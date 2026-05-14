Trenéři zapsali na soupisku dvacet dva jmen. Chybí Mandát, Ščotka a Kváča

Ve čtvrtek se ve večerních hodinách konala schůzka direktoriátu Mezinárodní hokejové federace, kde se soupisky oznamovaly.
Mezi nimi samozřejmě nechyběla ani ta česká.
Mělo jít spíš o formální záležitost, běžně se zveřejňují jen nástřely, zpravidla tři formace. Asistent kouče Jiří Kalous ještě po dopoledním tréninku hlásil: „Dneska večer si sedneme a uděláme finální rozhodnutí, co se týče pátečního utkání.“
Nakonec ukázali čeští trenéři hned na dvacet hráčů a dva brankáře.
Proti Dánům si tak nezahraje Mandát, jenž do dějiště světového šampionátu nahlíží vůbec poprvé v kariéře. V Pardubicích se prezentoval poctivou prací, především nepostradatelným servisem pro spoluhráče.
Na šanci si musí počkat i bek Ščotka, který tuto pozici dobře zná. Patřila mu třeba při zlatém tažení před dvěma lety v Praze, kdy naskočil za suspendovaného Jana Ruttu až ve finále.
Mimo zůstává i liberecký gólman Kváča. O tom, jestli ho trenéři oficiálně na soupisku dopíšou, rozhodne také situace v NHL. V zámořském play off stále bojují Jakub Dobeš a Lukáš Dostál, oba kouč brankářů Ondřej Pavelec bedlivě sleduje.
„Musíme počkat, až série skončí a my se podle toho rozhodneme a vyřešíme to,“ říkal ve čtvrtek před polednem.