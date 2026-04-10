Slováci mají před MS problém. Omluvenky přibývají, průšvihář je v nejistotě v Rusku

Autor:
  13:40
Stejně jako Češi zahájili úvodní fázi přípravy na květnový světový šampionát. A už na startu musejí slovenští hokejisté řešit komplikace se skládáním týmu. Trenér Vladimír Országh počítá několik omluvenek včetně opor. A jedna z nich, Adam Ružička, navíc řeší problémy v Rusku.
Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů během utkání o bronz na olympijských hrách. | foto: Carolyn KasterAP

56 fotografií

Šestadvacetiletý útočník se totiž v březnu rozhádal s moskevským Spartakem, klub ho jen krátce před play off vyhodil kvůli porušení smlouvy.

Neshody mezi oběma stranami stále trvají, hráčův agenta Aljoša Pilko už krátce po rozvázání spolupráce vyhrožoval soudem.

„Jsem s ním v kontaktu, stále je v Rusku. Probíhá tam spor s jeho klubem a dokud se situace nevyřeší, musí tam zůstat. Čekáme, jak se to vyvine,“ přiblížil Ružičkovu situaci Országh.

Na bratislavského rodáka sázel, při únorových olympijských hrách mu přidělil roli prvního centra po boku Juraje Slafkovského a Tomáše Tatara. Ružička turnaj v Miláně zakončil s bilancí pěti bodů (2+3) v šesti zápasech jako čtvrtý nejproduktivnější Slovák.

„Pokud by se to vyřešilo v normálním termínu a byl by schopen se připojit k týmu, tak přijede. Zatím však nemám bližší informace,“ dodal osmačtyřicetiletý kouč.

Ružičkovy služby by se mu při nadcházejícím mistrovství světa ve Švýcarsku tuze hodily. I s přihlédnutím k tomu, že z prvního olympijského útoku nemůže příliš počítat ani se zbylými dvě forvardy.

Slovenský forvard Adam Ružička se pokouší odehrát puk v duelu s Finskem.

Slafkovský totiž s Montrealem slaví postup do play off NHL, po dlouhé sezoně je otázkou, zda by se na šampionát do Evropy přesouval, pokud by ve vyřazovacích bojích skončil brzy. Chybět na něm už s jistotou bude Tatar.

„Obnovilo se mu zranění, které ho trápilo ještě před olympiádou,“ přiznal Országh, jenž nemůže počítat například ani s dalšími olympioniky Lukášem Cingelem, jehož čeká operace ramene, či Michalem Ivanem, kterého trápí problémy s rukou.

„Byli bychom rádi, kdyby sestava na mistrovství světa co nejvíce odpovídala té z olympijských her, ale víme, že tomu tak nebude. Na druhou stranu je to šance pro další hráče, aby se předvedli a vybojovali si místo v národním týmu,“ nastínil Országh.

Ten se slovenskou reprezentací pod pěti kruhy vybojoval trochu překvapivé čtvrté místo, ke kterému mu pomohly především výsledky ve skupině. V semifinále i souboji o bronz pak východní sousedé schytali šestigólové příděly.

Ve skupině ve Fribourgu, kde se utká mimo jiné také s českým týmem, bude chtít Slovensko odčinit nevydařené loňské mistrovství, kdy ze sedmi duelů zvítězilo pouze dvakrát.

Nejprve ale musí zareagovat na marodku, kromě tří zmíněných účastníků vrcholné akce v Miláně oznámil Országh absence také další čtyř hráčů ze širšího okruhu reprezentace.

„Výhodou je, že se turnaj koná později, protože máme zraněné hráče, o kterých víme, že chtějí přijet, ale potřebují čas na doléčení, jako jsou například Kristián Pospíšil, Adam Liška nebo Marek Ďaloga, který bude v nominaci, ale příští týden s námi bude pouze trénovat,“ líčil šéf slovenské střídačky.

Jeho svěřenci před startem šampionátu odehrají osm přípravných utkání, postupně je čekají dvojzápasy se Švýcarskem, Německem, Lotyšskem a Dánskem.

Ve Fribourgu se poprvé představí v sobotu 16. května proti Norsku, o týden později narazí na výběr Radima Rulíka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Jihlava vs. ZlínHokej - 5. kolo - 10. 4. 2026:Jihlava vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
10. 4. 17:30
  • 1.70
  • 4.21
  • 4.01
Třinec vs. K. VaryHokej - Semifinále - 11. 4. 2026:Třinec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
11. 4. 16:30
  • 1.80
  • 4.24
  • 3.94
Boston vs. TampaHokej - - 11. 4. 2026:Boston vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
11. 4. 18:30
  • 2.62
  • 3.70
  • 2.35
Pardubice vs. SpartaHokej - Semifinále - 11. 4. 2026:Pardubice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
11. 4. 19:00
  • 1.87
  • 4.23
  • 3.65
NY Islanders vs. OttawaHokej - - 11. 4. 2026:NY Islanders vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
11. 4. 19:00
  • 2.45
  • 3.70
  • 2.50
Pittsburgh vs. WashingtonHokej - - 11. 4. 2026:Pittsburgh vs. Washington //www.idnes.cz/sport
11. 4. 21:00
  • 2.10
  • 3.90
  • 2.91
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Sparta svalila Dynamo a vyrovnala sérii. Karlovy Vary slaví první výhru nad Třincem

Radost hokejistů Sparty po vyhraném čtvrtém semifinále s Pardubicemi.

Středeční program hokejové extraligy přinesl čtvrté zápasy semifinále. Sparta dokázala srovnat sérii s Pardubicemi (2:2 na zápasy), v domácím prostředí Pražané zvítězili 4:2. Karlovy Vary na svém...

Jandač pokračuje v Plzni, potvrdil Straka. Končí Zámorský i Holešinský

Plzeňský trenér Josef Jandač během utkání se Spartou.

Hokejový trenér Josef Jandač přidá v Plzni další sezonu! Sedmapadesátiletý kouč, který Škodu dovedl ke druhé příčce po základní části a s týmem následně vypadl v sedmizápasové sérii se Spartou ve...

10. dubna 2026  13:18

386 střel v play off. Že víc útočíme? Zas tak bych to nepřeháněl, říká kouč Žabka

Karlovarský brankář Dominik Frodl čelí šanci třineckých hokejistů.

V předkole play off hokejové extraligy přestříleli Oceláři ve třech utkáních Olomouc 119:57, ve čtvrtfinále v pěti zápasech Hradec Králové 177:141 a v dosavadních čtyřech semifinálových Karlovy Vary...

10. dubna 2026  13:12

Po stopách Zachy. Šestnáctiletý obránce Kachlíř podepsal první smlouvu s Libercem

Liberecký obránce Lukáš Kachlíř

Šestnáctiletý hokejový obránce Lukáš Kachlíř podepsal smlouvu s extraligovým Libercem. Talentovaný bek, který si v aktuální sezoně připsal za Bílé Tygry třináct startů v nejvyšší soutěži, podepsal s...

10. dubna 2026  11:32

Finále první ligy vrcholí. Kdo se přiblíží baráži? Jihlava a Zlín se utkají o mečbol

Momentka ze třetího zápasu finálové série 1. hokejové ligy mezi Zlínem a...

Je tu bod zlomu. Finále první hokejové ligy mezi Jihlavou a Zlínem graduje. Po nesmírně dramatickém průběhu je série vyrovnaná 2:2 na zápasy, takže výhra v pátém duelu výrazně přiblíží jeden z týmů...

10. dubna 2026  11:03

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

10. dubna 2026  9:33

Bumerang Eberle: Ze Sparty mám krásné zážitky, třeba Spenglerův pohár

Jan Eberle na tréninku Litoměřic.

Jako bumerang se vrací do extraligy. Hokejový mazák Jan Eberle poslední dvě sezony strávil v prvoligových Litoměřicích, ale vždy po něm byla poptávka o patro výš. Loňskou výpomoc Vítkovicím vyměnil...

10. dubna 2026  8:42

Nečas zazářil třemi body, brankáři Dobeš, Dostál a Vejmelka slavili výhry

Martin Nečas z Colorada byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu proti Calgary.

Ve čtrnáctizápasovém čtvrtečním programu hokejové NHL z Čechů nejvíce zazářil Martin Nečas, jenž třemi zápisy (1+2) zařídil výhru Colorada 3:1 nad Calgary a zlepšil se na průběžných 98 bodů v sezoně....

10. dubna 2026  6:27,  aktualizováno  8:17

Šlégr: Nikdo mi neřekl, že u repre skončím, vím to z médií. Já mám zájem pokračovat

Generální manažer hokejového týmu Jiří Šlégr hovoří s novináři na setkání v...

Současný generální manažer české hokejové reprezentace Jiří Šlégr se dozvěděl ve čtvrtek z médií o rozhodnutí výkonného výboru, že po mistrovství světa na své pozici skončí. „Mně nikdo oficiálně...

9. dubna 2026  18:04

Stát proti němu je frustrující. Pětibodový McDavid zničil soupeře, lepší je jen Gretzky

Connor McDavid se raduje z gólu v utkání s Coloradem.

Opět dokázal svoji výjimečnost. Hattrickem a dvěma asistencemi zařídil Connor McDavid všechny góly Edmontonu v utkání proti San Jose (5:2) a udržel si pozici nejproduktivnějšího hráče sezony. Zároveň...

9. dubna 2026  16:05

Moták a Gross? Hokejovou reprezentaci by mohla převzít dvojice trenérů

Trenéři Pavel Gross a Zdeněk Moták

Ta varianta se objevila poprvé. Hokejovou reprezentaci by po květnovém mistrovství světa mohl převzít trenérský tandem, na střídačku by místo Radima Rulíka mohli nastoupit Zdeněk Moták a Pavel Gross.

9. dubna 2026  12:58,  aktualizováno  13:46

Když ve finále vládnou střelci. Zápasy o baráž baví diváky, trenéry už tolik ne

Zlínští útočníci Jakub Šlahař a Pavel Sedláček se radují z gólu ve čtvrtém...

Tohle finále Maxa ligy baví! Po dietním semifinále Beranů s Kolínem, které skončilo na body 4:2 a na góly 8:8, se hokejisté Zlína a Jihlavy v titulové sérii odvázali. V prvních čtyřech utkáních padlo...

9. dubna 2026  10:55

Zbraň Sparty? Probraný druhý útok. Takhle musíme pokračovat i nadále, hlásí Kousal

Sparťan Kousal procedil kotouč za záda gólmana Willa.

Rozhodující trefu sice zařídila elitní formace, nejvýraznější podpis pod triumfem Sparty ve čtvrtém semifinále extraligového play off proti Pardubicím (4:2) však měl druhý útok. V něm se po delší...

9. dubna 2026  10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.