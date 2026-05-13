Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a výsledky hokejistů Švýcarska, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i další informace najdete v našem přehledu.

Švýcaři vstoupí do šampionátu v pátek večer v repríze finále ze Stockholmu proti obhájcům titulu Spojený státům americkým a v dalších duelech základní skupiny A v Curychu je čekají Lotyšsko, Německo, Rakousko, Velká Británie, Maďarsko a Finsko.

Program Švýcarska na MS v hokeji 2026

ZápasVÝSLEDKY / ČAS
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.20
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.20
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.20
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.20
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.20
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.20
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.20

Soupiska Švýcarska na MS v hokeji 2026

Hokejisté domácího Švýcarska mají v nominaci šest posil z NHL. Kádr kouče Jana Cadieuxe posílil oproti Švédských hrám v Ängelholmu jen obránce Janis Moser z Tampy Bay. Doplnil tak zadáka Romana Josiho z Nashvillu a útočníky Nica Hischiera s Timem Meierem z New Jersey, Nina Niederreitera z Winnipegu a Piuse Sutera ze St. Louis.

Řeší se stále možná účast forvarda Philippa Kurasheva ze San Jose, který po zranění v horní části těla musí projít zdravotní prohlídkou. V NHL nastoupil po téměř měsíční pauze 16. dubna v posledním utkání sezony na ledě Winnipegu.

ŠVÝCARSKO
JMÉNOKLUB
Brankáři
Sandro AeschlimannHC Davos
Reto BerraHC Fribourg-Gottéron
Leonardo GenoniZug
Obránci
Dean KukanCurych
Christian MartiCurych
Lukas FrickDavos
Sven JungDavos
Tim BerniŽeneva
Dominik EgliFrölunda / Švýc.
Roman JosiNashville / NHL
Janis MoserTampa Bay / NHL
Útočníci
Sven AndrighettoCurych
Nicolas BaechlerCurych
Denis MalginCurych
Ken JägerLausanne
Damien RiatLausanne
Théo RochetteLausanne
Christoph BertschyFribourg-Gottéron
Attilio BiascaFribourg-Gottéron
Nico HischierNew Jersey / NHL
Timo MeierNew Jersey / NHL
Simon KnakDavos
Calvin ThürkaufLugano
Nino NiederreiterWinnipeg / NHL
Pius SuterSt. Louis / NHL

Historie účastí na MS v hokeji

Švýcaři se na mistrovství světa poprvé představili v roce 1930, kdy získali bronz. Třetí místo obsadili ještě pětkrát, dosud největšími úspěchy jsou stříbra z let 1935, 2013, 2018, 2024, 2025.

Švýcaři budou mít v domácím prostředí ideální podmínky k dalšímu útoku na premiérové zlato. Loni ve Stockholmu po urputné finálové bitvě podlehli USA 0:1 v prodloužení. A velký boj o nejcennější medaili svedli i předloni v Praze, kde prohráli s domácím Českem 0:2.

Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji

  • Oba týmy se na světovém šampionátu potkaly dvacetkrát. Třináct výher si připsali Češi, soupeř uspěl sedmkrát.
  • První vzájemný duel na MS se konal 9. dubna 1998. Národní tým tehdy zvítězil 3:1, o týden později zvládl proti stejnému protivníkovi také souboj o bronzové medaile (4:0).
  • O šňůru sedmi úspěchů v řadě přišel český tým až na památném šampionátu v roce 2010. V osmifinálové skupině podlehl Švýcarům 2:3, ale turnaj zakončil nečekaným zlatem.
  • Nejvyšší výhru 5:0 zapsali Češi na turnajích v letech 2002 a 2008.
  • Nejvyšší porážku 2:5 naopak na šampionátech v letech 2013 a 2021.
POSLEDNÍCH 5 VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ NA MS
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2025 (základní skupina)ČESKO – Švýcarsko 5:4PP
MS 2024 (finále)ČESKO – Švýcarsko 2:0
MS 2024 (základní skupina)ČESKO – Švýcarsko 1:2N
MS 2023 (základní skupina)ČESKO – Švýcarsko 2:4
MS 2021 (základní skupina)ČESKO – Švýcarsko 2:5
MS 2019 (základní skupina)ČESKO – Švýcarsko 5:4
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

