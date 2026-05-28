Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Švýcarsko - Švédsko. Suverénní domácí schytali výzvu, zabojují o medaile?

Autor:
Sledujeme online   20:00
Večerní čtvrtfinále v hlavní hale, to na světových šampionátech pravidelně patří pořadatelské zemi. A ani letošek není výjimkou. Domácí Švýcaři prošli skupinou suverénně, přesto schytali zvučného protivníka. V Curychu totiž hrají se Švédskem, které se do play off probojovalo až na poslední chvíli. Utkání můžete od 20.20 hodin sledovat v podrobné online reportáži.

Momentka z utkání Švédsko - Švýcarsko. | foto: Reuters

Dvakrát za sebou prohráli ve finále a snaží se prolomit neustálé čekání na zlatou medaili. Letošní výkony Švýcarů ale nasvědčují, že jsou zatím na nejlepší cestě. Byť v přípravě vůbec neexcelovali, na turnaji dosud nenašli přemožitele a do vyřazovacích bojů postoupili z prvního místa.

Jejich soupiska je plná známých jmen, co se navzájem znají už dlouhá léta. A kdo z NHL mohl, ten přijel. Na své straně má alpská země i nejproduktivnějšího hráče turnaje Svena Andrighetta (4+9).

ONLINE: Švýcarsko – Švédsko

Čtvrtfinálové utkání na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.

Ve skupině A předváděli střeleckou parádu, šest gólů dali Německu, hned devět Rakousku i Maďarsku. Kromě nich zdolali také Velkou Británii (4:1), USA (3:1) a Finsko (4:2). Prošli bez sebemenšího zaváhání.

A přestože právě v posledním zápase skupiny s Finskem mohli šetřit síly a taktizovat ohledně soupeře pro play off, neudělali to. Před domácími fanoušky si opět vystříleli vítězství.

Teď je ale čeká Švédsko. To mělo logicky cestu do čtvrtfinále podstatně komplikovanější. Loučící se trenér Sam Hallam vsadil na mladý tým a na turnaji bojuje s mladou elitní formací – s Lucasem Raymondem a osmnáctiletými talenty Ivarem Stenbergem a Viggem Björckem.

Pavouk MS v hokeji 2026: program čtvrtfinále, Česko prohrálo s Finskem

V prvních dnech turnaje se Švédsku sázka na benjamínky vyplácela. Povedlo se mu vyrovnaně čelit hvězdné Kanadě a připsalo si vítězství nad Dánskem. Úspěšný start šampionátu rozhodil zápas proti Česku, ve kterém měl převahu národní tým. Tři body sebralo Švédsku i překvapení turnaje z Norska. A nastal kritický okamžik.

V závěru základní skupiny se zdálo, že Tre Kronor po pěti letech znovu skončí už před branami play off. Hallamův výběr se ale zachránil na poslední chvíli, když porazil Slovenko (4:2) a získal čtvrtou vstupenku do vyřazovacích bojů.

Jak si ve čtvrtfinále povede s dosud neporaženým výběrem, který požene k vítězství plná hala domácích fanoušků?

Mistrovství světa v hokeji 2026
28. 5. 2026 20:20
Švýcarsko : Švédsko
()
Sestavy:
L. Genoni - D. Egli, R. Josi - D. Kukan, C. Marti - J. Moser, T. Berni - S. Jung - T. Meier, N. Hischier, A. Biasca - C. Bertschy, N. Baechler, N. Niederreiter - C. Thürkauf, D. Malgin, S. Andrighetto - D. Riat, K. Jäger, S. Knak - T. Rochette
Sestavy:
M. Hellberg - M. Ekholm, E. Brännström - O. Ekman-Larsson, A. Johansson - J. Persson, J. Larsson - R. Hägg - L. Raymond, V. Björck, I. Stenberg - L. Karlsson, J. de la Rose, E. Heineman - S. Holmström, O. Sundqvist, A. Frondell - J. Silfverberg, R. Asplund, C. Grundström - J. Berglund

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

ONLINE: Švýcarsko - Švédsko. Suverénní domácí schytali výzvu, zabojují o medaile?

Sledujeme online
Momentka z utkání Švédsko - Švýcarsko.

Večerní čtvrtfinále v hlavní hale, to na světových šampionátech pravidelně patří pořadatelské zemi. A ani letošek není výjimkou. Domácí Švýcaři prošli skupinou suverénně, přesto schytali zvučného...

28. května 2026

Uspěl favorit. Ukázali jsme bicepsy, když bylo třeba, pochvalují si finská média

Finský kapitán Aleksander Barkov se po čtvrtfinále zdraví s českým tahounem...

Finská média chválí hokejisty za jednoznačný postup do semifinále mistrovství světa přes českou reprezentaci (4:1) a již vyhlíží jméno soupeře pro sobotní boj o finále. Komentátor Sami Hoffrén na...

28. května 2026  19:43

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

28. května 2026  19:24

Kanada - USA 4:0. Obhájce titulu vyřazen. Trefil se opět Celebrini, poprvé i Crosby

Macklin Celebrini slaví s Markem Scheifeleem a Ryanem O'Reillyem v 19. minutě...

Američtí hokejisté světové zlato z loňského Stockholmu neobhájí. Ve čtvrtfinále ve Fribourgu podlehli 0:4 Kanadě, která jim oplatila porážku z finále únorových olympijských her v Miláně. O...

28. května 2026  16:19,  aktualizováno  19:13

Zlatá Praha, zážitek s Kanadou i neslavný konec. Rulík se loučí, jaká byla jeho éra?

Vyhlášení výsledků ankety Zlatá hokejka 2025. Kouč českých hokejistů Radim...

Po květnovém mistrovství světa jeho tříletá štace u hokejového národního týmu definitivně končí. Radim Rulík během ní dovedl Česko k titulu mistrů světa, na olympijských hrách jeho svěřenci trápili...

28. května 2026  19:10

Kdo na MS zaujal? A kdo zklamal? Turnaj ukázal, že nelze spoléhat jen na Červenku

Čeští hráči stojí zklamaní po porážce s Norskem.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Je to tak každý rok. Někomu se mistrovství světa povede, jiným se tolik nezadaří. Letošek není výjimkou. Ani v případě českých hokejistů. Kdo na turnaji zanechal pozitivní dojmy? A od koho se naopak...

28. května 2026  18:57

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Tommy Novak z USA zakončuje na švýcarského gólmana Genoniho.

Obhájci loňského titulu z USA skončili na mistrovství světa ve Švýcarsku ve čtvrtfinále. V něm nestačili na rozjetou Kanadu. Program a výsledky USA, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým...

28. května 2026  18:53

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

28. května 2026  18:51

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi končí ve čtvrtfinále. Kdo naopak postoupil?

Sledujeme online
Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi postoupili ze skupiny B, kterou odehráli ve Fribourgu. Čtvrtfinále s Finskem ale v Curychu nezvládli a po prohře 1:4 na turnaji končí. Vše...

28. května 2026  18:49

Na mezinárodní scénu se vracejí běloruské hokejistky i mužské výběry do 18 let

Bělorusko - ilustrační záběr

Mezinárodní hokejová federace IIHF umožnila návrat některých běloruských výběrů do svých soutěží. Na webu informovala o tom, že v nadcházející sezoně se běloruští hráči do 18 let zúčastní mistrovství...

28. května 2026  18:46

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 ale už hokejisté Finska do bojů o medaile zasáhnou. Jejich program, výsledky, historickou...

28. května 2026  18:45

Pavouk MS v hokeji 2026: program čtvrtfinále, Česko prohrálo s Finskem

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku má na programu čtvrtfinálové souboje. Češi nezvládli duel s Finskem, kterému podlehli 1:4. Kanada si poradila s USA 4:0. Další semifinalisty určí večerní...

28. května 2026  18:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.