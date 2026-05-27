Zmínil přitom vypjatý duel s Českem, v němž Slováci i přes střeleckou (30:18) a herní převahu nakonec prohráli 2:3, po rozhodujícím Červenkově gólu bruslí.
„Byl to zajímavý, exponovaný zápas,“ poznamenal Šatan. „Je asi zbytečné se k tomu vracet, sami jste o tom napsali hodně. Rozhodčí možná mohli některé situace řešit lépe, ale na to se nedá vymlouvat, někdy sportovní štěstí zkrátka chybí.“
Když se ho pak jeden z reportérů na výkon rozhodčích doptal, mířil konkrétně na možnost podat na sudí podnět k IIHF.
„Ano, na to jsme dostali odpověď,“ usmál se najednou Šatan. „V posledních dvou zápasech jsme dostali české rozhodčí... Takže co vám na to mám říct?“
Jak mohli sudí z Česka, které už v tu dobu mělo zajištěný postup do čtvrtfinále, ovlivnit další vývoj turnaje z pohledu jeho země, už nevysvětlil. Další dotazy na téma sudích totiž odmítl: „Je to už zbytečné, nebudu to dál komentovat.“
Tým, od kterého se příliš nečekalo, z Fribourgu po rozhodující porážce se Švédském (2:4) vyprovázel potlesk. V hráčích se ale drželo, že měli na víc.
„S Českem jsme byli blízko, teď jsme proti Švédsku taky mohli bodovat,“ zoufal si kapitán Marek Hrivík. A jeho asistent Martin Pospíšil se připojil: „Je to velké zklamání, turnaj jsme měli velmi dobře rozehraný.“
Na druhou stranu je ale potřeba dodat, že obtížní soupeři přišli na řadu až v druhé polovině skupinového losu. Slováci nejprve zdolali 2:1 Nory, z nichž se vyklubalo zatím největší překvapení šampionátu, následně Itálii (4:1), Slovince 5:4 po nájezdech a Dány při asi nejlepším představení 5:1.
Jenže proti Čechům, Kanadě a Švédsku vyšli i přes sympatické výkony naprázdno. A to rozhodlo.
„Pokud se chceme dostávat do čtvrtfinále pravidelně, musíme takové soupeře porážet častěji než jednou za pár let,“ líčil obránce Samuel Kňažko.
Podobně jako po čtvrtém místě na olympiádě ale on i jeho krajané hovořili o skvělé partě i určité hrdosti. „Nechali jsme tam všechno, máme na čem stavět. Po tomto mistrovství se na sebe můžeme směle podívat do zrcadla,“ nechal se slyšet útočník Martin Faško-Rudáš.
Slovákům utekla šance na postup, k němuž stačila po základní hrací době s Tre Kronor i remíza, zejména kvůli velkému výpadku ve druhé třetině, který odnesli dvěma brankami.
A také zbytečnému zákroku Martina Pospíšila, který šel v úvodním dějství mimo hru do kontaktu s brankáře Hellbergem. Seveřané pak využili následnou signalizovanou výhodu a po dobrém nástupu soupeře srovnali.
Průběžný stav 1:3 zdramatizoval gólem z přesilovky Hrivík, při risku v šesti ale postup soupeře jistil bek Oliver Ekman-Larsson. V době jeho střely spadl Kristián Pospíšil v souboji s Johanssonem a vztekal se na českého hlavního Ondráčka s norským kolegou Wannerstedtem. Nebylo mu to ale nic platné. Ekman-Larsson se s ním pak ještě pustil do slovní přestřelky.
„Je to směšné, když si stěžuje zrovna on, vždyť se nic nestalo,“ poznamenal televizní expert Mattias Norström. On i jeho krajané mohli slavit, i když slavit. Výstižně situaci pojmenoval list Aftonbladet.
„Oddychni si, Švédsko. Tre Kronor se vyhli obrovskému a fiasku a zajistili si postup do čtvrtfinále.“
Zatímco na Slovensku se naplnil „nejhorší možný scénář,“ jak glosoval server Šport.sk.