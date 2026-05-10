USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Aleš Dostál
  22:43
Obhájci loňského titulu a tradiční kandidát na medaili. Hokejisté USA odehrají mistrovství světa ve Švýcarsku s mladým týmem. Největší hvězdou amerického výběru bude Matthew Tkachuk z Floridy. Program a výsledky USA, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním mužstvem a další informace najdete v našem přehledu.

Mathew Tkachuk v semifinále se Slovenskem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Hned ve svém prvním utkání vyzvou hokejisté USA v repríze loňského finále domácí Švýcarsko. Základní skupinu A zakončí proti Rakousku.

PROGRAM A VÝSLEDKY USA
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15

Soupiska USA na MS v hokeji 2026

O nejzvučnějším jménu nemůže být sporu, do Švýcarska vyrazí Matthew Tkachuk z Floridy, výrazná postava NHL a olympijský vítěz z Milána.

Šanci se ukázat dostane několik zajímavých talentů včetně Ryana Leonarda, dvojnásobného mistra světa v juniorské kategorii, a Jamese Hagense, spoluhráče Davida Pastrňáka z Bostonu.

Nechybí ani trojice útočníků z univerzitní NCAA. Roli brankářské jedničky zřejmě dostane Joseph Woll, zkušenosti velmi mladému výběru dodají obránci Justin Faulk či Ryan Lindgren.

USA
JMÉNOKLUB
Brankáři
Joseph WollToronto Maple Leafs
Devin CooleyCalgary Flames
Drew CommessoRockford Ice Hogs (AHL)
Obránci
Wyatt KaiserChicago Blackhawks
Connor CliftonPittsburgh Penguins
Mason LohreiBoston Bruins
Will BorgenNew York Rangers
Justin FaulkDetroit Red Wings
Ryan LindgrenSeattle Kraken
Declan CarlileTampa Bay Lightning
Ryan UfkoMilwaukee Admirals (AHL)
Útočníci
Sam LaffertyChicago Blackhawks
Oliver MooreChicago Blackhwaks
Ryan LeonardWashington Capitals
Max SassonVancouver Canucks
Mathieu OlivierColumbus Blue Jackets
Matt CoronatoCalgary Flames
Paul CotterNew Jersey Devils
Isaac HowardEdmonton Oilers
Tommy NovakPittsburgh Penguins
Matthew TkachukFlorida Panthers
James HagensBoston Bruins
Max PlanteUniversity of Minnesota-Duluth (NCAA)
Danny NelsonUniversioty of Notre Dame (NCAA)
Ryker LeeMichigan State University (NCAA)

Historie účastí na MS v hokeji

Američané se na mistrovství světa poprvé představili v roce 1920 v belgických Antverpách a získali stříbrné medaile. V roce 1933 slavili v Československu světový titul, druhé zlato vybojovali na domácí půdě v roce 1960, kdy šampionát proběhl v rámci olympijských her. Poslední cenný kov vybojoval loni, když po urputné finálové bitvě porazili Švýcarsko 1:0 v prodloužení díky trefě Tage Thompsona.

  • Nejvyšší výhru zaznamenaly Spojené státy v roce 1948, když deklasovaly Itálii 31:1.
  • Nejvyšší porážky utrpěli Američané v 60. letech, výsledkem 2:17 podlehli v roce 1963 ve švédském Stockholmu domácí reprezentaci, na stejném místě padli stejným výsledkem o šest let později také se Sovětským svazem.
  • Kromě tří zlatých medailí získal výběr USA také devět stříbrných a devět bronzových.

Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji

Oba celky se na světových šampionátech střetly jedenadvacetkrát a bilance je zcela vyrovnaná. V deseti zápasech slavili výhru Češi, desetkrát se radoval soupeř. Remízou 1:1 skončil první vzájemný duel v roce 1993 v Dortmundu.

První výhru zaznamenala česká reprezentace v semifinále mistrovství ve Vídni v roce 1996, 5:0 je zároveň nejvyšším vítězstvím národního týmu.

Před rokem se na mistrovstvísvěta Češi potkali s Američany na závěr základní skupiny v Herningu a prohráli 2:5.

POSLEDNÍCH 5 VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ NA MS
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2025 (základní skupina)ČESKO - USA 2:5
MS 2024 (čtvrtfinále)ČESKO – USA 1:0
MS 2023 (čtvrtfinále)ČESKO – USA 0:3
MS 2022 (o 3. místo)ČESKO – USA 8:4
MS 2022 (základní skupina)ČESKO – USA 1:0
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

Česko - Švédsko 3:1. Skalp neporažených. Dvěma trefami rozhodl Kovařčík

Petr Sikora a Kristian Reichel (vpravo) slaví branku proti Švédům.

Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na Švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3:1 a ukončili v desátém utkání Euro Hockey Tour (EHT) v sezoně neporazitelnost již jistého celkového...

Šance na MS? Nemyslím si, říká Pastrňák. Nadějný není ani příjezd Zachy

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Čeští hokejoví fanoušci se v neděli večer dočkali špatných zpráv. Z Bostonu totiž vyšly dvě zásadní novinky týkající se možných posil pro mistrovství světa. Obě nasvědčují tomu, že se národní tým...

Bez největších hvězd z NHL, s Červenkou či Hronkem. Rulík oznámil nominaci na MS

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Hokejová reprezentace už zná podobu kádru pro mistrovství světa ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík sází ze zámoří například na Filipa Hronka či Matěje Blümela, pětici pardubických hráčů v čele s...

10. května 2026  22:39

Klapka? Nevešel se, pravil Rulík. Řešil další jména, o medailových ambicích nehovořil

Radim Rulík na střídačce během utkání se Švýcarskem.

Radim Rulík naplno poznal, co obnáší olympijská sezona. Mluvil o hodně těžké nominaci. „Tolik omluvenek nepamatuju, ale chápu to,“ prohodil kouč hokejové reprezentace. Chvíli předtím během tiskové...

10. května 2026  22:33

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

10. května 2026  21:49

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

10. května 2026  19:15,  aktualizováno  21:08

Jak si vedli čeští hokejisté v přípravě? Výsledky zápasů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji je před námi a jeho účastníci mají odehrané přípravné zápasy. V našem přehledu najdete kompletní výsledky české reprezentace před MS 2026 ve Švýcarsku.

10. května 2026  20:36

Švédské hokejové hry 2026: Výsledky generálky na MS ve Švýcarsku

Český obránce Tomáš Cibulka se snaží získat puk v souboji s Ivarem Stenbergem...

Posledním turnajem Euro Hockey Tour a zároveň generálkou na mistrovství světa 2026 byly Švédské hokejové hry, které se hrály v Ängelholmu od 7. do 10. května. V našem přehledu najdete program zápasů,...

10. května 2026  20:23

Ostuda, zápas blbec, hodnotí Češi debakl v generálce. Hrála roli nervozita z nominace?

Radim Rulík v utkání se Švýcarskem na Švédských hrách.

Naladit se na blížící se mistrovství světa co nejlépe? Zamotat na poslední chvíli trenérům hlavu s nominací na vrcholnou akci? Tak to se českým hokejistům vůbec nepovedlo. V generálce na šampionát...

10. května 2026  16:54

Co je nové, to je hezké. Rob se těší do Třebíče, konec ve Vsetíně ho zaskočil

Luboš Rob ze Vsetína během utkání proti Českým Budějovicím

Narodil se sice na jihu Čech v Českých Budějovicích, ovšem svoje nejlepší hokejové roky strávil ve Vsetíně. A na Valašsku měl působit ještě minimálně dva roky. Jenže... Před nedávnem se...

10. května 2026  15:46

Česko - Švýcarsko 1:6. Přípravu na MS končí Rulíkův tým historickou porážkou

Tomáš Cibulka brání puk před Švýcarem Denisem Malginem.

Čeští hokejisté podlehli na závěr Švédských her v Ängelholmu Švýcarsku 1:6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Na turnaji skončili třetí, díky výhře 5:1 nad Švédskem...

10. května 2026  11:45,  aktualizováno  14:56

Kdyby Galvas odešel, nemáme náhradu. Čtvrtfinále je minimum, říká šéf Liberce

Prezident klubu Petr Syrovatko na tiskové konferenci Bílých Tygrů.

Před deseti lety dobyl Liberec mistrovský titul. Šéf klubu Petr Syrovátko věří, že zopakovat podobný úspěch v budoucnosti je i v konkurenci bohatších klubů možné, přestože v posledních pěti letech...

10. května 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Tomáš Galvas (vlevo) a Simon Holmström se přetlačují u mantinelu.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Turnaj ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. V průběžně aktualizovaném přehledu najdete systém a rozpis zápasů play...

10. května 2026  8:56

