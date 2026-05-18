Češi chtějí oživit přesilovky, v jaké sestavě nastoupí? Na tréninku chyběl Kempný

Národní tým se ve 20.20 pokusí napravit sobotní zaváhání, kdy padl 2:3 v prodloužení s outsiderem ze Slovinska.
S Kempným, nebo bez něj? Možné jsou pořád obě varianty. „Ráno se necítil dobře, uvidíme, jak mu bude večer. Pokud bude schopný nastoupit, hrát bude,“ vysvětlil po rozbruslení asistent trenéra Jiří Kalous.
Česká sestava na pondělním tréninku
Červenka – Sedlák – Blümel
Hájek – Hronek
PP1:
PP2:
Pokud zkušený bek zůstane mimo, defenzivní dvojice potkají lehká škatulata. Hájek se zřejmě posune k Hronkovi, posun z pozice sedmého obránce by potkal Tomáše Galvase, jenž bruslil vedle Marka Alschera.
Na krátkém půlhodinovém rozbruslení hokejisté pilovali i přesilové hry. Rovněž v odlišném složení.
Zcela vypadl Matyáš Melovský. Do první pětice se posunuli Matěj Blümel a Martin Kaut, jenž nahradil Davida Tomáška.
Ten by měl řídit druhou speciální formaci, kde ho doplňují ještě Daniel Voženílek, Dominik Kubalík, Tomáš Cibulka a nově také Jakub Flek.
„V početní převaze jsme se zatím ani jednou neprosadili, chtěli jsme tomu dát nový impuls. Věříme, že změny pomůžou,“ líčil Kalous, zatímco zpoza mixzóny se ozýval křik švédských hokejistů, kteří si před startem tréninku krátili čas s fotbalovým míčem.