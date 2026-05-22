Mistrovství světa v hokeji 2026

Slováci si vymohli bizarní gól. Puk našli při komerční pauze, šťoucháním do branky

  12:40
Slovenští hokejisté předvedli zatím svůj nejlepší výkon na letošním mistrovství světa. A doplnili ho i žoviální scénkou. K pohodlné výhře 5:1 nad Dány přispěli i snahou po přerušení hry, kdy hledali puk, o němž byli přesvědčení, že skončil v soupeřově brance. Měli pravdu, postarali se o nevídanou chvíli, ještě během komerční přestávky. Zatímco kolem projížděli čety čističů, přesvědčili sudí, aby trefu uznali.
Snaha slovenských hokejistů vyšťourat puk schovaný ve vycpávce brankové sítě byla úspěšná. | foto: Repro: Česká televize

„Já hned křičel, že to byl gól,“ vracel se po zápase útočník Martin Faško-Rudáš ke kuriózní chvíli, na kterou měl evidentně dobrý výhled.

Co se přesně seběhlo?

Běžnou hokejovou akci načal ve 27. minutě za brankou kapitán Marek Hrivík. Zůstal úplně volný a rychle před dánskou klec poslal pas najíždějícímu Oliverovi Okuliarovi. Ten rychle vypálil, načež puk zmizel.

Podívejte se na bizarní gól Slováků v sestřihu (od času videa 2:34):

Střelec jen zvedal ruku, signalizoval, že kotouč musel přejít brankovou čáru. Ale švédský rozhodčí Tobias Björk ho nemohl najít. Všechny pohledy směřovaly k dánskému brankáři Henriksenovi, který se zvedal, ale puk stále nikde.

„Zůstával jsem u něj a čekal. Postavil se, ale nic z něj nevypadlo, tak jsem jel ke střídačce a přemýšlel, kde by ten puk jen mohl být,“ líčil situaci asistující Hrivík.

Hlasatel v hale oznámil komerční přestávku, na led se vyřítily čety, aby uklidily plochu. A Björk zůstal s pěticí Slováků u branky, kde začala velká detektivka.

„Začali jsme šťouchat do branky, někdy se stane, že se tam puk zaplete,“ smál se Hrivík. Spoluhráči mu zvedali branku, on začal s hokejkou zajíždět pod ní, aby kotouč dostal z vycpávky sítě. Načež Björk ukázal gesto, že gól platí. Slováci se radovali, zatímco pracně hledaný předmět vyjel ven.

„Nevídaný moment, který obletěl svět,“ rozplýval se nad okamžikem například portál Športky.sk.

„Okuliar dal nejkurióznější gól šampionátu,“ napsal Denník Šport.

V tu chvíli hokejisté zvýšili na 3:0, Björk se s kolegou Kohlmüllerem vydal ještě na kontrolu k videu, kde si hned všiml, jak bryskně Okuliar poslal puk za Henriksenova záda.

Podle pravidel by stejně asistent u videa přivolal pomocí světýlka rozhodčí do boxu časoměřičů, aby si záznam prohlédli. Takto mu ale Slováci ušetřili práci a gól si vlastní snahou vymohli.

Duel jasně opanovali, soupeře přestříleli 44:14 a došli si za jednoznačnou výhrou, už čtvrtou v řadě. Dosavadní bitvy zvládli nad očekávaní, ztratili jen bod se Slovinci v nájezdech. Duely s Českem, Švédskem a Kanadou je ale stále teprve čekají.

„Jsme výkony pozitivně překvapení, od mladíků jsme nečekali, že budou lídry a tahat mužstvo. Ale začínají být viditelnými hráči,“ rozplýval se pro web Šport.sk svazový prezident Miroslav Šatan.

„Po 23 letech jsme do turnaje vstoupili čtyřmi vítězstvími, po stejné době jsme získali medaili na MS do 18 let, po čtvrtém místě na olympiádě můžu říct, že málokdy máme tak úspěšný půlrok. Sílu tohoto týmu ale teprve otestují favoriti, kteří nás čekají.“

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

