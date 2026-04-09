Talent Galvas bojuje o MS: Udělám všechno pro to, aby si mě trenéři nechali

Michael Havlen
  10:08
Klubová sezona pro něj skončila dřív, než si představoval. Talentovaný obránce Tomáš Galvas nepřešel s Libercem přes čtvrtfinále extraligy, otevírá se před ním však nová výzva. Dvacetiletý hokejista v těchto dnech bojuje na kempu národního týmu v Karlových Varech o nominaci na světový šampionát ve Švýcarsku.
Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy. | foto: ČTK

„Chci hrát co nejvíc, aby se mi sezona trochu prodloužila. Nechci jen trénovat a pak čekat na vyhazov,“ prohlásil Galvas pro klubový web. „Udělám všechno pro to, aby si mě tam trenéři nechali co nejdéle. Jestli to vyjde i na seniorské mistrovství, nedokážu říct. Jsem strašně rád, že můžu jezdit na takové akce. Každý den musím odvádět to nejlepší, co ve mně je, a snad to vyjde.“

Galvas prožil pestrou sezonu. Vstoupil do ní zraněný, ale po vyléčení našel pevné místo v liberecké sestavě a nastupoval v první obranné dvojici vedle zkušeného Radima Šimka. Na přelomu roku úspěšně startoval na světovém šampionátu juniorů, odkud si po dvou předchozích bronzech tentokrát přivezl stříbrnou medaili.

Hokejová reprezentace odstartovala v Karlových Varech přípravu na květnové MS

Do extraligy se vrátil ve velkém stylu, překonal několik historických zápisů a základní část soutěže završil se ziskem 24 bodů ve 32 utkáních.

„Prvních deset kol extraligy jsem byl zraněný, což pro mě znamenalo těžší start. Až na mistrovství světa U20 jsem se ukázal a zabodoval,“ ohlíží se Galvas, jehož starší bratr Jakub hraje za Třinec. „V play off jsem mohl víc proměňovat své střelecké šance. Nemyslím si, že to byla sezona snů, vypadli jsme přeci jenom brzo v boji o semifinále. Jinak jsem ale s českou dvacítkou a stříbrnou medailí spokojený.“

Pod Ještěd přišel z Olomouce na podzim 2023 a od té doby se vypracoval v jednu z největších nadějí extraligy, na kterou Bílí Tygři hodně spoléhají. „Jsem tady už třetím rokem a každou sezonu dostávám čím dál tím víc prostoru. Myslím, že mě každý ročník posouvá,“ konstatuje.

Mít tak fyzičku jako Pogačar! Galvas cílí na mistrovství, o NHL praví: Zájem z ní necítím

Dalším krokem v jeho kariéře může být start za reprezentační A-tým a nominace na světový šampionát. „Má velkou šanci. Bude záležet na tom, jak zvládne zápasy. Po mentální stránce o něj vůbec strach nemám, po herní stránce také ne. Ale jde o to, jak bude zvládat souboje, jak mu to půjde před brankou. Jak zvládne hru na mezinárodní úrovni. A v přípravných utkáních je ještě o něco nižší než na mistrovství. Ale šanci má,“ prohlásil reprezentační trenér Radim Rulík.

Na přípravném kempu před mistrovstvím světa jsou nyní v Karlových Varech hned tři liberečtí hráči. Kromě Galvase se s reprezentací připravují i brankář Petr Kváča a útočník Jaromír Pytlík. První fáze kempu potrvá do pátku 10. dubna. Příští pondělí odstartuje na západě Čech další část srazu, který vyvrcholí 16. a 17. dubna přátelským dvojzápasem s Německem.

Případná účast Tomáše Galvase na seniorském světovém šampionátu by byla pro týmy NHL jasným signálem, že je i přes subtilnější postavu připraven na dospělý hokej, což by mu mělo letos konečně zajistit místo v draftu.

