Češi rádi filmují, říkal Országh v uniklém videu. Slováci pak zakázali kamery v šatně

Záběry z kabin nejsou nijak výjimečné, oficiální vysílatel tak pravidelně přibližuje atmosféru jen krátce před zápasy. Problém však nastává ve zveřejněném obsahu.
„Ze strany organizátora a marketingové společnosti Infront jsme měli garantované, že z nahrávky budou odstraněny všechny citlivé části týkající se taktiky, herní strategie a interních informací určených výhradně hráčům a realizačnímu týmu,“ píše se v prohlášení slovenského svazu.
To však nenastalo. A co se tedy ve vysílání objevilo? Například zmíněný Országhův projev, kde upozorňoval i na české hráče.
„Kontrolujte si svoje hokejky, když budete v souboji. Sedlák a další velmi rádi trošku filmují. Pozor na to. Oni musí, my chceme. Tak ku*va, pojďme si pro to,“ burcoval před sobotním vypjatým derby.
„Jednalo se o interní a citlivé informace určené výhradně hráčům v šatně. Jejich zveřejnění mohlo narušit přípravu týmu na zápas a poškodit pověst slovenského národního týmu i jeho hlavního trenéra,“ vysvětlují Slováci.
„Tým se po utkání důrazně ohradil proti tomuto pochybení ze strany poskytovatele oficiálního televizního přenosu,“ stojí dále v prohlášení východních sousedů, kteří nakonec s českým výběrem padli 2:3.
Společnost Infront se omluvila slovenské reprezentaci i Országhovi, přiznala také selhání kontrolního týmu, jenž měl tyto informace zachytit.
Ani to však Slovákům nestačilo, proto se rozhodli zakázat vstup kameramanům vysílatele, což Infront i Mezinárodní hokejová federace (IIHF) respektují.
Országhovi svěřenci narazí v úterý v klíčovém souboji o postup do play off na Švédy (16.20), proti kterým potřebují získat alespoň bod, díky němuž by bez ohledu na další utkání proklouzli do čtvrtfinále.
Jisté je, že před utkáním se už záběry ze slovenské kabiny neobjeví.