Slovensko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

  22:47
Slovenští hokejisté se na mistrovství světa ve Švýcarsku pokusí ukončit dlouhé čekání na medaili. Ve Fribourgu je v základní skupině B čeká i souboj s českou reprezentací. Program, výsledky, nominaci i historii slovenského výběru najdete v našem přehledu.

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února 2026) | foto: Geoff BurkeReuters

Program Slovenska na MS v hokeji 2026

Slováci budou hrát ve skupině B ve Fribourgu. Mají teoreticky snadnější úvod, nejtěžší zápasy je čekají až v závěru. S českou reprezentací se střetnou ve svém pátém utkání.

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15

Soupiska Slovenska na MS 2026

Slovenští hokejisté mají v nominaci devět hráčů z české extraligy. Kouč Vladimír Országh po řadě omluvenek může využít jen dvě posily z NHL - útočníka Martina Pospíšila z Calgary a Adama Sýkoru z New York Rangers. Další šestice hráčů se v této sezoně představila v nižší zámořské AHL.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Eugen RabčanBanská Bystrica
Adam GajanRockford IceHogs (AHL)
Samuel HlavajIowa Wild (AHL)
Obránci
Jakub MeliškoMichalovce
František GajdošLitvínov / ČESKO
Jozef Viliam KmecHenderson Silver Knights (AHL)
Samuel KňažkoVítkovice / ČESKO
Patrik KochTřinec / ČESKO
Luka RadivojevičBoston College (NCAA)
Mislav RosandičKošice
Maxim ŠtrbákRochester Americans (AHL)
Útočníci
Martin Faško-RudášLiberec / ČESKO
Servác PetrovskýLiberec / ČESKO
Andrej KollárKometa Brno / ČESKO
Kristián PospíšilKometa Brno / ČESKO
Sebastián ČederleNitra
Marek HrivíkVítkovice / ČESKO
Martin ChromiakOntario Reign (AHL)
Adam LiškaČerepovec (KHL)
Filip MešárLaval Rocket (AHL)
Jakub MinárikKarlovy Vary / ČESKO
Aurel NaušPoprad
Oliver OkuliarSkellefteå AIK / Švédsko
Martin PospíšilCalgary Flames (NHL)
Adam SýkoraNew York Rangers (NHL) / Hartford Wolf Pack (AHL)

Slovensko Historie účastí na MS v hokeji

Slováci se mezi elitou na mistrovství světa poprvé představili v roce 1996 a ve Vídni skončili na desátém místě. (Zlato slavili Češi).

Slovensko na světových šampionátech:

  • získalo jednu zlatou medaili (2002)
  • dvě stříbrné medaile (2000 a 2012)
  • jednu bronzovou medaili (2003)

Slováci prožívali nejúspěšnější období v letech 2000 – 2005. V tomto období měli řadu skvělých individualit. Z NHL přijížděli borci jako Šatan, Gáborík, Hossa, Bondra či Chára

Jediné zlato získali v roce 2002 na šampionátu ve Švédsku. Ve finále v Göteborgu zdolali Rusko 4:3. Rozhodl v předposlední minutě svým druhým gólem Bondra.

Posledním medailovým zápisem Slovenska je stříbro z roku 2012 ze šampionátu v Helsinkách a Stockholmu. V semifinále porazili Čechy 3:1, ve finále pak nestačili na Rusy 2:6.

Od roku 2013 pak Slováci skončili nejlépe sedmí v roce 2024 na šampionátu v Praze a Ostravě.

Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji

  • Oba týmy se na světovém šampionátu potkaly sedmnáctkrát. Češi vyhráli třináctkrát, Slováci třikrát a jedno utkání skončilo remízou.
  • První vzájemný zápas proběhl v roce 1997 na MS ve Finsku. Duel základní skupiny v Helsinkách tehdy vyhráli Češi 3:1.
  • Nejvyšší výhru zaznamenali Češi na MS 2009 ve Švýcarsku. V osmifinálové skupině v Klotenu deklasovali Slováky 8:0.
  • Nejvyšší prohrou Česka se Slovenskem na MS v hokeji je porážka 2:4 v utkání o bronz v roce 2003 v Helsinkách.
POSLEDNÍCH 5 VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ SLOVENSKA A ČESKA NA MS
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2023 (základní skupina)Slovensko – ČESKO 2:3
MS 2021 (základní skupina)Slovensko – ČESKO 3:7
MS 2018 (základní skupina)ČESKO – Slovensko 3:2PP
MS 2014 (základní skupina)Slovensko – ČESKO 2:3PP
MS 2012 (semifinále)Slovensko – ČESKO 3:1
