Mistrovství světa v hokeji 2026

Krutý konec, mrzí Slováky. Po podnětu na rozhodčí nás pískali Češi, divil se Šatan

  10:21
Vyhráli čtyři úvodní zápasy, přesto nepostoupili. „Krutý výsledek,“ zaznívá na Slovensku po dalším neúspěšném putování základní skupinou hokejového mistrovství světa. O jediný bod. „I tak turnaj musíme celkově hodnotit pozitivně,“ smekl před mladým týmem kouč Vladimír Országh. Zato svazový prezident Miroslav Šatan spokojený nebyl, to ale kvůli jednání mezinárodní federace IIHF.
Miroslav Šatan

Miroslav Šatan | foto: Profimedia.cz

Slováci smutní - končí na MS.
Švédský útočník Asplund po ataku od obránce Kmece přepadá přes gólmana Hlavaje.
Slovenský brankář Hlavaj inkasuje v zápase se Švédskem.
Švédští hokejisté slaví gól do sítě Slovenska.
Zmínil přitom vypjatý duel s Českem, v němž Slováci i přes střeleckou (30:18) a herní převahu nakonec prohráli 2:3, po rozhodujícím Červenkově gólu bruslí.

„Byl to zajímavý, exponovaný zápas,“ poznamenal Šatan. „Je asi zbytečné se k tomu vracet, sami jste o tom napsali hodně. Rozhodčí možná mohli některé situace řešit lépe, ale na to se nedá vymlouvat, někdy sportovní štěstí zkrátka chybí.“

Slováci na šampionátu končí, Larsson se vysmál Pospíšilovi. Norové opět zvítězili

Když se ho pak jeden z reportérů na výkon rozhodčích doptal, mířil konkrétně na možnost podat na sudí podnět k IIHF.

„Ano, na to jsme dostali odpověď,“ usmál se najednou Šatan. „V posledních dvou zápasech jsme dostali české rozhodčí... Takže co vám na to mám říct?“

Jak mohli sudí z Česka, které už v tu dobu mělo zajištěný postup do čtvrtfinále, ovlivnit další vývoj turnaje z pohledu jeho země, už nevysvětlil. Další dotazy na téma sudích totiž odmítl: „Je to už zbytečné, nebudu to dál komentovat.“

Slovenští hokejisté po prohře s Českem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Tým, od kterého se příliš nečekalo, z Fribourgu po rozhodující porážce se Švédském (2:4) vyprovázel potlesk. V hráčích se ale drželo, že měli na víc.

„S Českem jsme byli blízko, teď jsme proti Švédsku taky mohli bodovat,“ zoufal si kapitán Marek Hrivík. A jeho asistent Martin Pospíšil se připojil: „Je to velké zklamání, turnaj jsme měli velmi dobře rozehraný.“

Na druhou stranu je ale potřeba dodat, že obtížní soupeři přišli na řadu až v druhé polovině skupinového losu. Slováci nejprve zdolali 2:1 Nory, z nichž se vyklubalo zatím největší překvapení šampionátu, následně Itálii (4:1), Slovince 5:4 po nájezdech a Dány při asi nejlepším představení 5:1.

PŘEHLEDNĚ: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Finy, Kanada jde na USA. Co další dvojice?

Jenže proti Čechům, Kanadě a Švédsku vyšli i přes sympatické výkony naprázdno. A to rozhodlo.

„Pokud se chceme dostávat do čtvrtfinále pravidelně, musíme takové soupeře porážet častěji než jednou za pár let,“ líčil obránce Samuel Kňažko.

Podobně jako po čtvrtém místě na olympiádě ale on i jeho krajané hovořili o skvělé partě i určité hrdosti. „Nechali jsme tam všechno, máme na čem stavět. Po tomto mistrovství se na sebe můžeme směle podívat do zrcadla,“ nechal se slyšet útočník Martin Faško-Rudáš.

Švédští hokejisté slaví gól do sítě Slovenska.

Slovákům utekla šance na postup, k němuž stačila po základní hrací době s Tre Kronor i remíza, zejména kvůli velkému výpadku ve druhé třetině, který odnesli dvěma brankami.

A také zbytečnému zákroku Martina Pospíšila, který šel v úvodním dějství mimo hru do kontaktu s brankáře Hellbergem. Seveřané pak využili následnou signalizovanou výhodu a po dobrém nástupu soupeře srovnali.

Průběžný stav 1:3 zdramatizoval gólem z přesilovky Hrivík, při risku v šesti ale postup soupeře jistil bek Oliver Ekman-Larsson. V době jeho střely spadl Kristián Pospíšil v souboji s Johanssonem a vztekal se na českého hlavního Ondráčka s norským kolegou Wannerstedtem. Nebylo mu to ale nic platné. Ekman-Larsson se s ním pak ještě pustil do slovní přestřelky.

Švédský brankář Hellberg se snaží ukrýt kotouč před slovenským kapitánem Hrivíkem.

„Je to směšné, když si stěžuje zrovna on, vždyť se nic nestalo,“ poznamenal televizní expert Mattias Norström. On i jeho krajané mohli slavit, i když slavit. Výstižně situaci pojmenoval list Aftonbladet.

„Oddychni si, Švédsko. Tre Kronor se vyhli obrovskému a fiasku a zajistili si postup do čtvrtfinále.“

Zatímco na Slovensku se naplnil „nejhorší možný scénář,“ jak glosoval server Šport.sk.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Čtvrtfinále

Kompletní los
Skupina A

Skupina B

Kompletní los
MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

