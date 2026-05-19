Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Zůstáváme nohama na zemi, řekl Kalous. Kempný zpět v tréninku, chyběl Hronek

Jakub Hromada
Vojtěch Tůma
,
  14:40
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Nálada veselá, účast bohatá. Národní tým měl na brzké odpoledne naplánovaný dobrovolný trénink. V předchozích případech se jej na mistrovství světa zúčastnila jen hrstka hokejistů, tentokrát chyběli jen tři. „Nechali jsme to na nich podle pocitu,“ prohlásil asistent trenéra Jiří Kalous.
Fotogalerie3

Trénink českých hokejistů v malé dřevěné hale ve švýcarském Fribourgu, který hostí mistrovství světa. | foto: ČTK

Na malou tréninkovou halu nedorazili obránce Filip Hronek a útočníci z druhé lajny Daniel Voženílek a Jakub Flek.

Cvičení odjezdil i zadák Michal Kempný, který kvůli zdravotním indispozicím nemohl nastoupit do pondělního klání se Švédskem (4:3).

„Říkal, že to chce zkusit. Jak to půjde, nastoupí do zápasu. Snad to bude dobré,“ pronesl Kalous.

Rulík: Podněty na rozhodčí nepodáme, ale vyloučení nás mohla stát zápas

Hokejisté měli dle původního plánu vyrazit na led už v 10 hodin dopoledne, do postele se ale znovu dostali až v brzkých ranních hodinách. Proto ocenili, že se jim podařilo změnit program.

Velkou část z půlhodinového tréninku věnoval štáb Radima Rulíka jednoduchým cvičením s clonou před brankářem. Tedy aspektu hry, v němž především v duelu se Slovinci viděli největší rezervy.

„Drilujeme všechno. Nejen tohle, ale i uvolňování se ze soubojů, rozebírání hráčů v obranném pásmu, čtení hry, abychom správně reagovali,“ rozebíral asistent trenéra přípravu na Itálii.

Totální úpadek, kritizují ve Švédsku prohru s Čechy. Přijde šance pro dalšího mladíka?

A vyjádřil se i k tomu, na co si Češi musí ve středu odpoledne (16.20) dávat pozor: „Mají velmi dobré vstupy do utkání, ať už hrají proti komukoliv. Tohle je potřeba si pohlídat. Jsou nebezpeční, agresivní. Mají šikovné hráče, zkušeného finského trenéra Jalonena.“

Uvolněná atmosféra byla patrná. Kdykoliv padl gól, hokejisté se radovali. Zvedali ruce, křičeli, nahlas se chválili.

Vítězství nad Švédskem náladu výrazně povzbudilo, v dobrém rozpoložení se jevil i zadák Jan Ščotka, jenž po nešetrném faulu na Alberta Johanssona dohrál už v první třetině.

Ščotka opět v hlavní roli. Tým oslabil, Rulík však říkal: Ví, že to přepískl. Ale to se stane

„Ale zůstáváme nohama na zemi. Přistupujeme k tomu tak, že pro nás není lehkého soupeře,“ odmítl Kalous jakékoliv podcenění dalšího outsidera.

Tentokrát reprezentanti neladili přesilovky nebo oslabení, netrénovali ani v lajnách. Jako poslední odcházel z ledu David Tomášek, Jan Mandát si na závěr po vzoru rychlobruslařů objel dva rychle ovály.

Dopolední rozbruslení před středečním kláním bude rovněž dobrovolné, ale očekává se nižší účast. „Někteří kluci si zřejmě udělají přípravu mimo led,“ prozradil Kalous.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Zůstáváme nohama na zemi, řekl Kalous. Kempný zpět v tréninku, chyběl Hronek

Trénink českých hokejistů v malé dřevěné hale ve švýcarském Fribourgu, který...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nálada veselá, účast bohatá. Národní tým měl na brzké odpoledne naplánovaný dobrovolný trénink. V předchozích případech se jej na mistrovství světa zúčastnila jen hrstka hokejistů, tentokrát chyběli...

19. května 2026  14:40

Kouči, co se předem loučí. Nejen Rulík, na hokejovém MS je k vidění zvláštní trend

Premium
Radim Rulík a Sam Hallam

Zažívá podobnou situaci jako Radim Rulík. S tím rozdílem, že švédský kouč Sam Hallam o svém konci na střídačce hokejového národního týmu ví daleko déle. A nedostal na vybranou. Jejich týmy v pondělí...

19. května 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Tomáš Galvas (vlevo) a Simon Holmström se přetlačují u mantinelu.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Turnaj ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. V průběžně aktualizovaném přehledu najdete systém a rozpis zápasů play...

19. května 2026  11:43

Nejlepší výkon? Podle čtenářů těsně ne. Opět vyzdvihli Galvase, Ščotka smolařem

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

Připsali si velké vítězství nad těžkým soupeřem. Přesto podle čtenářů iDNES.cz podali čeští hokejisté na mistrovství světa proti Švédsku (4:3) s výslednou známkou 2,17 o trochu horší výkon než v...

19. května 2026  11:31

Totální úpadek, kritizují ve Švédsku prohru s Čechy. Přijde šance pro dalšího mladíka?

Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem.

Situaci si zkomplikovali a nyní čelí výrazné kritice. Ve Švédsku po prohře s Českem 3:4 roste panika, rozebírá se především nevydařený start zápasu, ale také vyhlídky směrem k případnému čtvrtfinále...

19. května 2026  11:02

Posila s visačkou „nej“. Ve Zlíně chci zažít týmový úspěch, hlásí hokejista Číp

Útočník Radek Číp je novou posilou zlínských hokejistů.

Nejlepší střelec. Nejproduktivnější hráč. Nejlepší útočník i hráč sezony podle hlasování sportovních manažerů první hokejové ligy. S visačkou „nej“ přestoupil ze Sokolova do Zlína Radek Číp. „Sezona...

19. května 2026  10:12

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

19. května 2026  9:39

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartoval v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

19. května 2026  9:12

Nominace na MS v hokeji 2026: Kanada s hvězdami, USA s mladíky i silní Seveřané

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) slaví svůj gól proti Slovensku se...

Po olympijských hrách mají hokejové reprezentace další vrcholnou akci v sezoně v podobě mistrovství světa. Kdo všechno se na turnaji ve Švýcarsku představí? Prohlédněte si kompletní nominace všech...

19. května 2026  9:10

Česko - Itálie v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

České hokejisty čeká čtvrtý zápas na MS ve Švýcarsku. Po vydřené výhře nad Švédskem vyzvou Itálii. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko - Itálie sledovat živě, vzájemnou bilanci a...

19. května 2026  7:59

Rulík: Podněty na rozhodčí nepodáme, ale vyloučení nás mohla stát zápas

Radim Rulík (vpravo) a Tomáš Plekanec stojí na střídačce hokejové reprezentace.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Sledoval bláznivý zápas. Nejdřív jeho svěřenci vedli o tři góly a mohlo se zdát, že mají tři body na dosah. Jeden faul ale všechno změnil a nakonec se z utkání se Švédy stalo obrovské drama....

19. května 2026  7:46

Dobeš slaví s Montrealem postup, prodloužení rozhodl Newhook

Útočník Buffala Tage Thompson se marně snaží překonat brankáře Montrealu Jakuba...

Hokejový brankář Jakub Dobeš byl jednou z hvězd sedmého zápasu série play off NHL mezi Buffalem a Montrealem. Výhru kanadského celku 3:2 po prodloužení podpořil vysokým počtem 37 zákroků a slaví tak...

19. května 2026  7:11,  aktualizováno  7:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.