Hned ve svém prvním utkání vyzvou hokejisté USA v repríze loňského finále domácí Švýcarsko. Základní skupinu A zakončí proti Rakousku.
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
Soupiska USA na MS v hokeji 2026
O nejzvučnějším jménu nemůže být sporu, do Švýcarska vyrazí Matthew Tkachuk z Floridy, výrazná postava NHL a olympijský vítěz z Milána.
Šanci se ukázat dostane několik zajímavých talentů včetně Ryana Leonarda, dvojnásobného mistra světa v juniorské kategorii, a Jamese Hagense, spoluhráče Davida Pastrňáka z Bostonu.
Nechybí ani trojice útočníků z univerzitní NCAA. Roli brankářské jedničky zřejmě dostane Joseph Woll, zkušenosti velmi mladému výběru dodají obránci Justin Faulk či Ryan Lindgren.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Joseph Woll
|Toronto Maple Leafs
|Devin Cooley
|Calgary Flames
|Drew Commesso
|Rockford Ice Hogs (AHL)
|Obránci
|Wyatt Kaiser
|Chicago Blackhawks
|Connor Clifton
|Pittsburgh Penguins
|Mason Lohrei
|Boston Bruins
|Will Borgen
|New York Rangers
|Justin Faulk
|Detroit Red Wings
|Ryan Lindgren
|Seattle Kraken
|Declan Carlile
|Tampa Bay Lightning
|Ryan Ufko
|Milwaukee Admirals (AHL)
|Útočníci
|Sam Lafferty
|Chicago Blackhawks
|Oliver Moore
|Chicago Blackhwaks
|Ryan Leonard
|Washington Capitals
|Max Sasson
|Vancouver Canucks
|Mathieu Olivier
|Columbus Blue Jackets
|Matt Coronato
|Calgary Flames
|Paul Cotter
|New Jersey Devils
|Isaac Howard
|Edmonton Oilers
|Tommy Novak
|Pittsburgh Penguins
|Matthew Tkachuk
|Florida Panthers
|James Hagens
|Boston Bruins
|Max Plante
|University of Minnesota-Duluth (NCAA)
|Danny Nelson
|Universioty of Notre Dame (NCAA)
|Ryker Lee
|Michigan State University (NCAA)
Historie účastí na MS v hokeji
Američané se na mistrovství světa poprvé představili v roce 1920 v belgických Antverpách a získali stříbrné medaile. V roce 1933 slavili v Československu světový titul, druhé zlato vybojovali na domácí půdě v roce 1960, kdy šampionát proběhl v rámci olympijských her. Poslední cenný kov vybojoval loni, když po urputné finálové bitvě porazili Švýcarsko 1:0 v prodloužení díky trefě Tage Thompsona.
- Nejvyšší výhru zaznamenaly Spojené státy v roce 1948, když deklasovaly Itálii 31:1.
- Nejvyšší porážky utrpěli Američané v 60. letech, výsledkem 2:17 podlehli v roce 1963 ve švédském Stockholmu domácí reprezentaci, na stejném místě padli stejným výsledkem o šest let později také se Sovětským svazem.
- Kromě tří zlatých medailí získal výběr USA také devět stříbrných a devět bronzových.
Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji
Oba celky se na světových šampionátech střetly jedenadvacetkrát a bilance je zcela vyrovnaná. V deseti zápasech slavili výhru Češi, desetkrát se radoval soupeř. Remízou 1:1 skončil první vzájemný duel v roce 1993 v Dortmundu.
První výhru zaznamenala česká reprezentace v semifinále mistrovství ve Vídni v roce 1996, 5:0 je zároveň nejvyšším vítězstvím národního týmu.
Před rokem se na mistrovstvísvěta Češi potkali s Američany na závěr základní skupiny v Herningu a prohráli 2:5.
|TURNAJ
|VÝSLEDEK
|MS 2025 (základní skupina)
|ČESKO - USA 2:5
|MS 2024 (čtvrtfinále)
|ČESKO – USA 1:0
|MS 2023 (čtvrtfinále)
|ČESKO – USA 0:3
|MS 2022 (o 3. místo)
|ČESKO – USA 8:4
|MS 2022 (základní skupina)
|ČESKO – USA 1:0