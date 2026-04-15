Nedodržel hodnoty, porušil důvěru. Švýcaři měsíc před domácím MS vyhodili trenéra

Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer, který před olympijskými hrami v Pekingu 2022 zfalšoval potvrzení o očkování proti koronaviru, byl odvolaný z funkce. Na domácím mistrovství světa povede za měsíc tým jeho dosavadní asistent Jan Cadieux.
Trenér Švýcarska Patrick Fischer udílí pokyny hráčům v utkání s Kanadou. | foto: Reuters

Padesátiletý Fischer, který dovedl reprezentaci na MS třikrát k zisku stříbrných medailí, zveřejnil informaci, že před čtyřmi lety cestoval do Číny s falešným potvrzením o očkování, před několika dny.

Trenér Švýcarska před OH v Pekingu zfalšoval potvrzení o očkování na covid

„Nikdo o tom nevěděl. Svaz, národní olympijský výbor ani moji nejbližší,“ uvedl Fischer. „Je mi jasné, že šlo o závažný prohřešek a nesu za něj plnou zodpovědnost. Byl jsem potrestán a pokutu jsem zaplatil,“ přidal Fischer, který očkování odmítal z osobních důvodů, přesto chtěl být na hrách s týmem. Za prohřešek dostal před třemi lety od soudu pokutu.

Prezident švýcarského svazu Urs Kessler ve středu uvedl, že úspěšný kouč byl od týmu s okamžitou platností odvolaný.

„Případ je právně uzavřen, ale vyvolal veřejnou diskusi o hodnotách a důvěře, kterou federace bere velmi vážně. Důvěra a integrita jsou pro náš sport a naši federaci klíčové. S odstupem času bylo naše počáteční hodnocení, že záležitost byla uzavřena, příliš zjednodušující. Jde o hodnoty a respekt, které jsou pro švýcarský lední hokej klíčové a které Patrick Fischer v roce 2022 nedodržel,“ uvedl Kessler.

Fischer vedl švýcarskou reprezentaci jako hlavní kouč již od roku 2015, předtím byl asistentem. Vedl i tým juniorů. Podle původních plánů měl ve funkci skončit po sezoně. Mistrovství světa v Curychu a Fribourgu začne 15. května.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Měsíc před MS bez kouče. Švýcaři vyhodili Fischera, svaz vzkázal: Nedodržel hodnoty

Trenér Švýcarska Patrick Fischer udílí pokyny hráčům v utkání s Kanadou.

Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer, který před olympijskými hrami v Pekingu 2022 zfalšoval potvrzení o očkování proti koronaviru, byl odvolaný z funkce. Na domácím mistrovství...

15. dubna 2026  20:52

Pardubice - Sparta 1:0. Třetí finále v řadě pro domácí, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

15. dubna 2026  20:26,  aktualizováno  20:45

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

15. dubna 2026  20:44

Kluci jsou zdraví a natěšení, říká Ujčík před baráží. Na Litvínov teprve koukne

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Trenér jihlavské Dukly Viktor Ujčík má za sebou další emotivní jízdu. Poté, co jeho tým v sedmizápasové finálové bitvě Maxa ligy udolal Zlín a obhájil loňské prvenství, se nyní připravuje na...

15. dubna 2026

Vítkovice získaly Pavelku z Hradce, Boleslav posílí kanadský útočník Martel

Hradecký kapitán Tomáš Pavelka oslavuje gól do pardubické branky.

Dvaatřicetiletý obránce Tomáš Pavelka se z Hradce Králové přesunul do mateřských Vítkovic, kde podepsal víceletou smlouvu. Posilu hlásí také Mladá Boleslav, získala kanadského útočníka Jordana...

15. dubna 2026  16:51

Noc stovek a historický český zápis. Nečas trumfl Pastrňáka, ten se řadí k legendám

Čeští hokejisté David Pastrňák a Martin Nečas.

Oba při bodovém sběru napínali. Jako by je očekávání jubilea svazovalo. David Pastrňák na 100. bod v sezoně čekal do posledního utkání, hned v jeho úvodu ale poslal další ze série skvostných...

15. dubna 2026  16:25

Kdysi vyřadil Haška, teď jde Reichel na Duklu zase: Na baráž jsme vše předělali

Nový šéf litvínovského realizačního týmu Robert Reichel sleduje zápas s...

Vybavuje si, jak v porevoluční euforii pomohl Litvínovu zaskočit Jihlavu i s Dominikem Haškem ve čtvrtfinále ligového play off. Teď je to pro legendu Roberta Reichela jiné kafe: stejní soupeři, ale...

15. dubna 2026  15:38

Oremus a Köhler ve Zlíně pokračují. Kapitán Holík je zatím bez smlouvy

Zlínský kouč Peter Oremus na střídačce při šestém finále první ligy proti...

Zatímco se v hráčích mísilo zklamání z porážky v sedmém rozhodujícím finále Maxa ligy s narůstající únavou z extrémně vyčerpávajícího play off, bezprostředně po úterním utkání v Jihlavě už začaly z...

15. dubna 2026  14:26

Jak můžete takhle hrát? tepal trenér v NHL své hráče. Do médií zahlásil: Je jim to jedno

Hokejový trenér Rick Bowness na střídačce Columbusu.

Nebral si servítky. Trenér hokejového Columbusu Rick Bowness se po středečním zápase proti Washingtonu ostře pustil do svých svěřenců, kteří se v aktuální sezoně nedostali do vyřazovacích bojů NHL....

15. dubna 2026  13:14

Nejlepší mezi nejhoršími. Vancouver vybral Hronka jako nejužitečnějšího hráče

Filip Hronek (17) z Vancouver Canucks a Trevor Moore (12) z LA Kings.

Filip Hronek si vysloužil ve Vancouveru ocenění pro nejužitečnějšího hráče týmu v tomto ročníku NHL i pro nejlepšího obránce. Kanadský klub to oznámil na svém webu.

15. dubna 2026  12:22

Zápas od finále, zápas od konce. Boje mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne Game 7

Hokejisté Pardubic a Sparty bojují o kotouč.

Máte pocit, že jste z toho všeho, co se v sérii mezi Pardubicemi a Spartou událo, už nasyceni? Tak pozor, hlavní chod vás teprve čeká. Ultimátní hokejový zápas, u kterého se i v českém prostředí po...

15. dubna 2026  10:50

Pastrňák s Nečasem v NHL slavili 100. bod, v akci byli čtyři čeští gólmani

Gabriel Landeskog (uprostřed), Brett Kulak (vlevo) a Martin Nečas slaví branku...

Poprvé v historii NHL dokázali dva čeští hokejisté v jedné sezoně pokořit bájnou hranici sta bodů. Bostonský David Pastrňák se dočkal díky asistenci už v první minutě souboje proti New Jersey a...

15. dubna 2026  7:07,  aktualizováno  8:46

