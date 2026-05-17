Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Po zaváhání zpět do práce. Na tréninku jen devět hráčů, Plekanec naznačil změny

Jakub Hromada
Vojtěch Tůma
,
  15:48aktualizováno  16:17
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Sobotní nezdar se Slovinskem (2:3 v prodloužení) sledoval jen z tribuny. O den později vyjel Matěj Blümel na led v malé hale ve Fribourgu jako první. Čeští hokejisté zařadili do programu úvodního volného dnu od startu světového šampionátu pouze dobrovolný trénink, na kterém se objevilo jen devět hráčů.
Čeští hokejoví reprezentanti dostávají instrukce na tréninku.

Čeští hokejoví reprezentanti dostávají instrukce na tréninku. | foto: ČTK

Radim Rulík na tréninku české hokejové reprezentace ve Fribourgu.
Asistent trenéra Jiří Kalous hovoří k hráčům na tréninku.
Tomáš Galvas na tréninku české hokejové reprezentace.
Gólman Dominik Pavlát a kouč brankářů Ondřej Pavelec na tréninku ve Fribourgu.
12 fotografií

Blümelovo nezařazení do sestavy ve druhém utkání na turnaji leckoho zaskočilo. Proti Dánům zapsal gól a asistenci, o den později jej trenéři na Slovince nevypustili.

Radim Rulík překvapivý tah odůvodnil záměrem rozložit síly mezi více hráčů: „Chtěl jsem, aby měl prostor na adaptaci, aby ten náraz pro něj nebyl tak drastický.“

Hned za pětadvacetiletou posilou dorazil na nedělní trénink Jan Mandát. Právě on Blümela nahradil v prvním útoku vedle Romana Červenky a Lukáše Sedláka, na šampionátu si odkroutil premiéru.

POHLED: Rulíkův zvláštní tah s Blümelem. Risk, který neměl hrát roli, teď působí blbě

Proti Švédům se však Blümel do sestavy vrátí, o konkrétní podobě útoků a obranných párů ale asistent trenéra Tomáš Plekanec po tréninku mlžil.

„Nějaké změny určitě nastanou. Jaké? To si ještě povíme v kabině, ale budou,“ řekl tajemně.

Většina kádru tentokrát v malé hale absentovala. Realizační tým po dvou večerních duelech v řadě naordinoval českých hokejistům volnější režim.

Gólman Dominik Pavlát a kouč brankářů Ondřej Pavelec na tréninku ve Fribourgu.

Chcete na led? Fajn.

Preferujete odpočinek? Rovněž v pořádku.

„Takový byl plán od začátku. Zápasy jsou strašně pozdě, na hotel přijíždíme o půlnoci. Není ideální, aby se v takové situaci trénovalo naplno. Přišli jen kluci, kteří cítili, že chtějí nebo potřebují jít,“ doplnil Plekanec.

Kompletní trojici gólmanů (Josef Kořenář, Dominik Pavlát, Petr Kváča), Blümela a Mandáta doplnili na tréninku pouze Tomáš Galvas, Jan Ščotka, Michal Kovařčík a Jiří Černoch.

Asistent trenéra Jiří Kalous hovoří k hráčům na tréninku.

Zbytek zůstal na hotelu v nedalekém Bernu, v případě zájmu si zaskočil do posilovny.

Pondělní dopolední rozbruslení už bude povinné. A pak přijde na řadu další výzva. Švédové, tradiční soupeř, společně s Kanadou favorit základní skupiny B.

A na čem nejvíc zapracovat?

„Na spoustě věcí... Chyběl nám tlak do branky, spíš jsme jen rotovali na stranách. Malinko jsme tam postrádali chytrost, nějaký nápad. Něco si k tomu řekneme, doufáme, že tentokrát už to bude jiné,“ hlásil Plekanec.

Zda se národní mužstvo zlepší, ukáže až pondělní večer (20.20). Další ztráta už by představovala velkou nepříjemnost.

Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

ONLINE: Rakousko - Maďarsko 1:1. Střet outsiderů, z přesilovky srovnává Sofron

Sledujeme online
Rakouští hokejisté slaví trefu proti Velké Británii.

Hokejový šampionát dál pokračuje v plném proudu, také v Curychu se v neděli odehrávají další tři utkání. Program základní skupiny A načala netradiční bitva Velké Británie se Spojenými státy, kterou...

17. května 2026  16:14,  aktualizováno  16:38

ONLINE: Dánsko - Švédsko 0:1. Repríza boje o bronz, skóre otevírá Ekholm

Sledujeme online
Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Slovenští hokejisté pokračují na světovém šampionátu bez klopýtnutí a zapsali druhou výhru, když zlomili odpor outsidera z Itálie a zdolali ho 4:1. Nedělní program základní skupiny B dále nabízí...

17. května 2026  16:07,  aktualizováno  16:37

Po zaváhání zpět do práce. Na tréninku jen devět hráčů, Plekanec naznačil změny

Čeští hokejoví reprezentanti dostávají instrukce na tréninku.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Sobotní nezdar se Slovinskem (2:3 v prodloužení) sledoval jen z tribuny. O den později vyjel Matěj Blümel na led v malé hale ve Fribourgu jako první. Čeští hokejisté zařadili do programu úvodního...

17. května 2026  15:48,  aktualizováno  16:17

Slovensko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...

Slovenští hokejisté se na mistrovství světa ve Švýcarsku pokusí ukončit dlouhé čekání na medaili. Ve Fribourgu je v základní skupině B čeká i souboj s českou reprezentací. Program, výsledky, nominaci...

17. května 2026  15:21

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Tommy Novak z USA zakončuje na švýcarského gólmana Genoniho.

Obhájci loňského titulu a tradiční kandidát na medaili. Hokejisté USA odehrají mistrovství světa ve Švýcarsku s mladým týmem. Největší hvězdou amerického výběru bude Matthew Tkachuk z Floridy....

17. května 2026  15:20

Senzace i ponížení. Ve světě píší o české blamáži: Slovinci srazili velmoc na kolena!

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem v prodloužení.

Velké pozornosti se běžně těší basketbal, fotbal či cyklistika, potažmo v zimě alpské lyžování. Teď ale ve Slovinsku výjimečně zabodoval i hokej. Díky nečekané výhře nad Českem se malá země dočkala...

17. května 2026  14:52

POHLED: Rulíkův zvláštní tah s Blümelem. Risk, který neměl hrát roli, teď působí blbě

Matěj Blümel po prvním tréninku národního týmu ve Švýcarsku.

Po historické porážce českých hokejistů se Slovinskem na mistrovství světa rezonuje nejvíc jméno, které do sobotního zápasu ani nezasáhlo. Trenér Radim Rulík nechal jen na tribuně zdravého Matěje...

17. května 2026  14:35

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

17. května 2026  13:47

Rusové v hokeji chybí, myslí si Holík. Dělali by reklamu válce, oponuje Hašek

Premium
Dominik Hašek na snímku z roku 2024

Nejlepší reprezentace se sjely do Švýcarska na mistrovství světa. Opět ale chybí ruský výběr, který je od roku 2022 ze šampionátů vyřazen kvůli vojenské invazi země na Ukrajinu. Názory na zákaz se už...

17. května 2026

Podprůměr, hokejisté ale u čtenářů vyvázli s dostatečnou. Nejhůř dopadl Mandát

Zklamaní čeští hokejisté po porážce v prodloužení od Slovinska

Sobotní blamáž českých hokejistů se projevila také na hodnocení čtenářů iDNES.cz. I přes historickou porážku 2:3 po prodloužení se Slovinskem si ale národní tým vysloužil celkovou známku 3,54, na...

17. května 2026  10:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rulík o těžké prohře: Strašně nepovedený zápas. Nemáme nic jisté, Blümel hrát bude

Radim Rulík na české střídačce během utkání se Slovinskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Poznali jste, jak moc ho nečekaný výsledek na mistrovství světa mrzí. „Nebude se mi dobře usínat,“ přiznal Radim Rulík. Zatímco po zápase s Dánskem měl kouč českých hokejistů spoustu důvodů k chvále,...

17. května 2026  9:11

Švédsko - Česko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

U puku Jacob De La Rose, napadá ho Marek Alscher.

Po nečekané dřině se Slovinskem vyzvou čeští hokejisté na MS ve Švýcarsku jednoho z největších favoritů na zlato, Švédsko. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete zápas sledovat živě, i další...

17. května 2026  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.