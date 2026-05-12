Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i další informace najdete v našem přehledu.

Lucas Raymond (vpravo) a William Karlsson slaví gól před jásajícími fanoušky. | foto: AP

Program a výsledky Švédska na MS 2026

Švédští hokejisté budou mít hodně ostrý start. Hned v prvním utkání vyzvou Kanadu. Pak je čekají Dánové a ve svém třetím duelu narazí na Česko.

ZápasDatum a čas
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15

Soupiska Švédska na MS v hokeji 2026

Hokejisté Švédska mají v předběžném kádru na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu deset posil z NHL. Nejzvučnějším jménem je Lucas Raymond, třetí nejproduktivnější hráč olympijského turnaje v Miláně.

Na soupisce figurují i mladíci, kteří buď nemají ve svých týmech tak výraznou roli, nebo si ji teprve budují. Třináct hokejistů bude na velké mezinárodní akci debutovat.

ŠVÉDSKO
JMÉNOKLUB
Brankáři
Love HärenstamSödertälje
Magnus HellbergDjurgården
Arvid SöderblomChicago Blackhawks
Obránci
Robert HäggBrynäs
Joel PerssonVäxjö
Erik BrännströmLausanne
Mattias EkholmEdmonton Oilers
Oliver Ekman-LarssonToronto Maple Leafs
Tim HeedAmbri-Piotta
Albert JohanssonDetroit Red Wings
Jacob LarssonRapperswil-Jona
Útočníci
Emil HeinemanNew York Islanders
Simon HolmströmNew York Islanders
Viggo BjörckDjurgården
Isac HedqvistLuleå
Jakob SilfverbergBrynäs
Ivar StenbergFrölunda
Rasmus AsplundDavos
Jack BerglundLehigh Valley Phantoms
Jacob de la RoseFribourg-Gottéron
Anton FrondellChicago Blackhawks
Linus KarlssonVancouver Canucks
André PeterssonLangnau
Lucas RaymondDetroit Red Wings
Oscar SundqvistSt. Louis Blues

Historie účastí na MS v hokeji

Švédové se na mistrovství světa poprvé představili v roce 1920 – hrálo se jako součást VII. Olympijských her v Antverpách – a obsadili čtvrté místo.

Na zlato Švédové čekají od roku 2018 kdy zvítězili na šampionátu v Dánsku. Ve finále v Kodani zdolali Švýcarsko 3:2 po nájezdech.

Loni na domácím mistrovství světa získali Švédové bronzové medaile po výhře 6:2 nad Dánskem.

Švédsko je jedním z nejúspěšnějších týmů v historii MS:

  • 11× získalo zlaté medaile
  • 21× získalo stříbrné medaile
  • 19× získalo bronzové medaile

Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji

  • Oba týmy se na světovém šampionátu potkaly osmadvacetkrát. Jedenáct výher si připsali Češi, soupeř uspěl šestnáctkrát.
  • Sedmkrát se rozhodovalo až v prodloužení nebo nájezdech.
  • První vzájemný zápas proběhl v roce 1993 v semifinále MS v Mnichově, kde Češi podlehli Švédům 3:4 po prodloužení.
  • Nejvyšší výhru zaznamenali Češi v semifinále MS 2024 v Praze, kde porazili Švédsko 7:3.
  • Nejvyšší prohru Češi utrpěli ve finále MS 2006 v Rize, kde podlehli Švédům 0:4.
POSLEDNÍCH 5 VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ NA MS
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2025 (čtvrtfinále)Švédsko – ČESKO 5:2
MS 2024 (semifinále)ČESKO – Švédsko 7:3
MS 2022 (základní skupina)ČESKO – Švédsko 3:5
MS 2021 (základní skupina)ČESKO – Švédsko 4:2
MS 2019 (základní skupina)ČESKO – Švédsko 5:2
MS 2018 (základní skupina)Švédsko – ČESKO 3:2
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

