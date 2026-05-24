„V každém z nás to vřelo. Cítili jsme trošku křivdu, ale už je to za námi. Mohli jsme získat nějaký bod, jenže jsme prohráli a měli i trochu smůlu. Takový je hokej – jednou jste nahoře, někdy zase vyhrajete i nezaslouženě,“ líčil Oliver Okuliar po nedělním tréninku.
Asistent trenéra Ján Pardavý pak k mnoha vyloučením a zákroku na Luku Radivojeviče, který měl předcházet Červenkově rozhodující teči, řekl: „Můžeme jít za komisí rozhodčích, ale už nám to body nevrátí. Věřím, že i oni si rozebírají podobné situace a chyby, které udělali.“
Zároveň ale čtyřiapadesátiletý kouč moc dobře tuší, že stoprocentní disciplína bude proti Kanadě naprosto zásadní.
Nabitý kádr v čele se Sidneym Crosbym, Macklinem Celebrinim či Markem Scheifelem dokáže jakékoli soupeřovo zaváhání nekompromisně potrestat.
„Pokaždé to hráčům připomínáme. Vyloučení pochopitelně přijdou, ale bereme je, pokud půjde o obranný zákrok, který překazí gól. Nesmí to být hloupé a zbytečné vyloučení.“
Sobotní klání ovšem bere i jako inspiraci do budoucna.
„Musíme hrát stejně jako proti Česku: navázat na výkon od druhé třetiny, kdy jsme byli aktivní. Když jsme byli vystrašení při napadání a aktivita nebyla na naší straně, měli Češi víc prostoru. Jakmile jsme jim ho brali, byly z toho šance. To samé bude platit i na Kanadu. Víme, že mají obrovskou kvalitu. Když jim dáme čas a prostor, tak si nás rozeberou,“ komentoval Pardavý.
A dodával: „Proti Česku kluci ukázali, že dokážou porazit kohokoli, i když se to nepovedlo. Minimálně bodovat jsme v tom zápase ale měli.“
Okuliar nicméně vidí největší prostor ke zlepšení zejména v sehranosti týmu. „Jsme spolu teprve pár týdnů, není vůbec snadné se okamžitě dokonale sladit. V klubu na to máte celou přípravu a začátek sezony, tady sotva týden. Sám ale vidím, že se zápas od zápasu zlepšujeme.“
Ty vůbec nejlepší výkony však budou muset Slováci předvést právě nyní, pokud chtějí dále pomýšlet na postup do čtvrtfinále.