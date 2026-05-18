Mistrovství světa v hokeji 2026

Češi chtějí oživit přesilovky, v jaké sestavě nastoupí? Na tréninku chyběl Kempný

Jakub Hromada
Vojtěch Tůma
,
Aktualizujeme   11:20aktualizováno  11:51
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Po nedělním tréninku zaznělo: „Přijdou změny.“ Ovšem jak ukázalo pondělní dopolední rozbruslení, moc jich pravděpodobně nenastane. Na ledě chyběl Michal Kempný, k Filipu Hronkovi se posunul Libor Hájek. Zbytek sestavy na Švédsko se hodně podobá té, která odehrála páteční duel proti Dánsku.

Trénink české hokejové reprezentace v BCF Areně, 14. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. | foto: ČTK

Připravujeme podrobnosti...

Národní tým se ve 20.20 pokusí napravit sobotní zaváhání, kdy padl 2:3 v prodloužení s outsiderem ze Slovinska.

S Kempným, nebo bez něj? Možné jsou pořád obě varianty. „Ráno se necítil dobře, uvidíme, jak mu bude večer. Pokud bude schopný nastoupit, hrát bude,“ vysvětlil po rozbruslení asistent trenéra Jiří Kalous.

Česká sestava na pondělním tréninku

Červenka – Sedlák – Blümel
Voženílek – Tomášek – Flek
Kubalík – Melovský – Kaut
Beránek – Černoch – Chmelař
Kovařčík, Mandát

Hájek – Hronek
Galvas – Alscher
Ticháček – Cibulka
Ščotka

PP1:
Hronek
Kaut, Blümel, Červenka
Sedlák

PP2:
Cibulka
Tomášek, Flek, Kubalík
Voženílek

Pokud zkušený bek zůstane mimo, defenzivní dvojice potkají lehká škatulata. Hájek se zřejmě posune k Hronkovi, posun z pozice sedmého obránce by potkal Tomáše Galvase, jenž bruslil vedle Marka Alschera.

Na krátkém půlhodinovém rozbruslení hokejisté pilovali i přesilové hry. Rovněž v odlišném složení.

Zcela vypadl Matyáš Melovský. Do první pětice se posunuli Matěj Blümel a Martin Kaut, jenž nahradil Davida Tomáška.

Ten by měl řídit druhou speciální formaci, kde ho doplňují ještě Daniel Voženílek, Dominik Kubalík, Tomáš Cibulka a nově také Jakub Flek.

„V početní převaze jsme se zatím ani jednou neprosadili, chtěli jsme tomu dát nový impuls. Věříme, že změny pomůžou,“ líčil Kalous, zatímco zpoza mixzóny se ozýval křik švédských hokejistů, kteří si před startem tréninku krátili čas s fotbalovým míčem.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

