ONLINE: Slováci vstupují do MS proti Norům, Kanada pokračuje duelem s Itálií

I Slováky postihla v dlouhé olympijské sezoně před mistrovstvím světa omluvenková kalamita. Mužstvo tvoří dominantně zástupci z české extraligy, domácí soutěže a ze zámoří – tam ale Slováci sahali hlavně do zásob na farmách v AHL.
Ze slovutné NHL mají podobně jako Češi jen dva zástupce, konkrétně útočníky – oporu Martina Pospíšila s mladíkem Adamem Sýkorou.
ONLINE: Slovensko vs. Norsko
Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme od 12.20 podrobně.
I tak ale Slováci cílí na postup ze skupiny, na který loni nedosáhli. Stejně jako Norové, kteří však na rozdíl od svého soupeře bojovali o záchranu a dotáhli ji až v posledním skupinovém duelu proti Maďarsku (1:0).
Seveřané naposledy slovenský výběr zdolali v květnu 2022 v přátelském zápase, od té doby se silnějším protivníkem zapsali pět porážek v řadě. A to včetně jediného vzájemného měření obou zemí na mistrovstvích světa za posledních deset let, kdy před třemi roky favorit uspěl poměrem 4:1.
S. Hlavaj - F. Gajdoš, M. Rosandič - J. Kmec, P. Koch - M. Štrbák, S. Kňažko - L. Radivojevič - O. Okuliar, M. Pospíšil, K. Pospíšil - M. Faško-Rudáš, M. Hrivík, A. Liška - M. Chromiak, S. Čederle, A. Sýkora - F. Mešár, A. Kollár, S. Petrovský - J. Minárik
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
Poprvé se na šampionátu představí také Italové pod vedením známého finského kouče Jukky Jalonena.
Hostitelé poslední zimní olympiády na turnaji v Miláně výsledkově nepřekvapili, když všechny zápasy prohráli. Tehdy ale lehce potrápili na úvod Švédy a v osmifinále i Švýcary. Výrazně pak dali zabrat Slovákům, kteří se o těsnou výhru 3:2 strachovali až do úplného konce.
ONLINE: Itálie vs. Kanada
Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme od 16.20 podrobně.
Nyní se Jihoevropané pokusí nějak zaškodit papírově nejsilnějšímu celku na tomto MS – zámořskému gigantovi, který po souboji s Tre Kronor do svého druhého duelu vyráží se zhruba 20hodinovým odpočinkem.
Kanada ale pochopitelně zůstává zcela jednoznačným favoritem. Pakliže výrazně nepoleví, lze očekávat, že hvězdy v čele s první lajnou Crosby, Celebrini, Scheifele si budou vylepšovat osobní statistiky.