Kdy a kde sledovat zápas Slovinsko – Česko v TV
Přímý přenos utkání Slovinsko – Česko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 19:30. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.
|Datum:
|sobota 16. května 2026 ve 20:20
|Dějiště:
|BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
|TV přenos
|ČT sport, Oneplay
Češi mají za sebou generálku v podobě Švédských her, kde porazili domácí tým, ale nestačili na Finsko (2:3) a Švýcarsko (1:6). Kouč Rulík měl dost prostoru ke zkoušení a v sestavě ještě chyběli Hronek, Červenka, Sedlák či Chmelař.
Slovinci odehráli před světovým šampionátem čtyři přípravné zápasy:
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|09.05.2026
|PZM
|Rakousko – Slovinsko
|4:1
|07.05.2026
|PZM
|Slovinsko – Maďarsko
|3:2
|25.04.2026
|PZM
|Polsko – Slovinsko
|5:2
|24.04.2026
|PZM
|Polsko – Slovinsko
|2:3
Vzájemná bilance Česka a Slovinska na MS
Týmy se na světovém šampionátu potkaly pětkrát a všechny zápasy vyhráli čeští hokejisté.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18.05.2023
|MS
|ČESKO – Slovinsko
|6:2
|12.05.2017
|MS
|ČESKO – Slovinsko
|5:1
|10.05.2013
|MS
|Slovinsko – ČESKO
|2:4
|07.05.2006
|MS
|ČESKO – Slovinsko
|5:4
|26.04.2003
|MS
|ČESKO – Slovinsko
|5:2
TV program MS v hokeji na sobotu 16. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|12:00
|Slovensko – Norsko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|12:10
|Velká Británie – Rakousko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|16:00
|Itálie – Kanada
|ČT sport
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
|16:10
|Maďarsko – Finsko
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
|19:30
|Slovinsko – ČESKO
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Lotyšsko – Švýcarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.