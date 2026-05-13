Švýcaři vstoupí do šampionátu v pátek večer v repríze finále ze Stockholmu proti obhájcům titulu Spojený státům americkým a v dalších duelech základní skupiny A v Curychu je čekají Lotyšsko, Německo, Rakousko, Velká Británie, Maďarsko a Finsko.
Program Švýcarska na MS v hokeji 2026
|Zápas
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.20
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.20
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.20
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.20
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.20
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.20
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.20
Soupiska Švýcarska na MS v hokeji 2026
Hokejisté domácího Švýcarska mají v nominaci šest posil z NHL. Kádr kouče Jana Cadieuxe posílil oproti Švédských hrám v Ängelholmu jen obránce Janis Moser z Tampy Bay. Doplnil tak zadáka Romana Josiho z Nashvillu a útočníky Nica Hischiera s Timem Meierem z New Jersey, Nina Niederreitera z Winnipegu a Piuse Sutera ze St. Louis.
Řeší se stále možná účast forvarda Philippa Kurasheva ze San Jose, který po zranění v horní části těla musí projít zdravotní prohlídkou. V NHL nastoupil po téměř měsíční pauze 16. dubna v posledním utkání sezony na ledě Winnipegu.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Sandro Aeschlimann
|HC Davos
|Reto Berra
|HC Fribourg-Gottéron
|Leonardo Genoni
|Zug
|Obránci
|Dean Kukan
|Curych
|Christian Marti
|Curych
|Lukas Frick
|Davos
|Sven Jung
|Davos
|Tim Berni
|Ženeva
|Dominik Egli
|Frölunda / Švýc.
|Roman Josi
|Nashville / NHL
|Janis Moser
|Tampa Bay / NHL
|Útočníci
|Sven Andrighetto
|Curych
|Nicolas Baechler
|Curych
|Denis Malgin
|Curych
|Ken Jäger
|Lausanne
|Damien Riat
|Lausanne
|Théo Rochette
|Lausanne
|Christoph Bertschy
|Fribourg-Gottéron
|Attilio Biasca
|Fribourg-Gottéron
|Nico Hischier
|New Jersey / NHL
|Timo Meier
|New Jersey / NHL
|Simon Knak
|Davos
|Calvin Thürkauf
|Lugano
|Nino Niederreiter
|Winnipeg / NHL
|Pius Suter
|St. Louis / NHL
Historie účastí na MS v hokeji
Švýcaři se na mistrovství světa poprvé představili v roce 1930, kdy získali bronz. Třetí místo obsadili ještě pětkrát, dosud největšími úspěchy jsou stříbra z let 1935, 2013, 2018, 2024, 2025.
Švýcaři budou mít v domácím prostředí ideální podmínky k dalšímu útoku na premiérové zlato. Loni ve Stockholmu po urputné finálové bitvě podlehli USA 0:1 v prodloužení. A velký boj o nejcennější medaili svedli i předloni v Praze, kde prohráli s domácím Českem 0:2.
Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji
- Oba týmy se na světovém šampionátu potkaly dvacetkrát. Třináct výher si připsali Češi, soupeř uspěl sedmkrát.
- První vzájemný duel na MS se konal 9. dubna 1998. Národní tým tehdy zvítězil 3:1, o týden později zvládl proti stejnému protivníkovi také souboj o bronzové medaile (4:0).
- O šňůru sedmi úspěchů v řadě přišel český tým až na památném šampionátu v roce 2010. V osmifinálové skupině podlehl Švýcarům 2:3, ale turnaj zakončil nečekaným zlatem.
- Nejvyšší výhru 5:0 zapsali Češi na turnajích v letech 2002 a 2008.
- Nejvyšší porážku 2:5 naopak na šampionátech v letech 2013 a 2021.
|TURNAJ
|VÝSLEDEK
|MS 2025 (základní skupina)
|ČESKO – Švýcarsko 5:4PP
|MS 2024 (finále)
|ČESKO – Švýcarsko 2:0
|MS 2024 (základní skupina)
|ČESKO – Švýcarsko 1:2N
|MS 2023 (základní skupina)
|ČESKO – Švýcarsko 2:4
|MS 2021 (základní skupina)
|ČESKO – Švýcarsko 2:5
|MS 2019 (základní skupina)
|ČESKO – Švýcarsko 5:4