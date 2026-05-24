Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Cítili jsme trošku křivdu, ale už je to za námi, hlásí Okuliar před Kanadou

Autor:
  17:44
Osm trestných minut v prostřední části a podle slovenských hokejistů i sporný rozhodující gól Romana Červenky. Utkání proti českému týmu (2:3) nedopadlo, jak by si představovali. První porážka na mistrovství světa totiž znamená najednou komplikace pro postup do čtvrtfinále. A teď navíc svěřence Vladimíra Országha čeká Kanada, jeden z hlavních kandidátů na celkové vítězství.
Český útočník Jakub Flek si kryje puk před Oliverem Okuliarem ze Slovenska.

Český útočník Jakub Flek si kryje puk před Oliverem Okuliarem ze Slovenska. | foto: Reuters

Slovenští hokejisté po prohře s Českem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.
Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.
Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.
Slovenský trenér Vladimír Országh se diví po uznaném gólu Česka.
22 fotografií

„V každém z nás to vřelo. Cítili jsme trošku křivdu, ale už je to za námi. Mohli jsme získat nějaký bod, jenže jsme prohráli a měli i trochu smůlu. Takový je hokej – jednou jste nahoře, někdy zase vyhrajete i nezaslouženě,“ líčil Oliver Okuliar po nedělním tréninku.

Asistent trenéra Ján Pardavý pak k mnoha vyloučením a zákroku na Luku Radivojeviče, který měl předcházet Červenkově rozhodující teči, řekl: „Můžeme jít za komisí rozhodčích, ale už nám to body nevrátí. Věřím, že i oni si rozebírají podobné situace a chyby, které udělali.“

Bratři dráždili Čechy, emoce neuhlídali. Slovákům vadili sudí i rozhodující trefa

Zároveň ale čtyřiapadesátiletý kouč moc dobře tuší, že stoprocentní disciplína bude proti Kanadě naprosto zásadní.

Nabitý kádr v čele se Sidneym Crosbym, Macklinem Celebrinim či Markem Scheifelem dokáže jakékoli soupeřovo zaváhání nekompromisně potrestat.

„Pokaždé to hráčům připomínáme. Vyloučení pochopitelně přijdou, ale bereme je, pokud půjde o obranný zákrok, který překazí gól. Nesmí to být hloupé a zbytečné vyloučení.“

Slovenský trenér Vladimír Országh se diví po uznaném gólu Česka.

Sobotní klání ovšem bere i jako inspiraci do budoucna.

„Musíme hrát stejně jako proti Česku: navázat na výkon od druhé třetiny, kdy jsme byli aktivní. Když jsme byli vystrašení při napadání a aktivita nebyla na naší straně, měli Češi víc prostoru. Jakmile jsme jim ho brali, byly z toho šance. To samé bude platit i na Kanadu. Víme, že mají obrovskou kvalitu. Když jim dáme čas a prostor, tak si nás rozeberou,“ komentoval Pardavý.

A dodával: „Proti Česku kluci ukázali, že dokážou porazit kohokoli, i když se to nepovedlo. Minimálně bodovat jsme v tom zápase ale měli.“

Slovenští hráči slaví gól proti Česku.

Okuliar nicméně vidí největší prostor ke zlepšení zejména v sehranosti týmu. „Jsme spolu teprve pár týdnů, není vůbec snadné se okamžitě dokonale sladit. V klubu na to máte celou přípravu a začátek sezony, tady sotva týden. Sám ale vidím, že se zápas od zápasu zlepšujeme.“

Ty vůbec nejlepší výkony však budou muset Slováci předvést právě nyní, pokud chtějí dále pomýšlet na postup do čtvrtfinále.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

ONLINE: Dánsko - Itálie 2:2. Jižané stáhli v boji o záchranu dvougólové manko

Sledujeme online
Italští hokejisté se radují z gólu v utkání proti Dánsku.

Další zápasy na mistrovství světa ve Švýcarsku nabízí v neděli skupina B. Ve Fribourgu od 16.20 hraje Dánsko proti Itálii, ve večerním zápase od 20.20 změří síly Slovensko s Kanadou. Obě utkání...

24. května 2026  16:05,  aktualizováno  17:44

Cítili jsme trošku křivdu, ale už je to za námi, hlásí Okuliar před Kanadou

Český útočník Jakub Flek si kryje puk před Oliverem Okuliarem ze Slovenska.

Osm trestných minut v prostřední části a podle slovenských hokejistů i sporný rozhodující gól Romana Červenky. Utkání proti českému týmu (2:3) nedopadlo, jak by si představovali. První porážka na...

24. května 2026  17:44

ONLINE: Velká Británie - Lotyšsko 0:6. Další gól Pobalťanů. Ze zápasu se stává exhibice

Sledujeme online
Lotyšští hokejisté se radují z gólu Martinse Dzierkalse proti Velké Británii.

Desátý den světového šampionátu ve Švýcarsku pokračuje dalšími dvěma zápasy skupiny A. Od 16.20 vyzve poslední Velká Británie o postup usilující Lotyšsko. Večerní duel od 20.20 pak obstarají dosud...

24. května 2026  16:10,  aktualizováno  17:42

Vstřelil nejrychlejší hattrick v historii MS. Skvělý lídr i člověk, chválí Josiho parťáci

Roman Josi v utkání Švýcarska proti Maďarsku na MS v hokeji 2026.

Když si brusle nazuje Roman Josi, dějí se obvykle věci. Platilo to i v sobotním utkání skupiny A, v němž švýcarský kapitán nasázel hattrick a výrazně pomohl k demolici Maďarska (9:0). A nejen to....

24. května 2026  16:14

Zranění, měsíce na hotelu a rehabilitace. Samota mě nejvíc naučila, líčí Rousek

Lukáš Rousek (13) slaví se spoluhráči z Buffalo Sabres svůj první gól v NHL.

Čtyři roky bojoval o místo v Buffalu, musel překonat těžké zranění, aby nakonec Lukáš Rousek zažil snový debut v NHL. Jaké to je, když vás na ledě i v životě vede bývalý profesionální hokejista? A...

24. května 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

24. května 2026  14:51

Díky, ale máme rezervy. Hráči se o postupu dozvěděli u karet, na MS bojují i s vedrem

Český kouč Radim Rulík udílí na tréninku během MS ve Fribourgu pokyny svým...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Po vítězství 3:2 nad Slovenskem ještě nic potvrzeného neměli. Jakmile však Norové stejným výsledkem senzačně skolili Švédy, mohli si čeští hokejisté odškrtnout první, spíše povinný cíl. Na letošním...

24. května 2026  13:58

Nejlepší Kořenář, nejslabší Ticháček. Jaké známky dostali hokejisté za Slovensko?

Čeští hráči se radují z gólu Romana Červenky proti Slovensku.

Vyhrocené derby zvládli a do tabulky si připsali důležité tři body. Jednoznačný zápas to ovšem nebyl, i proto si čeští hokejisté po výhře 3:2 nad Slovenskem od čtenářů iDNES.cz vysloužili průměrnou...

24. května 2026  12:01

Výkřiky do tmy, zápasy o zdraví. Pamětník vzpomíná na slavný hokejový rok

Premium
BITVA O ZLATO. Takhle brankář Jiří Holeček a obránce Milan Kajkl bojovali proti...

Je vám patnáct, chodíte na gymnázium, jste posedlí fotbalem a hokejem – a přijde rok, na který nezapomenete. Fotbalisti mistry Evropy, hokejisti mistry světa. K tomu další hokejové události,...

24. května 2026

Česko - Norsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté se radují z výhry nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve...

Dokáží skvěle bránit a pak rychle píchnout jako vosa. Norští hokejisté jsou dalším soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka hraje o výhodné nasazení do čtvrtfinále,...

24. května 2026  11:46

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Kolaps na ledě i hádka v kabině. Švédsko po blamáži s Norskem čelí obrovské kritice

Zklamaní švédští hráči po prohraném zápase s Norskem.

Po prohrách s Kanadou a Českem podlehli švédští hokejisté v sobotu nečekaně i Norsku. Trápení favorita na světovém šampionátu ve Fribourgu podtrhly dva inkasované góly při vlastních přesilovkách.

24. května 2026  11:07

Dobeš tlaku neodolal, v sérii je srovnáno. Carolina porazila Montreal v prodloužení

Zklamaný gólman Montrealu Jakub Dobeš.

Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL doma Montreal 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference na 1:1. Brankář Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel, jeho spoluhráči...

24. května 2026  8:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.