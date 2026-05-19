Zůstáváme nohama na zemi, řekl Kalous. Kempný zpět v tréninku, chyběl Hronek

Na malou tréninkovou halu nedorazili obránce Filip Hronek a útočníci z druhé lajny Daniel Voženílek a Jakub Flek.
Cvičení odjezdil i zadák Michal Kempný, který kvůli zdravotním indispozicím nemohl nastoupit do pondělního klání se Švédskem (4:3).
„Říkal, že to chce zkusit. Jak to půjde, nastoupí do zápasu. Snad to bude dobré,“ pronesl Kalous.
|
Rulík: Podněty na rozhodčí nepodáme, ale vyloučení nás mohla stát zápas
Hokejisté měli dle původního plánu vyrazit na led už v 10 hodin dopoledne, do postele se ale znovu dostali až v brzkých ranních hodinách. Proto ocenili, že se jim podařilo změnit program.
Velkou část z půlhodinového tréninku věnoval štáb Radima Rulíka jednoduchým cvičením s clonou před brankářem. Tedy aspektu hry, v němž především v duelu se Slovinci viděli největší rezervy.
„Drilujeme všechno. Nejen tohle, ale i uvolňování se ze soubojů, rozebírání hráčů v obranném pásmu, čtení hry, abychom správně reagovali,“ rozebíral asistent trenéra přípravu na Itálii.
|
Totální úpadek, kritizují ve Švédsku prohru s Čechy. Přijde šance pro dalšího mladíka?
A vyjádřil se i k tomu, na co si Češi musí ve středu odpoledne (16.20) dávat pozor: „Mají velmi dobré vstupy do utkání, ať už hrají proti komukoliv. Tohle je potřeba si pohlídat. Jsou nebezpeční, agresivní. Mají šikovné hráče, zkušeného finského trenéra Jalonena.“
Uvolněná atmosféra byla patrná. Kdykoliv padl gól, hokejisté se radovali. Zvedali ruce, křičeli, nahlas se chválili.
Vítězství nad Švédskem náladu výrazně povzbudilo, v dobrém rozpoložení se jevil i zadák Jan Ščotka, jenž po nešetrném faulu na Alberta Johanssona dohrál už v první třetině.
|
Ščotka opět v hlavní roli. Tým oslabil, Rulík však říkal: Ví, že to přepískl. Ale to se stane
„Ale zůstáváme nohama na zemi. Přistupujeme k tomu tak, že pro nás není lehkého soupeře,“ odmítl Kalous jakékoliv podcenění dalšího outsidera.
Tentokrát reprezentanti neladili přesilovky nebo oslabení, netrénovali ani v lajnách. Jako poslední odcházel z ledu David Tomášek, Jan Mandát si na závěr po vzoru rychlobruslařů objel dva rychle ovály.
Dopolední rozbruslení před středečním kláním bude rovněž dobrovolné, ale očekává se nižší účast. „Někteří kluci si zřejmě udělají přípravu mimo led,“ prozradil Kalous.