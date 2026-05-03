Švédové vládnou i Českým hrám, Finsko udolali díky skvělé druhé části

  15:28
Hokejisté Švédska porazili na Českých hrách v Českých Budějovicích Finsko 3:2 a obhájili prvenství v turnaji. Stejně jako loni neztratili na akci série Euro Hockey Tour v Česku ani bod, loni triumfovali v Brně.
Hokejisté Švédska po výhře nad Finskem. | foto: Reuters

Finové vyhráli v severském derby dvě třetiny, jenže druhou dvacetiminutovku ztratili 0:3.

Pořadí na dalších příčkách určí poslední zápas turnaje, v němž od 16 hodin nastoupí čeští hokejisté proti Švýcarsku. Zatímco v minulé sezoně byl tým Tre kronor v EHT poslední, tentokrát ji po devátém vítězství ze stejného počtu utkání vyhrál už před závěrečnou domácí akcí, která se odehraje v příštím týdnu v Ängelholmu.

V první třetině severského duelu zahrozil při oslabení Päkkilä. V 15. minutě kryl švédský gólman Härenstam pokus Kuokkanena. O chvilku později ale přesměroval parádní tečí kotouč Erholtz a otevřel skóre.

První gól za Česko, ale i nedorazy v obraně. Chmelař: Musíme být u sebe a dávat pozor

Při přesilovce Finů zkraje druhé části mohl zvýšit Kuokkanen, jenže Härenstam byl proti. Ve 27. minutě zaváhal na vlastní modré čáře Saarijärvi a Öhgren ho potrestal vyrovnávací trefou poté, co procedil kotouč za záda brankáře Säteriho.

Ve 35. minutě při přesilovce Švédů sice ještě Säteri vychytal Björcka, ale chvilku poté, kdy už byli Finové v plném počtu, udeřil krásnou ranou z kruhu Petersson. Uběhlo navíc jen 41 sekund a povedenou pasáž Švédů dovršil Henriksson, když těsně před Säterim tečoval Perssonovu přihrávku.

Finové v úvodu třetí třetiny odehráli povedenou přesilovku a v tlaku pokračovali i po jejím skončení, ale Härenstam několika skvělými zákroky držel stav 3:1. Uhájil ho pak i při další početní výhodě Finska.

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Na konci 49. minuty ujel osamocený Erholtz, na Härenstama ale nevyzrál. Už více než pět minut před závěrečnou sirénou odjel Säteri na střídačku, pak se do ní vrátil při přesilovce svého týmu, následně však znovu pustil do hry dalšího hráče do pole.

Pojistku měl na holi Björck, ale Ojantakanen na brankové čáře fantasticky bruslí zasáhl a puk vyrazil. Pak Finy zachránila tyčka, Stenberg branku ze středního pásma zcela minul. V závěru přišla přece jen zápletka, když 25,5 sekundy před koncem snížil Hirvonen, na více už ale Finové nedosáhli.

3. 5. 2026 12:00
Švédsko Švédsko : Finsko Finsko 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
Góly:
26:51 Öhgren (Henriksson)
35:30 Petersson (Brännström, Karlsson)
36:11 Henriksson (Persson, Sylvegård)
Góly:
15:53 Erholtz (Heinola, Merelä)
59:34 Hirvonen (Saarijärvi, Honka)
Sestavy:
Härenstam (Hellberg) – Brännström, Persson, Larsson, Heed (A), Hägg (A), Andersson, Boumedienne – Stenberg, Björck, Karlsson – Hedqvist, Henriksson, Sylvegård (C) – Öhgren, Frondell, Petersson – Niederbach, Silfverberg.
Sestavy:
Säteri (Ignatjev) – Riikola (A), Heinola, Vilén, Saarijärvi, Kokkonen, Honka, Hatakka – Hirvonen, Kuokkanen, Puistola – Mäenalanen, Aatu Räty, Aku Räty – Erholtz, Björninen (C), Merelä (A) – Päkkilä, Päivärinta, Ojantakanen – Puhakka.

Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Zíka, Šimánek

Počet diváků: 2697

Tabulka turnaje:

1.Švédsko3300015:59
2.Finsko310029:93
3.Česko210015:63
4.Švýcarsko200024:130

Tabulka EHT:

1.Švédsko9810042:1526
2.Česko8400420:2212
3.Finsko9210623:288
4.Švýcarsko8102518:385
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

ONLINE: Česko - Švýcarsko. Hokejisté zakončují domácí turnaj s otloukánkem

Sledujeme online
Švýcarský brankář Leonardo Genoni likviduje šanci českého útočníka Daniela...

Národní tým hokejistů se na Českých hrách naposledy vydává do akce. Turnaj v neděli zakončuje s hostiteli nadcházejícího mistrovství světa ze Švýcarska. A proti alpské zemi se pokusí na domácím...

3. května 2026  15:44

Švédové vládnou i Českým hrám, Finsko udolali díky skvělé druhé části

Hokejisté Švédska po výhře nad Finskem.

Hokejisté Švédska porazili na Českých hrách v Českých Budějovicích Finsko 3:2 a obhájili prvenství v turnaji. Stejně jako loni neztratili na akci série Euro Hockey Tour v Česku ani bod, loni...

3. května 2026  15:28

„Hra, co měla koule“. Bronzová osmnáctka jen potvrzuje hokejový posun. A jak dál?

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Další velké medailové čekání skončilo, po A týmu i dvacítkách nyní také v kategorii do osmnácti let. Na Slovensku se blýskla parta mladíků okolo už dobře známého kapitána Petra Tomka. Světový bronz...

3. května 2026  14:48

První gól za Česko, ale i nedorazy v obraně. Chmelař: Musíme být u sebe a dávat pozor

Jaroslav Chmelař (vpravo) se raduje z gólu s Adamem Klapkou proti Švédsku.

Společně s dalšími členy útoku byli v utkání proti Švédsku cítit, nachomýtli se celkově ke čtyřem gólům. I přes mírné výpadky v české defenzivě ho ale mohla těšit alespoň premiérová trefa v...

3. května 2026

Philadelphia s Vladařem v brance nestačila na Carolinu. Dva góly dal Stankoven

Jordan Staal (vlevo) z Caroliny se snaží překonat Daniela Vladaře v brance...

Daniel Vladař neodvrátil v úvodním utkání 2. kola play off NHL dvaceti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 0:3 na ledě Caroliny. Dvakrát překonal českého brankáře Logan Stankoven, který byl...

3. května 2026  6:53

Slovenští mladíci doma senzační zlato nezískali, mistry světa jsou Švédové

Slovák Ivan Matta a Švéd Olle Karlsson v souboji u mantinelu.

Hokejisté Švédska porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 18 let v Trenčíně domácí Slovensko 4:2 a získali třetí titul v historii. Semifinálový přemožitel české reprezentace získal zlaté...

2. května 2026  22:17

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

2. května 2026  21:49

Přijede Pastrňák na MS? Dáme si týden čas, řekl Šlégr. Jak jsou na tom další hráči?

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti...

Po vypadnutí Bostonu z play off NHL je to směrem k české hokejové reprezentaci nejvýraznější téma. Přijede na květnové mistrovství světa hvězdný David Pastrňák, či nikoliv? „Domluvili jsme se, že si...

2. května 2026  19:55

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hraje se od čtvrtka 30....

2. května 2026  19:21

Česko - Švédsko 2:4, národní tým padl s dosud neporaženým týmem

Švédský útočník Isac Hedqvist se raduje z gólu v utkání proti Česku.

Hokejová reprezentace odehrála druhé utkání na domácích Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích. V pozměněné sestavě podlehla silnému Švédsku 2:4. O vítězství hostů rozhodla třetí třetina, ve...

2. května 2026  15:29,  aktualizováno  18:30

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Čeští hokejisté do 18 let získali na světovém šampionátu bronzové medaile. V sobotu odpoledne otočili zápas proti Lotyšsku a zvítězili 4:1. Čeští dorostenci slaví první medaili z MS od roku 2014, kdy...

2. května 2026  14:45,  aktualizováno  17:59

Další nepovedený zápas Švýcarů. Na Českých hrách podlehli Finsku

Gólová radost finských hokejistů v utkání proti Švýcarsku.

Finští hokejisté porazili na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích Švýcarsko 5:3. Seveřané vyhráli potřetí v této sezoně Euro Hockey Tour, ve 33. minutě vedli už 5:0. Shodně po...

2. května 2026  14:49,  aktualizováno  15:20

