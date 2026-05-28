Takhle se to nedělá! Matka hvězd se opřela do Országha: Syny využíval jako outsidery

„Nedá se vyhrát, když potenciální lídři mají icetime pomalu stejný jako čtvrtá pětka,“ kritizovala Katarína Pospíšilová v komentáři na facebooku.
„Chápu, že trenéři chtějí dát prostor mladým hráčům, ukázat je skautům a agentům. Co by za to Martin s Kristiánem v jejich věku dali. Ale kurňa, na prvním místě musí být snaha vyhrát MS,“ povzdechla si s odkazem na syny.
Právě ti na nevydařeném šampionátu plnili roli lídrů. Společně nastupovali v elitní formaci, především v úvodu turnaje byli na ledě hodně vidět, proti soupeřům sbírali body a přidávali i potřebnou agresivitu.
Krutý konec, mrzí Slováky. Po podnětu na rozhodčí nás pískali Češi, divil se Šatan
V závěrečném složitém trojboji s Českem, Kanadou a Švédskem však Kristián zapsal pouze gól, o tři a půl roku mladší Martin skončil dokonce bez bodu.
Pospíšilové se nelíbil především Országhův způsob využívání dvou ofenzivních opor. Zatímco Kristián zprvu nastupoval kolem 17 minut, v posledních dvou duelech i kvůli následkům zranění z utkání s Českem naskočil jen na 12 a půl a posléze 14 a půl minuty.
To Martinův prostor byl větší, avšak například v derby s národním týmem či poté v duelu s Kandou dostal kolem 15 minut. Pro srovnání, lídr prvního českého útoku Roman Červenka v očekávaných soubojích dostal shodně necelých 18 minut, jeho parťák Lukáš Sedlák na tom byl velmi podobně.
Češi rádi filmují, říkal Országh v uniklém videu. Slováci pak zakázali kamery v šatně
„Švédové, Kanaďané, Češi mají jasnou hierarchii. Když se láme zápas a jde o všechno, jejich nejlepší hráči zkrátka hrají víc. Funguje to tak všude,“ vysvětlovala Pospíšilová.
Také ona tak musela kousat porážku se Švédskem 2:4 v rozhodujícím skupinovém střetnutí.
V duelu se Seveřany o sobě dali oba bratři i bez bodového zisku vědět, vypovídající je moment ze závěru zápasu, kdy po švédské trefě do prázdné brány signalizoval Kristián Pospíšil neodpískaný faul. A hned poté se dostal do slovní roztržky s kapitánem soupeře Oliverem Ekmanem-Larssonem.
Bratři dráždili Čechy, emoce neuhlídali. Slovákům vadili sudí i rozhodující trefa
Pro staršího z bratrů typické chování, kdy dává průchod emocím a rve se za svůj tým. Avšak jeho a Martinovo nasazení Slováky do další fáze turnaje nedostalo.
„Kiko s Maťom měli formu na to, aby tým dotáhli do čtvrtfinále. To se vám však podaří těžko, když vás trenér využívá skoro jako outsidery a ne jako hráče, na kterých má stát celý mančaft. Tak se to prostě nedělá,“ měla jasno Pospíšilová.
„A právě to se*e asi nejvíc,“ přitvrdila. „Ne to, že jsme vypadli, ale způsob, jakým jsme turnaj prohráli. Protože tento tým měl určitě na víc... Škoda!“ uzavřela matka slovenských opor.