koblar, M. Brandsegg-Nygard - P. Elvsveen, E. Salsten , M. Rönnild - P. Vesterheim, E. Bakke Olsen, E. Pettersen - N. Steen, H. Salsten , J. Berglund - M. Öby-Olsen

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, o zlato si zahraje Švýcarsko s Finskem

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

ONLINE: Kanada - Norsko. Duel o bronz, uspěje favorit, nebo motivovaný soupeř?

Sledujeme online
Kanaďan Dylan Holloway u puku, brání ho Nor Mikkel Oby-Olsen

Na hokejovém mistrovství světa v Curychu startuje utkání o bronz. Proti sobě stojí Kanada, která překvapivě prohrála semifinálové utkání s Finskem (2:4), a Norsko. To zase nestačilo na domácí...

31. května 2026

Legendární Ambühl doufá: Snad Švýcarsko udělá další krok! Řečnění? Horší než zápas

Švýcarský útočník Andres Ambühl (10) dostává ocenění za odehrání rekordního...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Cristiano Ronaldo v portugalské fotbalové reprezentaci, Lionel Messi v té argentinské. Tyto příklady propojení sportovní dlouhověkosti s národními týmy vás asi napadnou okamžitě. Ale co v hokeji? Tam...

31. května 2026

První země bojkotují návrat Běloruska do hokeje. Rusko cítí šanci: Pozastavíme KHL

Ruská osmnáctka podlehla Bělorusku 5:6 po prodloužení.

Čtvrteční rozhodnutí mezinárodní federace (IIHF) už přináší odmítavé reakce. Běloruští hokejisté dostali povolení k účasti na šampionátech do 18 let i na ženském MS. „Postoj mezinárodní federace je...

31. května 2026  13:15

Bojovali o zlato, jenže zemřel prezident. Když komunisté stáhli hokejisty z MS

Premium
Klement Gottwald se stal prezidentem až v roce 1948 (na snímku krátce...

Do Švýcarska vyrazili reprezentovat zřízení, v které ani sami nevěřili. V tichosti. Cestovali pod přísným státním dohledem. S černými páskami za diktátora Stalina. S dresy, na nichž bílého lva...

31. května 2026

Kanadský výbuch, čekání na zlato dál trvá. Celebrini: Nikdy to nebude perfektní

Zklamaní Kanaďané po porážce s Finskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Zase jim to nevyjde, hokejové mistrovství světa opět opustí bez zlatých medailí na krku. Ani našlapaná sestava Kanadě nepomohla k návratu na trůn, rozhodla o tom semifinálová porážka 2:4 s Finskem....

31. května 2026  6:50

Kanada – Finsko 2:4. Velký obrat ve druhé části, Seveřané srazili zámořského favorita

Finský útočník Aatu Räty se raduje ze svého gólu.

Finští hokejisté v semifinále mistrovství světa porazili Kanadu 4:2 a po čtyřech letech postoupili do finále, v němž vyzvou dosud neporažené domácí Švýcarsko. Seveřané se ujali vedení zásluhou...

30. května 2026  23:56

Švýcarsko - Norsko 6:0. Domácí střelecká show na cestě do třetího finále v řadě

Švýcarští hokejisté oslavují čtvrtý gól v norské brance. Trefil se Damien Riat.

Švýcarští hokejisté deklasovali v semifinále světového šampionátu v Curychu překvapení turnaje Norsko 6:0 a potřetí za sebou postoupili do finále, kde se v neděli od 20.20 utkají s Finskem. Domácí...

30. května 2026  23:47

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 ale už hokejisté Finska do bojů o medaile zasáhnou. Jejich program, výsledky, historickou...

28. května 2026  18:45,  aktualizováno  30. 5. 22:42

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

28. května 2026  18:51,  aktualizováno  30. 5. 22:38

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, o zlato si zahraje Švýcarsko s Finskem

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

30. května 2026  22:32

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Pavouk MS v hokeji 2026: program zápasů o medaile, získají Švýcaři zlato?

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dospělo do finiše. První semifinále suverénně ovládli domácí Švýcaři, kteří deklasovali Norsko 6:0. V souboji o zlato vyzvou Finsko. Čtvrtfináloví přemožitelé...

30. května 2026  22:27

Emoce na střídačkách, Švýcary vytočily zákroky v závěru: Nedostatek úrovně

Norský kouč Petter Thoresen v semifinále proti Švýcarsku.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Stav byl rozhodnutý, už se pouze čekalo na závěrečnou sirénu. Kdo by však předpokládal klidný konec, musel být překvapený. Hlavními aktéry se v něm stali trenéři Jan Cadieux ze Švýcarska a Petter...

30. května 2026  20:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.