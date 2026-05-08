Rulík si pochvaloval obrannou práci. Zastal se i chybujícího Klapky: Příště si dá pozor

„Navíc jsme se dívali na videu, jak se popasovat s velkým hřištěm, protože Švédové přehrávají akce ze strany na stranu a využívají toho, že soupeř se správně nepřemístí v prostoru. Jsou silní na kotouči a mají výborný pohyb, ale my jsme se hodně zlepšili v defenzivní zóně. A zlepšovali jsme se v průběhu zápasu. Zvládli jsme oslabení a využili přesilovku, to hodně pomohlo,“ řekl Rulík.
Česko - Švédsko 3:1. Skalp neporažených. Dvěma trefami rozhodl Kovařčík
Češi ukončili se Švédy sérii pěti porážek ve vzájemných zápasech. Minulý týden jim na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích podlehli 2:4. „Každý zápas je jiný, teď jsme se jim vyrovnali. Na rozdíl od posledního zápasu. Nevím, čemu to přičíst. Měli jsme dobrý pohyb, energii, tím pádem jsme zvládali i souboje. Hlavně si přeju, abychom měli energii směrem k mistrovství světa, tam to bude nejdůležitější,“ prohlásil Rulík.
Spokojený byl i s forčekingem. „Když máme šanci, chceme napadání vytáhnout. Ale když to máme daleko, nechceme propadat, obzvlášť na velkém hřišti se to může stávat. Dělali jsme správná rozhodnutí. Když jsme se do forčeku pouštěli, narušovali jsme soupeři rozehrávku,“ prohlásil Rulík.
Dvěma góly se podílel na vítězství útočník Michal Kovařčík. „Určitě to byl jeden z jeho nejlepších zápasů. Jsem moc rád, že přijel. Poslední roky se vždy na poslední chvíli nedostal do nominace, třeba v Praze. Cítí šanci, v zápase nechal všechno. Chce se ukázat v nejlepším světle, což se mu povedlo,“ konstatoval Rulík.
Líbil se mu také výkon gólmana Dominika Pavláta, který inkasoval až v 58. minutě. „Podržel nás. Měl výborné zákroky, cítili jsme z něj jistotu. To vždycky pomůže,“ prohlásil Rulík.
Pavlát zachránil i situaci, kdy se po chybné rozehrávce Adama Klapky dostal do úniku Rasmus Asplund. „Na jeho obranu je potřeba říct, že v klubu přesilovku nehraje a nemá takovou praxi. My jsme ho zařadili na post před branku, gólman přes něj nemá šanci vidět. Došlo k situaci, že puk zbytečně přidržel, ale zastal bych se ho. Kdyby hrál přesilovky běžně, byl by v tom jistější. Naštěstí to gólman zachránil, příště už si dá pozor,“ konstatoval Rulík.