Mistrovství světa v hokeji 2026

Zbabělci! Vyřazení Švédové spílali sudím. Nikdy jsme na tom nebyli hůř, zní z médií

  12:30
Sotva přelezli základní skupinu, nakonec tak švédští hokejisté ještě museli na mistrovství světa pomalu brát zavděk až sedmou pozicí. Vyrovnáním druhého nejhoršího umístění Tre Kronor v poválečné historii. „Vlajková loď najela na konci předešlé dekády na mělčinu, kde uvízla,“ hodnotí média. Vinu ale nesvalují pouze na končícího trenéra Sama Hallama. Navíc hlavní pozornost si po čtvrtfinále získaly úplně jiné momenty. Hlavní téma? Rozhodčí.
Švédskému útočníkovi Oskaru Sundqvistovi pomáhají po zranění z ledu spoluhráči Simon Holmström a Jacob de la Rose. | foto: Reuters

„Zbabělci, neodvážili se jít proti švýcarskému publiku, bylo to vážně ubohé,“ rozvášnil se Ivar Stenberg po porážce 1:3 od domácího celku.

Mladíkovi, který atakuje post jedničky na nadcházejícím draftu, se nepozdávala situace z 35. minuty, kdy útočník Timo Meier vystrčenou nohou trefil soupeře Oskara Sundqvista, který zůstal ležet na ledě, v útrobách stadionu se pak pohyboval na vozíku.

„Rozhodcovský skandál,“ píší média v zemi.

Meierův faul totiž arbitři posoudili na menší trest a ani nezamířili k videu. V zápase už předtím udělili trest do konce utkání domácímu obránci Deanu Kukanovi, k dalšímu už nesáhli.

„Z mého pohledu se chovali velmi arogantně,“ poznamenal obránce Mattias Ekholm. „Snažil jsem se je přimět, aby si to šli prohlédnout. Ale nechtělo se jím, tím komunikace s nimi skončila.“

Lavička v čele s koučem Samem Hallamem nechápala. Navíc se domnívala, že přesilovku měl tým hrát i po zákroku u hrazení na Olivera Ekmana-Larssona.

Švýcarsko - Švédsko 3:1. Suverénní jízda domácích pokračuje, postup řídil Josi

„Je pozoruhodné, že z takových situací pak nedostaneme ani vteřinu početní převahy,“ podivoval se Ekholm.

Jeho tým přitom vedl 1:0, při přesilovce po Kukanově zkratu v podobě krosčeku na hlavu navíc zvyšoval díky ještě tehdy hrajícímu Sundqvistovi.

Zkrat obránce Deana Kukana ve čtvrtfinále se Švédskem:

Jenže po kontrole videa se proti Seveřanům obrátil i tento výrok sudích, kteří gól neuznali pro zjevný pohyb bruslí proti kotouči.

„Nevím, přišlo mi, že puk šel do branky od švýcarské hokejky,“ poznamenal Hallam. „Možná jen prokazuju svou neznalost, ale oni uznávají gól. A pak bez toho, aniž by Švýcaři nějak protestovali, se jedou podívat. To mě docela překvapuje.“

Na takový typ situace si nicméně týmy trenérskou výzvu brát nemohou.

„Nevím, viděl jsem to třikrát a přišlo mi, že mezi pukem a bruslí ještě byla hokejka obránce, ale asi jsem neviděl ty správné záběry, můžete mi pomoct?“ tázal se Ekholm. Reportéři mu pak vysvětlili, že na jedno ze záběrů se skutečně puk jako poslední dotýkal Sundqvistovy brusle: „Dobře, samozřejmě to bylo těžké, když vám v této situaci gól neuznají.“

Neuznaný gól Oskara Sundqvist v utkání se Švýcarskem:

Duel nakonec ztratili, když Švýcaři po počáteční nervozitě převzali iniciativu a nakonec ve vypjatém duelu zaslouženě zvítězili.

Švédové zapsali sedmé místo tak jako naposledy v roce 2000. Horší už byl jen šampionát v roce 1937 a také před pěti lety, kde velmoc poprvé v historii neprošla ze skupiny, tehdy ještě pod vedením kouče Johana Garpenlöva označovaného za toho nejhoršího.

Zdá se ale, že loučící se Hallam mu teď může konkurovat. Za čtyři roky u reprezentace posbíral „jen“ dva bronzy.

„Existují pádné důvody, proč Garpenlöv bývá vykreslován jako ten nejhorší. Neměl však stejné podmínky jako Hallam,“ rozebírá list Expressen. „Jeho předchůdce působil v době, kdy Rusko na šampionátech ještě bylo vítaným hostem, Hallam už se tomuto kolosu vyhnul. Dva bronzy navíc získal s hvězdnými týmy, od kterých se očekával postup do finále.“

To se nestalo a nyní ve Švédsku upozorňují i napětí mezi dosluhujícím hlavním koučem a svazovým šéfem Andersem Larssonem.

Obrazu šestačtyřicetiletého kouče nepomáhá ani přijímání porážek.

„Garpenlöv stál pevně, přijímal těžké otázky a nevyhýbal se kritice. Neuspěl, ale věděl, jak se chovat. Pro dobro Tre Kronor. Zato Hallam se tomu nikdy ani nepřiblížil. V paměti zůstane kvůli svým hádkám s novináři i experty v televizních přenosech něž kvůli tomu, co dokázal na lavičce. Býval podezřívavý a málokdy vstřícný. Značka Tre Kronor nikdy nebyla tak pošramocená, tak vzdálená od lidí. Na dně,“ líčí dál Expressen.

A podobně hovoří i jiné servery, švédský hokej se ocitl na dně a nikdy na tom nebyl hůř. Na druhou stranu má před sebou solidní budoucnost, když i Hallam hodně vytěžoval mladíky z úspěšné dvacítky.

Koneckonců současná krize se nevyčítá jen trenérovi, média zdůrazňují, že je na něj akorát nejvíc vidět. Vyčítají mu sice nízké zaujetí, obecně ale podle nich selhává přístup k fanouškům a chování na kdysi tak vážené půdě švédského hokeje.

„Pozice trenéra je ale celkově docela zastaralá,“ ozval se Hallam. „Jinde to nevypadá tak, že máte jednu zodpovědnou osobu, Kanada i USA sem přijíždějí s partou generálních manažerů, ti mají jasně rozdělené úkoly. Může to znít, jako bych chtěl zrušit vlastní funkci. Ale interně to říkám už dlouho, hokejový svět se velmi změnil. Snad dojde na modernizaci.“

Do důkladného hodnocení svého angažmá se i přes dotazy nepouštěl. Mluvil o těžkých momentech hlavně po olympiádě, kdy se podle něj vše „nafouklo“.

„Ale udělalo mě to lepším člověkem. Až tady z toho vylezu, budu se moc podívat lidem do očí a stát si za tím, co jsem udělal. A ostatní nechť si stojí za tím, co udělali oni.“

Švédsku věští zářnou budoucnost se skupinou nových hráčů, kteří prý leccos změní. Kteří budou schopní rok co rok bojovat o medaile.

Nejprve se ale tamní hokej musí vyhrabat ze dna, to už bude úkol nástupce Rikarda Grönborga.

Až pak může nyní poničená značka pomýšlet nad tím, kdo ji konečně poprvé od roku 2019 dovede k titulu světových šampionů.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Semifinále

Kompletní los
Skupina A

Skupina B

Čtvrtfinále

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Zbabělci! Vyřazení Švédové spílali sudím. Nikdy jsme na tom nebyli hůř, zní z médií

Švédskému útočníkovi Oskaru Sundqvistovi pomáhají po zranění z ledu spoluhráči...

Sotva přelezli základní skupinu, nakonec tak švédští hokejisté ještě museli na mistrovství světa pomalu brát zavděk až sedmou pozicí. Vyrovnáním druhého nejhoršího umístění Tre Kronor v poválečné...

29. května 2026  12:30

V Kladně hrál s Jágrem i Plekancem, teď Hlava tvrdí: Chci klub dostat na vrchol

Verva Litvínov - Rytíři Kladno, hokejová extraliga. Nicolas Hlava, autor dvou...

Z Kladna do Litvínova a zpátky. Hokejový útočník Nicolas Hlava byl hlavou u Rytířů už v uplynulé extraligové sezoně, tedy aspoň chvilku, návrat klapl až po ní. Zlákal ho i sportovní ředitel a...

29. května 2026  11:01

Kolik berou nejlepší hokejistky? Zámořská PWHL zveřejnila kompletní seznam platů

Brankářka Minnesoty Nicole Hensleyová zasahuje proti nájezdu Terezy Vanišové.

Kolik si vydělají nejlepší hokejistky světa? Odpověď nabízí seznam platů, který po dohodě s hráčkami zveřejnila elitní zámořská soutěž žen Professional Women’s Hockey League. Obsahuje kompletní...

29. května 2026  10:05

Zdeněk Moták: kariéra a úspěchy nového reprezentačního kouče

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták.

Nejprve měl vést reprezentační dvacítku, po březnovém odstoupení Radima Rulíka se dočkal pozice u seniorského národního týmu. Zdeněk Moták, který zažil zatím největší trenérské úspěchy s extraligovým...

29. května 2026  9:59

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux se podle úřadů oběsil

Claude Lemieux krátce před smrtí, zdraví fanoušky Montreal Canadiens.

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux, jehož úmrtí ve čtvrtek bez podrobností oznámila jako první asociace veteránů NHL, spáchal sebevraždu. Úřad šerifa v Palm Beach County uvedl, že se...

29. května 2026  9:30

Loučení bez fanfár, pro tým i pro Rulíka. Češi na víc neměli, ze zlaté Prahy žít nelze

Český brankář Josef Kořenář hledá puk ve skrumáži hokejistů ve čtvrtfinálovém...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Z ledu odjížděli se stejným pocitem jako na dvou předchozích velkých turnajích. Zklamaně, smutně. Další čtvrtfinále, další konec. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ani tentokrát nezahrají...

29. května 2026  8:56

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

29. května 2026  8:15

Dostal jsem sám sebe pod tlak. Mrzí mě to, říkal sebekritický Blümel. Řešil psychologa

Český útočník Matěj Blümel (81) se snaží objet dostupujícího finského útočníka...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nezastíral, že od sebe čekal víc. Mnohem víc. „Jaké pro mě bylo mistrovství? No, hodně těžké,“ přiznal Matěj Blümel po čtvrtfinálové porážce českých hokejistů s Finskem (1:4). Nebyl tak produktivní,...

29. května 2026  5:58

Norsko - Lotyšsko 2:0. Seveřané poprvé v semifinále, Haukeland vychytal třetí nulu

Tinus Koblar slaví se spoluhráči na střídačce gól ve čtvrtfinále mistrovství...

Norští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Fribourgu Lotyšsko 2:0 a poprvé v historii postoupili v play off mezi nejlepší čtyřku. Soupeřem svěřenců trenéra Pettera Thoresena v boji...

28. května 2026  20:19,  aktualizováno  29. 5.

Švýcarsko - Švédsko 3:1. Suverénní jízda domácích pokračuje, postup řídil Josi

Denis Malgin střílí druhý gól Švýcarska ve čtvrtfinále mistrovství světa proti...

Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3:1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko. Klíčovou postavou domácí reprezentace byl...

28. května 2026  20:20,  aktualizováno  29. 5.

PŘEHLEDNĚ: Boje o medaile na MS. Domácí Švýcaři začnou s Nory, Finsko čelí Kanadě

Švýcarští hokejisté slaví vysoké vítězství nad Maďarskem.

Ještě čtyři zápasy zbývají k uzavření 89. mistrovství světa v hokeji. Ve Švýcarsku se o víkendu rozhodne o medailistech. Zbývají poslední čtyři adepti, jeden odjede s prázdnou. Víkendový program...

28. května 2026  23:39

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovali bronzové medaile z domácího šampionátu, vypadli však ve čtvrtfinále. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s...

23. května 2026  22:48,  aktualizováno  28. 5. 23:16

