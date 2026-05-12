Program a výsledky Švédska na MS 2026
Švédští hokejisté budou mít hodně ostrý start. Hned v prvním utkání vyzvou Kanadu. Pak je čekají Dánové a ve svém třetím duelu narazí na Česko.
|Zápas
|Datum a čas
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
Soupiska Švédska na MS v hokeji 2026
Hokejisté Švédska mají v předběžném kádru na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu deset posil z NHL. Nejzvučnějším jménem je Lucas Raymond, třetí nejproduktivnější hráč olympijského turnaje v Miláně.
Na soupisce figurují i mladíci, kteří buď nemají ve svých týmech tak výraznou roli, nebo si ji teprve budují. Třináct hokejistů bude na velké mezinárodní akci debutovat.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Love Härenstam
|Södertälje
|Magnus Hellberg
|Djurgården
|Arvid Söderblom
|Chicago Blackhawks
|Obránci
|Robert Hägg
|Brynäs
|Joel Persson
|Växjö
|Erik Brännström
|Lausanne
|Mattias Ekholm
|Edmonton Oilers
|Oliver Ekman-Larsson
|Toronto Maple Leafs
|Tim Heed
|Ambri-Piotta
|Albert Johansson
|Detroit Red Wings
|Jacob Larsson
|Rapperswil-Jona
|Útočníci
|Emil Heineman
|New York Islanders
|Simon Holmström
|New York Islanders
|Viggo Björck
|Djurgården
|Isac Hedqvist
|Luleå
|Jakob Silfverberg
|Brynäs
|Ivar Stenberg
|Frölunda
|Rasmus Asplund
|Davos
|Jack Berglund
|Lehigh Valley Phantoms
|Jacob de la Rose
|Fribourg-Gottéron
|Anton Frondell
|Chicago Blackhawks
|Linus Karlsson
|Vancouver Canucks
|André Petersson
|Langnau
|Lucas Raymond
|Detroit Red Wings
|Oscar Sundqvist
|St. Louis Blues
Historie účastí na MS v hokeji
Švédové se na mistrovství světa poprvé představili v roce 1920 – hrálo se jako součást VII. Olympijských her v Antverpách – a obsadili čtvrté místo.
|
Na zlato Švédové čekají od roku 2018 kdy zvítězili na šampionátu v Dánsku. Ve finále v Kodani zdolali Švýcarsko 3:2 po nájezdech.
Loni na domácím mistrovství světa získali Švédové bronzové medaile po výhře 6:2 nad Dánskem.
Švédsko je jedním z nejúspěšnějších týmů v historii MS:
- 11× získalo zlaté medaile
- 21× získalo stříbrné medaile
- 19× získalo bronzové medaile
Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji
- Oba týmy se na světovém šampionátu potkaly osmadvacetkrát. Jedenáct výher si připsali Češi, soupeř uspěl šestnáctkrát.
- Sedmkrát se rozhodovalo až v prodloužení nebo nájezdech.
- První vzájemný zápas proběhl v roce 1993 v semifinále MS v Mnichově, kde Češi podlehli Švédům 3:4 po prodloužení.
- Nejvyšší výhru zaznamenali Češi v semifinále MS 2024 v Praze, kde porazili Švédsko 7:3.
- Nejvyšší prohru Češi utrpěli ve finále MS 2006 v Rize, kde podlehli Švédům 0:4.
|TURNAJ
|VÝSLEDEK
|MS 2025 (čtvrtfinále)
|Švédsko – ČESKO 5:2
|MS 2024 (semifinále)
|ČESKO – Švédsko 7:3
|MS 2022 (základní skupina)
|ČESKO – Švédsko 3:5
|MS 2021 (základní skupina)
|ČESKO – Švédsko 4:2
|MS 2019 (základní skupina)
|ČESKO – Švédsko 5:2
|MS 2018 (základní skupina)
|Švédsko – ČESKO 3:2