Hokej odmalička nade vše zbožňuje. Jako hru, zábavu. Talentu má na rozdávání. Občas až s údivem žasnete, jaké kousky si nadějný obránce dovolí.
Jak jemně zachází s pukem. Jak i ve složitých chvílích volí kreativní řešení. Absolutně bez nervů. Jako by šlo o nejlehčí věc na světě!
Také při středeční utrápené výhře 3:1 nad Itálií nebojácně podporoval ofenzivu. Před zraky skautů z NHL, tentokrát už coby člen elitního páru, kde doplnil Filipa Hronka.
„Puk má hodně rád,“ přitakává Galvas senior, bývalý bek s úctyhodnou bilancí šesti extraligových medailí a více než tisícovkou startů.
Když na něj naložíte velkou zodpovědnost, víc si věří a podává nejlepší výkony.