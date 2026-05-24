Když se v únoru před padesáti lety blížily zimní olympijské hry v Innsbrucku, vedení hokejového svazu vyhlásilo, že buď z olympiády, nebo z mistrovství světa přiveze mužstvo zlaté medaile. A já se nestačil divit, protože tohle jsem do té doby nezažil. Takové sebevědomí!
Jak se ukázalo, nebylo to nijak přehnané. Československo reprezentoval výjimečný tým plný osobností, sehraný a soudržný. Pomalu se loučila generace představovaná jmény Jiří Holeček, Vladimír Dzurilla, František Pospíšil, Oldřich Machač či Jiří Holík, do nejlepších let se dostávali Vladimír Martinec, Ivan Hlinka, Jiří Bubla nebo Milan Nový, k tomu nastupovala nejmladší generace, jejímiž nejzářivějšími představiteli byli Peter Šťastný a Jaroslav Pouzar. Jak napsal v září při Kanadském poháru list Toronto Star: „Mužstvo Československa krystalizovalo deset let a je na vrcholu svých hokejových schopností.“
Olympiáda zpočátku probíhala podle plánu: Bulharsko 14:1, Finsko 2:1, Spojené státy 5:0, Polsko 7:1... a najednou šok.
Potom se stalo něco neuvěřitelného a v hokeji nevídaného. Hráči obou týmů si přímo na ledě začali vyměňovat dresy. Tohle jsme dosud znali pouze z fotbalu. Myslím, že už jsem neusnul.