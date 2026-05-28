ONLINE: Švýcarsko - Švédsko. Suverénní domácí schytali výzvu, zabojují o medaile?

Dvakrát za sebou prohráli ve finále a snaží se prolomit neustálé čekání na zlatou medaili. Letošní výkony Švýcarů ale nasvědčují, že jsou zatím na nejlepší cestě. Byť v přípravě vůbec neexcelovali, na turnaji dosud nenašli přemožitele a do vyřazovacích bojů postoupili z prvního místa.
Jejich soupiska je plná známých jmen, co se navzájem znají už dlouhá léta. A kdo z NHL mohl, ten přijel. Na své straně má alpská země i nejproduktivnějšího hráče turnaje Svena Andrighetta (4+9).
ONLINE: Švýcarsko – Švédsko
Čtvrtfinálové utkání na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.
Ve skupině A předváděli střeleckou parádu, šest gólů dali Německu, hned devět Rakousku i Maďarsku. Kromě nich zdolali také Velkou Británii (4:1), USA (3:1) a Finsko (4:2). Prošli bez sebemenšího zaváhání.
A přestože právě v posledním zápase skupiny s Finskem mohli šetřit síly a taktizovat ohledně soupeře pro play off, neudělali to. Před domácími fanoušky si opět vystříleli vítězství.
Teď je ale čeká Švédsko. To mělo logicky cestu do čtvrtfinále podstatně komplikovanější. Loučící se trenér Sam Hallam vsadil na mladý tým a na turnaji bojuje s mladou elitní formací – s Lucasem Raymondem a osmnáctiletými talenty Ivarem Stenbergem a Viggem Björckem.
|
Pavouk MS v hokeji 2026: program čtvrtfinále, Česko prohrálo s Finskem
V prvních dnech turnaje se Švédsku sázka na benjamínky vyplácela. Povedlo se mu vyrovnaně čelit hvězdné Kanadě a připsalo si vítězství nad Dánskem. Úspěšný start šampionátu rozhodil zápas proti Česku, ve kterém měl převahu národní tým. Tři body sebralo Švédsku i překvapení turnaje z Norska. A nastal kritický okamžik.
V závěru základní skupiny se zdálo, že Tre Kronor po pěti letech znovu skončí už před branami play off. Hallamův výběr se ale zachránil na poslední chvíli, když porazil Slovenko (4:2) a získal čtvrtou vstupenku do vyřazovacích bojů.
Jak si ve čtvrtfinále povede s dosud neporaženým výběrem, který požene k vítězství plná hala domácích fanoušků?
L. Genoni - D. Egli, R. Josi - D. Kukan, C. Marti - J. Moser, T. Berni - S. Jung - T. Meier, N. Hischier, A. Biasca - C. Bertschy, N. Baechler, N. Niederreiter - C. Thürkauf, D. Malgin, S. Andrighetto - D. Riat, K. Jäger, S. Knak - T. Rochette
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž