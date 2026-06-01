Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Těžká skupina pro hokejisty, za rok hrozí tuhý boj o čtvrtfinále. Jaké mají soupeře?

Autor:
  9:50
Jen co skončil jeden šampionát, známé už jsou skupiny pro ten nadcházející. A že se čeští hokejoví fanoušci mají na co těšit. Jubilejní 90. mistrovství světa totiž pořádá Německo, konkrétně města Düsseldorf a Mannheim. Ve druhém z nich, vzdáleném zhruba 350 kilometrů od hranic, by měl hrát právě národní tým. Čeká ho těžká práce.
Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Finskem ve čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Finskem ve čtvrtfinále na MS v hokeji 2026 | foto: ČTK

Německo - USA
Diváci se tlačí na zápas Německo - USA
Finský kapitán Aleksander Barkov se po čtvrtfinále zdraví s českým tahounem...
Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa
200 fotografií

Mužstva se do skupin dělí podle pořadí v žebříčku IIHF, tzv. hadím schématem, kdy se nejprve zařadí nejvýše postavený tým a následně se do každé ze skupin přidává po dvou týmech.

Nováčky, kteří si vybojovali postup z nižší divize jsou Kazachstán a Ukrajina.

Češi jako šestí v pořadí putují do základní skupiny B, kde se mezi soupeři objevují oba zámořské celky ze Spojených států a Kanady, bronzové překvapení z Norska a také domácí výběr, který poženou tradičně skvělí němečtí fanoušci.

Předběžné složení skupin pro MS 2027

V závorce postavení v žebříčku IIHF

Skupina A (Düsseldorf): Švýcarsko (1), Švédsko (4), Finsko (5), Slovensko (8), Lotyšsko (9), Rakousko (12), Slovinsko (13), Ukrajina (19)

Skupina B (Mannheim): USA (2), Kanada (3), ČESKO (6), Německo (7), Dánsko (10), Norsko (11), Maďarsko (17), Kazachstán (14)

* Umístění Ruska a Běloruska v žebříčku je tzv. zmražené
** Pořadatelé můžou udělat jednu změnu v rámci prohození dvou týmů

Zahajovací utkání by dokonce měli sehrát tak jako v roce 2010 proti USA (2:1) na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu. Do Veltins Areny, kde působí celek Schalke 04, před šestnácti lety přišlo přibližně 77 800 diváků což je divácký rekord při jednom utkání MS.

Teď by jej Němci chtěli ještě posunout.

„Vejde se tam až 80 tisíc diváků a velmi vážně se uvažuje o tom, že by tímto vybraným zápasem bylo utkání Německo – Česko. Je to zatím nepotvrzená, neoficiální informace, ale je to jedna z úvah, což by českým fanouškům dalo zase novou pobídku a motivaci jet na světový šampionát,“ líčil při finále letošního MS komentátor Robert Záruba.

Gelsenkirchen: Německo - USA

Následující měsíce ukážou, pořadatelé mají stále právo prohodit dva týmy, které stojí vedle sebe v žebříčku, mezi skupinami. A klidně i Německo může ještě putovat do skupiny A v Düsseldorfu.

Právě zdejší PSD Bank Dome leží podstatně blíže (o zhruba 300 kilometrů) Gelsenkirchenu. S kapacitou přibližně 14 tisíc míst je také o trošku větší než SAP Arena v Mannheimu (cca 13 500 míst).

Kdy a kde se budou hrát další mistrovství světa v hokeji. A co příští MS v Česku?

Nevyřešená je také účast ruských a běloruských hokejistů, kterou po úspěšném ruském odvolání u Disciplinární komise IIHF musí mezinárodní federace projednávat pro každou akci zvlášť. Nelze tak udělovat plošné zákazy.

Skupiny jsou ale i tak nabité. Češi do mistrovství vstoupí s novým trenérským tandemem, s hlavním koučem Zdeňkem Motákem a asistentem Pavlem Grossem, kteří v pozici střídají Radima Rulíka.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Těžká skupina pro hokejisty, za rok hrozí tuhý boj o čtvrtfinále. Jaké mají soupeře?

Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Finskem ve čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

Jen co skončil jeden šampionát, známé už jsou skupiny pro ten nadcházející. A že se čeští hokejoví fanoušci mají na co těšit. Jubilejní 90. mistrovství světa totiž pořádá Německo, konkrétně města...

1. června 2026  9:50

Bez gólu se vyhrát nedá. Švýcaři po dalším finále smutní: Bolí být na druhé straně

Zklamaní švýcarští hokejisté po prohře ve finále mistrovství světa

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Od startu prodloužení stála celá hala na nohou. Domácí příznivci hnali švýcarské hokejisty k vytouženému cíli. Zlatu. Jenže v 71. minutě je zpražil přesnou trefou Konsta Helenius. „Bolí to,“ shodli...

1. června 2026  7:09

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

31. května 2026  23:49

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 si ale hokejisté Finska došli pro zlato. Jejich program, výsledky, historickou bilanci,...

31. května 2026  23:17

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Smutný hattrick dokonali na domácím šampionátu, kde opět skončili těsně pod vrcholem. Program a výsledky...

31. května 2026  23:14

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

31. května 2026  23:13

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

31. května 2026  23:11

O tomhle jsme ani nesnili! zářili Norové po bronzu a doufají: Snad seženeme sponzora

Norští hokejisté slaví bronzové medaile na mistrovství světa.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Slavit mohli už o pár minut dříve. Nakonec si museli počkat, ale že by jim to vadilo? To ani náhodou. „Neuvěřitelné, nikdy jsme nic takového nedokázali,“ zářili norští hokejisté po zisku bronzových...

31. května 2026

Blíží se návrat Rusů do světového hokeje? Vedení IIHF mlží: Nesmí to být příliš brzy

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Čekalo se, že se toto téma na tiskové konferenci tradičně otevře. Ovšem ani během letošního mistrovství světa stále není jasné, jak to bude s účastí Rusů na vrcholném turnaji v příští sezoně. „Je...

31. května 2026  19:01

Kanada - Norsko 2:3P. Šok na šampionátu! Seveřané berou historicky první medaili

Norští hokejisté slaví bronzové medaile na mistrovství světa.

Nikdy v historii nezískali z hokejového mistrovství světa elitní divize medaili. To pro Nory platilo do neděle. V souboji o třetí místo zaskočili favorizovanou Kanadu, kterou zdolali 3:2 po...

31. května 2026  15:30,  aktualizováno 

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

31. května 2026  18:08

Legendární Ambühl doufá: Snad Švýcarsko udělá další krok! Řečnění? Horší než zápas

Švýcarský útočník Andres Ambühl (10) dostává ocenění za odehrání rekordního...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Cristiano Ronaldo v portugalské fotbalové reprezentaci, Lionel Messi v té argentinské. Tyto příklady propojení sportovní dlouhověkosti s národními týmy vás asi napadnou okamžitě. Ale co v hokeji? Tam...

31. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.