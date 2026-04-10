Slováci mají před MS problém. Omluvenky přibývají, průšvihář je v nejistotě v Rusku

Šestadvacetiletý útočník se totiž v březnu rozhádal s moskevským Spartakem, klub ho jen krátce před play off vyhodil kvůli porušení smlouvy.
Neshody mezi oběma stranami stále trvají, hráčův agenta Aljoša Pilko už krátce po rozvázání spolupráce vyhrožoval soudem.
„Jsem s ním v kontaktu, stále je v Rusku. Probíhá tam spor s jeho klubem a dokud se situace nevyřeší, musí tam zůstat. Čekáme, jak se to vyvine,“ přiblížil Ružičkovu situaci Országh.
|
Na bratislavského rodáka sázel, při únorových olympijských hrách mu přidělil roli prvního centra po boku Juraje Slafkovského a Tomáše Tatara. Ružička turnaj v Miláně zakončil s bilancí pěti bodů (2+3) v šesti zápasech jako čtvrtý nejproduktivnější Slovák.
„Pokud by se to vyřešilo v normálním termínu a byl by schopen se připojit k týmu, tak přijede. Zatím však nemám bližší informace,“ dodal osmačtyřicetiletý kouč.
Ružičkovy služby by se mu při nadcházejícím mistrovství světa ve Švýcarsku tuze hodily. I s přihlédnutím k tomu, že z prvního olympijského útoku nemůže příliš počítat ani se zbylými dvě forvardy.
Slafkovský totiž s Montrealem slaví postup do play off NHL, po dlouhé sezoně je otázkou, zda by se na šampionát do Evropy přesouval, pokud by ve vyřazovacích bojích skončil brzy. Chybět na něm už s jistotou bude Tatar.
„Obnovilo se mu zranění, které ho trápilo ještě před olympiádou,“ přiznal Országh, jenž nemůže počítat například ani s dalšími olympioniky Lukášem Cingelem, jehož čeká operace ramene, či Michalem Ivanem, kterého trápí problémy s rukou.
„Byli bychom rádi, kdyby sestava na mistrovství světa co nejvíce odpovídala té z olympijských her, ale víme, že tomu tak nebude. Na druhou stranu je to šance pro další hráče, aby se předvedli a vybojovali si místo v národním týmu,“ nastínil Országh.
Ten se slovenskou reprezentací pod pěti kruhy vybojoval trochu překvapivé čtvrté místo, ke kterému mu pomohly především výsledky ve skupině. V semifinále i souboji o bronz pak východní sousedé schytali šestigólové příděly.
Ve skupině ve Fribourgu, kde se utká mimo jiné také s českým týmem, bude chtít Slovensko odčinit nevydařené loňské mistrovství, kdy ze sedmi duelů zvítězilo pouze dvakrát.
Nejprve ale musí zareagovat na marodku, kromě tří zmíněných účastníků vrcholné akce v Miláně oznámil Országh absence také další čtyř hráčů ze širšího okruhu reprezentace.
|
„Výhodou je, že se turnaj koná později, protože máme zraněné hráče, o kterých víme, že chtějí přijet, ale potřebují čas na doléčení, jako jsou například Kristián Pospíšil, Adam Liška nebo Marek Ďaloga, který bude v nominaci, ale příští týden s námi bude pouze trénovat,“ líčil šéf slovenské střídačky.
Jeho svěřenci před startem šampionátu odehrají osm přípravných utkání, postupně je čekají dvojzápasy se Švýcarskem, Německem, Lotyšskem a Dánskem.
Ve Fribourgu se poprvé představí v sobotu 16. května proti Norsku, o týden později narazí na výběr Radima Rulíka.