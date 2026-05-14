Mistrovství světa v hokeji 2026

Trenéři zapsali na soupisku dvacet dva jmen. Chybí Mandát, Ščotka a Kváča

Jakub Hromada
  22:20
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Už předem hlásil, že ve čtvrtek musí na soupisku pro mistrovství světa zapsat patnáct jmen do pole. Nakonec jich trenér hokejové reprezentace Radim Rulík oznámil hned dvacet. A k nim dva brankáře. Mimo zůstávají útočník Jan Mandát, obránce Jan Ščotka a gólman Petr Kváča.
Kouč Radim Rulík udílí českým hokejistům pokyny na tréninku ve švýcarském Fribourgu. | foto: ČTK

Kouč Radim Rulík udílí českým hokejistům pokyny na tréninku ve švýcarském Fribourgu. | foto: ČTK

Ve čtvrtek se ve večerních hodinách konala schůzka direktoriátu Mezinárodní hokejové federace, kde se soupisky oznamovaly.

Mezi nimi samozřejmě nechyběla ani ta česká.

Mělo jít spíš o formální záležitost, běžně se zveřejňují jen nástřely, zpravidla tři formace. Asistent kouče Jiří Kalous ještě po dopoledním tréninku hlásil: „Dneska večer si sedneme a uděláme finální rozhodnutí, co se týče pátečního utkání.“

Nakonec ukázali čeští trenéři hned na dvacet hráčů a dva brankáře.

Český kouč Radim Rulík operuje s píšťalkou během jednotlivých cvičení reprezentačních svěřenců.

Proti Dánům si tak nezahraje Mandát, jenž do dějiště světového šampionátu nahlíží vůbec poprvé v kariéře. V Pardubicích se prezentoval poctivou prací, především nepostradatelným servisem pro spoluhráče.

Na šanci si musí počkat i bek Ščotka, který tuto pozici dobře zná. Patřila mu třeba při zlatém tažení před dvěma lety v Praze, kdy naskočil za suspendovaného Jana Ruttu až ve finále.

Gólmanské dilema, kdo by měl být na MS jedničkou? Stále je ve hře brankář z NHL

Mimo zůstává i liberecký gólman Kváča. O tom, jestli ho trenéři oficiálně na soupisku dopíšou, rozhodne také situace v NHL. V zámořském play off stále bojují Jakub Dobeš a Lukáš Dostál, oba kouč brankářů Ondřej Pavelec bedlivě sleduje.

„Musíme počkat, až série skončí a my se podle toho rozhodneme a vyřešíme to,“ říkal ve čtvrtek před polednem.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

