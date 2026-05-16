Mistrovství světa v hokeji 2026

Slovinsko - Česko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Loni splnili cíl a zachránili se mezi elitou, stejné ambice mají i letos. Hokejisté Slovinska jsou druhým soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete zápas Slovinsko – Česko sledovat živě, i další informace.

Hokejisté Slovinska se radují z gólu proti Francii | foto: AP

Kdy a kde sledovat zápas Slovinsko – Česko v TV

Přímý přenos utkání Slovinsko – Česko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 19:30. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.

Datum:sobota 16. května 2026 ve 20:20
Dějiště:BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
TV přenosČT sport, Oneplay

Češi mají za sebou generálku v podobě Švédských her, kde porazili domácí tým, ale nestačili na Finsko (2:3) a Švýcarsko (1:6). Kouč Rulík měl dost prostoru ke zkoušení a v sestavě ještě chyběli Hronek, Červenka, Sedlák či Chmelař.

Slovinci odehráli před světovým šampionátem čtyři přípravné zápasy:

DatumSoutěžZápasVýsledek
09.05.2026PZMRakousko – Slovinsko4:1
07.05.2026PZMSlovinsko – Maďarsko3:2
25.04.2026PZMPolsko – Slovinsko5:2
24.04.2026PZMPolsko – Slovinsko2:3

Vzájemná bilance Česka a Slovinska na MS

Týmy se na světovém šampionátu potkaly pětkrát a všechny zápasy vyhráli čeští hokejisté.

DatumSoutěžZápasVýsledek
18.05.2023MSČESKO – Slovinsko6:2
12.05.2017MSČESKO – Slovinsko5:1
10.05.2013MSSlovinsko – ČESKO2:4
07.05.2006MSČESKO – Slovinsko5:4
26.04.2003MSČESKO – Slovinsko5:2

TV program MS v hokeji na sobotu 16. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
12:00Slovensko – NorskoČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
12:10Velká Británie – RakouskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
16:00Itálie – KanadaČT sportOndřej Zamazal, Jan Procházka
16:10Maďarsko – FinskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
19:30Slovinsko – ČESKOČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Lotyšsko – ŠvýcarskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Slovinsko - Česko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

