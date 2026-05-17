Po zaváhání zpět do práce. Na tréninku jen devět hráčů, Plekanec naznačil změny

Blümelovo nezařazení do sestavy ve druhém utkání na turnaji leckoho zaskočilo. Proti Dánům zapsal gól a asistenci, o den později jej trenéři na Slovince nevypustili.
Radim Rulík překvapivý tah odůvodnil záměrem rozložit síly mezi více hráčů: „Chtěl jsem, aby měl prostor na adaptaci, aby ten náraz pro něj nebyl tak drastický.“
Hned za pětadvacetiletou posilou dorazil na nedělní trénink Jan Mandát. Právě on Blümela nahradil v prvním útoku vedle Romana Červenky a Lukáše Sedláka, na šampionátu si odkroutil premiéru.
Proti Švédům se však Blümel do sestavy vrátí, o konkrétní podobě útoků a obranných párů ale asistent trenéra Tomáš Plekanec po tréninku mlžil.
„Nějaké změny určitě nastanou. Jaké? To si ještě povíme v kabině, ale budou,“ řekl tajemně.
Většina kádru tentokrát v malé hale absentovala. Realizační tým po dvou večerních duelech v řadě naordinoval českých hokejistům volnější režim.
Chcete na led? Fajn.
Preferujete odpočinek? Rovněž v pořádku.
„Takový byl plán od začátku. Zápasy jsou strašně pozdě, na hotel přijíždíme o půlnoci. Není ideální, aby se v takové situaci trénovalo naplno. Přišli jen kluci, kteří cítili, že chtějí nebo potřebují jít,“ doplnil Plekanec.
Kompletní trojici gólmanů (Josef Kořenář, Dominik Pavlát, Petr Kváča), Blümela a Mandáta doplnili na tréninku pouze Tomáš Galvas, Jan Ščotka, Michal Kovařčík a Jiří Černoch.
Zbytek zůstal na hotelu v nedalekém Bernu, v případě zájmu si zaskočil do posilovny.
Pondělní dopolední rozbruslení už bude povinné. A pak přijde na řadu další výzva. Švédové, tradiční soupeř, společně s Kanadou favorit základní skupiny B.
A na čem nejvíc zapracovat?
„Na spoustě věcí... Chyběl nám tlak do branky, spíš jsme jen rotovali na stranách. Malinko jsme tam postrádali chytrost, nějaký nápad. Něco si k tomu řekneme, doufáme, že tentokrát už to bude jiné,“ hlásil Plekanec.
Zda se národní mužstvo zlepší, ukáže až pondělní večer (20.20). Další ztráta už by představovala velkou nepříjemnost.