Mistrovství světa v hokeji 2026

Nejsem tím pravým. Šéf švýcarského svazu po nešťastném finále hokejistů rezignoval

  16:20
Ač Švýcaři zažili patrně nejlepší mistrovství světa v historii, dopadli stejně jako v letech předešlých. Stříbro, to už není úspěch, ještě navíc doma. A tamní svaz se po porážce ve finále s Finskem (0:1P) hned otřásl. Urs Kessler se jeho šéfem stal zkraje září. Nyní po necelých devíti měsících skončil. „Rozhodl jsem s okamžitou platností odstoupit z funkce,“ prohlásil.
Šéf švýcarského hokejového svazu Urs Kessler | foto: ČTK

Švýcarský svaz SIHF hned v pondělí vydal zprávu s Kesslerovým rozhodnutím. Čtyřiašedesátiletý funkcionář se nejprve vyjádřil k smutnému nedělnímu finále v Curychu.

„Nejprve bych chtěl poblahopřát novým mistrům světa z Finska a poděkovat švýcarské reprezentaci i řadě fanoušků za úžasné chvíle během celého šampionátu. Děkuju hráčům, štábu i zaměstnancům Swiss Ice Hockey za dobrou spolupráci, obzvlášť v náročných týdnech před mistrovstvím.“

Bez gólu se vyhrát nedá. Švýcaři po dalším finále smutní: Bolí být na druhé straně

Načež z historicky šestého stříbra, třetího v řadě, vyvodil sám odpovědnost. Zdůraznil, že chce uvolnit cestu novému začátku.

„Svaz ho naléhavě potřebuje. Nekončící diskuze mi ukázaly, že pro to nejsem tím pravým, tou správnou osobou.“

Kessler největší pozornost vzbudil jednáním při ukončení angažmá letitého švýcarského hlavního kouče Patricka Fischera. Ten se měl po šampionátu s národním týmem rozloučit. Kvůli veřejně přiznanému skandálu s paděláním potvrzení o očkování proti covidu na zimní olympiádě v Pekingu (2022) se však ze střídačky nakonec poroučel dřív.

Ovšem ne hned. Fischer nejprve o situaci měsíc před MS informoval s tím, že za prohřešek už dostal milionovou pokutu před třemi lety u soudu.

Kouč Patrick Fischer na lavičce švýcarského národního týmu

„Oceňujeme, že Patrick Fischer veřejně přiznal chybu. Ukázal zodpovědnost a charakter,“ hlásil tehdy v polovině dubna Kessler. „Vše jsme s ‚Fischim‘ do detailů probrali a pro nás je záležitost uzavřená. Těšíme se na mistrovství světa, které budeme hrát doma, a na celý náš tým včetně Patricka.“

Jenže tohle jednání rozproudilo diskuzi. Obzvlášť ve Švýcarsku, kde si na dodržování pravidel potrpí. Až tedy svaz s Kesslerem po dvou dnech otočil.

Nedodržel hodnoty, porušil důvěru. Švýcaři otočili, měsíc před MS vyhodili trenéra

„Případ byl právně uzavřen, ale vyvolal veřejnou debatu o hodnotách a důvěře, což federace bere velmi vážně. Důvěra a integrita jsou pro náš sport a federaci klíčové. S odstupem času bylo naše počáteční hodnocení, že záležitost je uzavřená, příliš zjednodušující. Jde o hodnoty a respekt, které jsou pro švýcarský hokej klíčové a které Patrick Fischer v roce 2022 nedodržel,“ prohlásil šéf tamního hokeje.

Na střídačce Fischera nahradil Jan Cadieux, kterému se s týmem sice nedařilo v přípravě v rámci Euro Hockey Tour, na domácím šampionátu však válel. Až do finále neklopýtl, všechny duely vyhrál v základní hrací době. Než v prodloužení nedělního boje o zlato rozhodl Fin Helenius.

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Asi i s ohledem na všechny události se tak po hlavním koučovi loučí i svazový prezident Kessler. Do funkce nastoupil 8. září po volbě na valné hromadě, kdy nahradil dočasně sloužícího viceprezidenta Marca Anthonyho-Annera.

Teď mohou Švýcaři po krátké době hledat dalšího nástupce.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

