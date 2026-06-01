Tentokrát o to smutnější, že přišla doma. Před 10 000 diváky ve vyprodané Swiss Life Areně. Za skvělé podpory z tribun.
„Hrozný pocit. Hráli jsme skvělý turnaj, zasloužili jsme si odměnu za naše výkony i pro naše fanoušky,“ soukal ze sebe v mixzóně útočník Timo Meier.
„Je to na nic. Měli jsme vše v našich rukou, cítili jsme silnou podporu, ale bohužel jsme ji nepřevedli na led. Velké zklamání,“ přidal další forvard Christoph Bertschy.
Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané
Nejen na něm jste mohli pozorovat obrovské zklamání, pocit prázdnoty. A podobně to zpočátku vypadlo i v ochozech. Diváci se po Heleniově trefě jen zklamaně posadili a na chvilku utichli.
Poté už však své oblíbence znovu hlasitě podpořili, skandovali tradiční pokřik „Hopp Schwiiz!“ a na jiné melodie pak zpívali.
„Byli za námi každý zápas a je na nic, že jsme to pro ně a pro celé Švýcarsko nedotáhli. Tolikrát to bylo blízko... Je to velmi frustrující,“ líčil Nico Hischier.
Ani on nedokázal zlomit střelecké prokletí Švýcarů v bojích o zlato. Vždyť na gól ve finále čekají už 249 minut a 31 vteřin. Naposledy se trefil výše zmíněný Meier ve finále 2018, zemi s helvétským křížem to však proti Švédům tehdy nestačilo.
A teď vyšla naprázdno potřetí za sebou. Prosadit se nedokázala před dvěma lety v Praze ani před rokem ve Stockholmu. A ke smutku zaplněné curyšské haly ani nyní.
Šance ke skórování přitom svěřenci Jana Cadieuxe měli. A to i v prodloužení, kde odražený pokus Damiana Riata zamířil do horní tyčky.
„Škoda, je to smutné. Mysleli jsme si, že tohle bude náš rok, ale nebyl. Vyměnil bych všechny svoje medaile za jedno zlato,“ přiznal Nino Niederreiter.
Mrzet může především start druhé třetiny, kam si domácí přenesli téměř kompletní dvouminutovou přesilovku pět na tři. Jenže ta se jim hrubě nevydařila. Kombinace až příliš vázla, navíc přibývaly nepřesnosti.
A nepodařilo se tak zlomit finský nápor, který byl nejvýraznější v první třetině. Poté se hra srovnávala, příležitosti měly oba výběry. Avšak gólman Leonardo Genoni a Justus Annunen odolávali.
Až po téměř 71 minutách první jmenovaný kapituloval.
„Moc jsme si toho navzájem nedovolili. Oni dali tyčku, my také. Oni zkrátka jednu šanci využili. A bolí to být na druhé straně,“ uvedl Hischier. Ten od novinářů dostal také dotaz, zda Švýcarům chybí štěstí, nebo ještě něco jiného. „Přál bych si znát odpověď,“ smutnil.
„Švýcaři mají vážně skvělý tým, třetí finále po sobě to dokazuje. My ale máme silnou týmovou kulturu, která je postavená na tom, že musíte vlastní ego nechat mimo kabinu. Proto je tak úžasné hrát za Finsko,“ zářil na druhé straně zkušený obránce Olli Määttä.
A zatímco Suomi mohli slavit světový titul po čtyřech letech, švýcarské čekání na premiérové zlato se minimálně o rok prodlouží.