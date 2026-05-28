Mistrovství světa v hokeji 2026

Takhle se to nedělá! Matka hvězd se opřela do Országha: Syny využíval jako outsidery

  10:50
Konec už v základní skupině brali jako krutý výsledek. A brzké vyřazení na hokejovém mistrovství světa na Slovensku stále rezonuje. Kromě křivdy směrem k verdiktům rozhodčích se kritika stáhla i na trenéra Vladimíra Országha, k němuž měla výtky i matka hvězd Martina a Kristiána Pospíšilových.
Potyčka mezi slovenským Martinem Pospíšilem a Jaroslavem Chmelařem z Česka

Potyčka mezi slovenským Martinem Pospíšilem a Jaroslavem Chmelařem z Česka | foto: Reuters

Slovenský útočník Kristián Pospíšil se raduje z gólu.
Kanadský útočník Dylan Cozens kryje puk před Slovákem Martinem Pospíšilem.
Český útočník Jaroslav Chmelař v bitce se slovenským hokejistou Martinem...
Jaroslav Chmelař a Martin Pospíšil v potyčce na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.
„Nedá se vyhrát, když potenciální lídři mají icetime pomalu stejný jako čtvrtá pětka,“ kritizovala Katarína Pospíšilová v komentáři na facebooku.

„Chápu, že trenéři chtějí dát prostor mladým hráčům, ukázat je skautům a agentům. Co by za to Martin s Kristiánem v jejich věku dali. Ale kurňa, na prvním místě musí být snaha vyhrát MS,“ povzdechla si s odkazem na syny.

Právě ti na nevydařeném šampionátu plnili roli lídrů. Společně nastupovali v elitní formaci, především v úvodu turnaje byli na ledě hodně vidět, proti soupeřům sbírali body a přidávali i potřebnou agresivitu.

Krutý konec, mrzí Slováky. Po podnětu na rozhodčí nás pískali Češi, divil se Šatan

V závěrečném složitém trojboji s Českem, Kanadou a Švédskem však Kristián zapsal pouze gól, o tři a půl roku mladší Martin skončil dokonce bez bodu.

Pospíšilové se nelíbil především Országhův způsob využívání dvou ofenzivních opor. Zatímco Kristián zprvu nastupoval kolem 17 minut, v posledních dvou duelech i kvůli následkům zranění z utkání s Českem naskočil jen na 12 a půl a posléze 14 a půl minuty.

To Martinův prostor byl větší, avšak například v derby s národním týmem či poté v duelu s Kandou dostal kolem 15 minut. Pro srovnání, lídr prvního českého útoku Roman Červenka v očekávaných soubojích dostal shodně necelých 18 minut, jeho parťák Lukáš Sedlák na tom byl velmi podobně.

Češi rádi filmují, říkal Országh v uniklém videu. Slováci pak zakázali kamery v šatně

„Švédové, Kanaďané, Češi mají jasnou hierarchii. Když se láme zápas a jde o všechno, jejich nejlepší hráči zkrátka hrají víc. Funguje to tak všude,“ vysvětlovala Pospíšilová.

Také ona tak musela kousat porážku se Švédskem 2:4 v rozhodujícím skupinovém střetnutí.

V duelu se Seveřany o sobě dali oba bratři i bez bodového zisku vědět, vypovídající je moment ze závěru zápasu, kdy po švédské trefě do prázdné brány signalizoval Kristián Pospíšil neodpískaný faul. A hned poté se dostal do slovní roztržky s kapitánem soupeře Oliverem Ekmanem-Larssonem.

Bratři dráždili Čechy, emoce neuhlídali. Slovákům vadili sudí i rozhodující trefa

Pro staršího z bratrů typické chování, kdy dává průchod emocím a rve se za svůj tým. Avšak jeho a Martinovo nasazení Slováky do další fáze turnaje nedostalo.

„Kiko s Maťom měli formu na to, aby tým dotáhli do čtvrtfinále. To se vám však podaří těžko, když vás trenér využívá skoro jako outsidery a ne jako hráče, na kterých má stát celý mančaft. Tak se to prostě nedělá,“ měla jasno Pospíšilová.

„A právě to se*e asi nejvíc,“ přitvrdila. „Ne to, že jsme vypadli, ale způsob, jakým jsme turnaj prohráli. Protože tento tým měl určitě na víc... Škoda!“ uzavřela matka slovenských opor.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

Kořenář netrénoval, je o gólmanech jasno? Oznámíme to až před zápasem, řekl Kalous

Čeští hráči na rozbruslení před čtvrtfinále s Finskem.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Poprvé se sklouzli po ledě na novém místě. V Curychu, ve Swiss Life Areně. Čeští hokejisté absolvovali ráno před čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem dobrovolné rozbruslení. Se dvěma brankáři,...

28. května 2026  9:56,  aktualizováno  10:20

Itálie hledá nového trenéga. Jukka Jalonen se vrací do finské ligy coby poradce

Jukka Jalonen i jeho italští svěřenci sledují kostku nad ledem.

Finský trenér Jukka Jalonen končí po dvou letech na střídačce italské hokejové reprezentace. Třiašedesátiletý kouč nejprve dovedl Italy zpět do elitní kategorie mistrovství světa, letos ale s týmem...

28. května 2026  9:03

Hosták: Nenašli jsme optimální sestavu. A kritický Rulík? Nikdy takto nevystupoval

Premium
Radim Rulík dává instrukce během utkání se Slovenskem.

Mrzí ho, že trenér Radim Rulík porušil zvyk a na mistrovství světa velice konkrétně zkritizoval své svěřence. „Mám pocit, že od sebe trošku odsouvá zodpovědnost,“ pokračuje hokejový expert Martin...

28. května 2026

Česko - Finsko. Čtvrtfinále s nabitým soupeřem, napraví hokejisté na MS dojem?

Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.

Klíčová bitva je tady. Čeští hokejisté ve čtvrtek na mistrovství světa nastupují v roli outsidera ke čtvrtfinále s Finskem, které na turnaji zatím ztratilo jediný zápas. Národní tým se navíc za...

28. května 2026

Čihák bude koučovat na Slovensku. Zvolil Poprad, nabídek měl ale víc

Kouč Ladislav Čihák se raduje z výhry Českých Budějovic.

Novým trenérem hokejistů Popradu je Ladislav Čihák. Čtyřiačtyřicetiletý kouč, který vedl naposledy extraligové České Budějovice, podepsal na Slovensku dvouletou smlouvu.

28. května 2026  7:40

Carolina nedala Montrealu s Dobešem šanci a je krok od finále Stanley Cupu

Útočník Seth Jarvis z Caroliny se snaží překonat montrealského brankáře Jakuba...

Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL domácí Montreal jasně 4:0 a po třetí výhře v řadě vedou ve finále Východní konference 3:1 na zápasy. Český gólman Jakub Dobeš pochytal vysoký počet 39 střel...

28. května 2026  6:56,  aktualizováno  7:31

Rébus před čtvrtfinále. U Kořenáře otazník, Pavlát zamotal hlavu. Koho trenéři zvolí?

Brankáři Dominik Pavlát (vlevo) Josef Kořenář sledují dění na ledě během...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Turnaj výrazně postoupil kupředu, ale řeší se stejná věc jako před jeho začátkem. Kdo bude chytat? Zcela logický dotaz. Ale rovněž velice zapeklitý, vzbuzující zájem, schopný rozproudit debaty....

28. května 2026  6:57

Nemůžeme spolu nic hrát. A hokej se mnou táta řešit nechce, směje se Paterova dcera

Premium
Pavel Patera s dcerou Natálií Paterovou

Během hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku určitě vzpomíná na své úspěchy. Vždyť Pavel Patera má ze světového šampionátu doma čtyři zlata. Jak to má ale s hokejem jeho dcera Natálie? „Odmalička...

28. května 2026

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi vyzvou Finsko. Komu bude fandit Bouzková?

Sledujeme online
Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi postoupili ze skupiny B, kterou odehráli ve Fribourgu. Čtvrtfinále s Finskem už je čeká v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o...

27. května 2026  22:47

Překonal 324 dní bez hokeje, na MS vůbec nestrádá. A teď jde finská hvězda na Čechy

Finský kapitán Barkov se raduje z gólu do švýcarské brány.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Takový návrat čekal málokdo. Snad ani ve Finsku s ním úplně nepočítali. „Je ale úžasné, že se tak rozhodl!“ neskrýval nadšení finský kouč Antti Pennanen ještě před startem mistrovství světa....

27. května 2026  19:48

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

