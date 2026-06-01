Těžká skupina pro hokejisty, za rok hrozí tuhý boj o čtvrtfinále. Jaké mají soupeře?

Mužstva se do skupin dělí podle pořadí v žebříčku IIHF, tzv. hadím schématem, kdy se nejprve zařadí nejvýše postavený tým a následně se do každé ze skupin přidává po dvou týmech.
Nováčky, kteří si vybojovali postup z nižší divize jsou Kazachstán a Ukrajina.
Češi jako šestí v pořadí putují do základní skupiny B, kde se mezi soupeři objevují oba zámořské celky ze Spojených států a Kanady, bronzové překvapení z Norska a také domácí výběr, který poženou tradičně skvělí němečtí fanoušci.
Předběžné složení skupin pro MS 2027
V závorce postavení v žebříčku IIHF
Skupina A (Düsseldorf): Švýcarsko (1), Švédsko (4), Finsko (5), Slovensko (8), Lotyšsko (9), Rakousko (12), Slovinsko (13), Ukrajina (19)
Skupina B (Mannheim): USA (2), Kanada (3), ČESKO (6), Německo (7), Dánsko (10), Norsko (11), Maďarsko (17), Kazachstán (14)
* Umístění Ruska a Běloruska v žebříčku je tzv. zmražené
Zahajovací utkání by dokonce měli sehrát tak jako v roce 2010 proti USA (2:1) na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu. Do Veltins Areny, kde působí celek Schalke 04, před šestnácti lety přišlo přibližně 77 800 diváků což je divácký rekord při jednom utkání MS.
Teď by jej Němci chtěli ještě posunout.
„Vejde se tam až 80 tisíc diváků a velmi vážně se uvažuje o tom, že by tímto vybraným zápasem bylo utkání Německo – Česko. Je to zatím nepotvrzená, neoficiální informace, ale je to jedna z úvah, což by českým fanouškům dalo zase novou pobídku a motivaci jet na světový šampionát,“ líčil při finále letošního MS komentátor Robert Záruba.
Následující měsíce ukážou, pořadatelé mají stále právo prohodit dva týmy, které stojí vedle sebe v žebříčku, mezi skupinami. A klidně i Německo může ještě putovat do skupiny A v Düsseldorfu.
Právě zdejší PSD Bank Dome leží podstatně blíže (o zhruba 300 kilometrů) Gelsenkirchenu. S kapacitou přibližně 14 tisíc míst je také o trošku větší než SAP Arena v Mannheimu (cca 13 500 míst).
|
Kdy a kde se budou hrát další mistrovství světa v hokeji. A co příští MS v Česku?
Nevyřešená je také účast ruských a běloruských hokejistů, kterou po úspěšném ruském odvolání u Disciplinární komise IIHF musí mezinárodní federace projednávat pro každou akci zvlášť. Nelze tak udělovat plošné zákazy.
Skupiny jsou ale i tak nabité. Češi do mistrovství vstoupí s novým trenérským tandemem, s hlavním koučem Zdeňkem Motákem a asistentem Pavlem Grossem, kteří v pozici střídají Radima Rulíka.