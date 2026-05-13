Program Slovenska na MS v hokeji 2026
Slováci budou hrát ve skupině B ve Fribourgu. Mají teoreticky snadnější úvod, nejtěžší zápasy je čekají až v závěru. S českou reprezentací se střetnou ve svém pátém utkání.
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
Soupiska Slovenska na MS 2026
Slovenští hokejisté mají v nominaci devět hráčů z české extraligy. Kouč Vladimír Országh po řadě omluvenek může využít jen dvě posily z NHL - útočníka Martina Pospíšila z Calgary a Adama Sýkoru z New York Rangers. Další šestice hráčů se v této sezoně představila v nižší zámořské AHL.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Eugen Rabčan
|Banská Bystrica
|Adam Gajan
|Rockford IceHogs (AHL)
|Samuel Hlavaj
|Iowa Wild (AHL)
|Obránci
|Jakub Meliško
|Michalovce
|František Gajdoš
|Litvínov / ČESKO
|Jozef Viliam Kmec
|Henderson Silver Knights (AHL)
|Samuel Kňažko
|Vítkovice / ČESKO
|Patrik Koch
|Třinec / ČESKO
|Luka Radivojevič
|Boston College (NCAA)
|Mislav Rosandič
|Košice
|Maxim Štrbák
|Rochester Americans (AHL)
|Útočníci
|Martin Faško-Rudáš
|Liberec / ČESKO
|Servác Petrovský
|Liberec / ČESKO
|Andrej Kollár
|Kometa Brno / ČESKO
|Kristián Pospíšil
|Kometa Brno / ČESKO
|Sebastián Čederle
|Nitra
|Marek Hrivík
|Vítkovice / ČESKO
|Martin Chromiak
|Ontario Reign (AHL)
|Adam Liška
|Čerepovec (KHL)
|Filip Mešár
|Laval Rocket (AHL)
|Jakub Minárik
|Karlovy Vary / ČESKO
|Aurel Nauš
|Poprad
|Oliver Okuliar
|Skellefteå AIK / Švédsko
|Martin Pospíšil
|Calgary Flames (NHL)
|Adam Sýkora
|New York Rangers (NHL) / Hartford Wolf Pack (AHL)
Slovensko Historie účastí na MS v hokeji
Slováci se mezi elitou na mistrovství světa poprvé představili v roce 1996 a ve Vídni skončili na desátém místě. (Zlato slavili Češi).
Slovensko na světových šampionátech:
- získalo jednu zlatou medaili (2002)
- dvě stříbrné medaile (2000 a 2012)
- jednu bronzovou medaili (2003)
Slováci prožívali nejúspěšnější období v letech 2000 – 2005. V tomto období měli řadu skvělých individualit. Z NHL přijížděli borci jako Šatan, Gáborík, Hossa, Bondra či Chára
Jediné zlato získali v roce 2002 na šampionátu ve Švédsku. Ve finále v Göteborgu zdolali Rusko 4:3. Rozhodl v předposlední minutě svým druhým gólem Bondra.
Posledním medailovým zápisem Slovenska je stříbro z roku 2012 ze šampionátu v Helsinkách a Stockholmu. V semifinále porazili Čechy 3:1, ve finále pak nestačili na Rusy 2:6.
Od roku 2013 pak Slováci skončili nejlépe sedmí v roce 2024 na šampionátu v Praze a Ostravě.
Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji
- Oba týmy se na světovém šampionátu potkaly sedmnáctkrát. Češi vyhráli třináctkrát, Slováci třikrát a jedno utkání skončilo remízou.
- První vzájemný zápas proběhl v roce 1997 na MS ve Finsku. Duel základní skupiny v Helsinkách tehdy vyhráli Češi 3:1.
- Nejvyšší výhru zaznamenali Češi na MS 2009 ve Švýcarsku. V osmifinálové skupině v Klotenu deklasovali Slováky 8:0.
- Nejvyšší prohrou Česka se Slovenskem na MS v hokeji je porážka 2:4 v utkání o bronz v roce 2003 v Helsinkách.
|TURNAJ
|VÝSLEDEK
|MS 2023 (základní skupina)
|Slovensko – ČESKO 2:3
|MS 2021 (základní skupina)
|Slovensko – ČESKO 3:7
|MS 2018 (základní skupina)
|ČESKO – Slovensko 3:2PP
|MS 2014 (základní skupina)
|Slovensko – ČESKO 2:3PP
|MS 2012 (semifinále)
|Slovensko – ČESKO 3:1