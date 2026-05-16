Itálie - Kanada 0:6. Exhibice favorita, zářil dvougólový kapitán Celebrini

Podrobnosti připravujeme...
Poprvé se na šampionátu představili Italové pod vedením známého finského kouče Jukky Jalonena.
Hostitelé poslední zimní olympiády na turnaji v Miláně výsledkově nepřekvapili, když všechny zápasy prohráli. Tehdy ale lehce potrápili na úvod Švédy a v osmifinále i Švýcary. Výrazně pak dali zabrat Slovákům, kteří se o těsnou výhru 3:2 strachovali až do úplného konce.
Itálie – Kanada 0:6
Podrobná reportáž zápasu MS v hokeji 2026
Nyní se Jihoevropané pokusí nějak zaškodit papírově nejsilnějšímu celku na tomto MS – zámořskému gigantovi, který po souboji s Tre Kronor do svého druhého duelu vyráží se zhruba 20hodinovým odpočinkem.
Kanada ale pochopitelně zůstává zcela jednoznačným favoritem. Pakliže výrazně nepoleví, lze očekávat, že hvězdy v čele s první lajnou Crosby, Celebrini, Scheifele si budou vylepšovat osobní statistiky.
9:21 D. Holloway (J. Tavares, R. O’Reilly), 10:08 F. Minten (C. Brown, D. Mateychuk), 16:56 M. Celebrini (P. Martone, D. Nurse), 22:09 M. Celebrini (D. Cozens, S. Crosby), 38:14 E. Bouchard (M. Celebrini, G. Vilardi), 38:39 R. O’Reilly (J. Tavares, D. Holloway)
D. Fadani - P. Pietroniro, L. Zanatta - D. Di Perna, A. Trivellato - G. Gios, P. Spornberger - G. Nitz, C. Buono - T. Purdeller, M. Bradley, T. De Luca - C. DiGiacinto, M. Frycklund, N. Saracino - A. Segafredo, D. Mantenuto, L. Frigo - M. Zanetti, B. Misley, M. Mantinger
C. Talbot - E. Bouchard, P. Wotherspoon - D. DeMelo, M. Rielly - Z. Whitecloud, D. Nurse - D. Mateychuk - D. Cozens, M. Celebrini, S. Crosby - M. Scheifele, R. Thomas, G. Vilardi - D. Holloway, R. O’Reilly, J. Tavares - C. Brown, F. Minten, P. Martone - D. Mercer
Vyloučení: 2:3, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 6 455Přejít na online reportáž
Těsný, ale úspěšný vstup pro Slováky
Vítězný gól svěřenců kouče Vladimíra Országha vstřelil ve 49. minutě za vyrovnaného stavu 1:1 útočník Marek Hrivík, kapitán Vítkovic v uplynulé extraligové sezoně.
Slováci se museli brzy bránit, protože špatně vystřídali, ale oslabení přestáli bez úhony, stejně jako šanci Norů krátce po jeho skončení. Pak sami udeřili: při souhře bratrů Pospíšilů Martin našel Kristiána, který tváří v tvář brankáři Normannovi pověsil puk pod horní tyčku.
Slovensko – Norsko 2:1
Podrobná reportáž zápasu MS v hokeji 2026
Po polovině úvodní třetiny fauloval vysokou holí Solberg a musel na trestnou lavici na 2+2 minuty, Slováci však několik možností k navýšení náskoku nevyužili. Hlavaj pak měl už při hře pět na pět plné ruce práce při šancích Berglunda.
Před polovinou zápasu měl jedinečnou šanci na vyrovnání při zakončení dvou na jednoho Havard Östrem Salsten, Hlavaje ale překonat nedokázal. Vzápětí ze stejné situace na druhé straně minul zblízka Chromiak.
Steenovu ránu pak zlikvidoval Hlavaj. Když už se zdálo, že skóre zůstane stejné i po druhé části, v čase 39:47 zkusil štěstí Koblar a jeho nevýrazný pokus po ledě skončil trochu překvapivě za zády Hlavaje, který přes hráče před sebou vůbec nic neviděl.
Rozhodující okamžik přišel ve 49. minuty, když v situaci dvou na jednoho poslal Liška kotouč vzduchem na Hrivíka, jenž ho dokázal zasáhnout z halfvoleje a prostřelil Normanna.
V 59. minutě udělal obrovskou hrubku Kmec, při snaze o rozehrávku mu na kruhu před Hlavajem sklouzl kotouč z čepele, vyrovnání měl díky tomu na holi Koblar, ale bekhendový blafák zakončil mimo. Seveřané to pak zkusili ještě s hrou bez gólmana, ale neuspěli.
8:15 K. Pospíšil (M. Pospíšil, S. Kňažko), 48:07 M. Hrivík (A. Liška, M. Rosandič)
39:47 T. Koblar (E. Bakke Olsen)
S. Hlavaj - F. Gajdoš, M. Rosandič - J. Kmec, P. Koch - M. Štrbák, S. Kňažko - L. Radivojevič - O. Okuliar, M. Pospíšil, K. Pospíšil - M. Faško-Rudáš, M. Hrivík, A. Liška - M. Chromiak, S. Čederle, A. Sýkora - F. Mešár, A. Kollár, S. Petrovský - J. Minárik
Vyloučení: 3:3, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 22:17, Počet diváků: 4 711Přejít na online reportáž