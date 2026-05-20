Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Švédsko - Slovinsko 1:0. Seveřané čelí překvapení MS, trefil se Raymond

Sledujeme online   20:00aktualizováno  20:26
Zaskočili Čechy i Slováky, oproti předešlým letům se zřetelně zlepšili. Překvapí slovinští hokejisté na světovém šampionátu také Švédsko? Před středečním kláním mají obě země nečekaně shodný počet bodů v tabulce skupiny B, oddělí je až večerní střet. Sledovat ho můžete od 20.20 hodin v podrobné online reportáži.

Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem. | foto: Reuters

Sami Slovinci vědí, že velké šance nemají. Už v zápase s Nory, který hráli den po úvodním senzačním vítězstvím nad Čechy (3:2P), šlo dobře vidět, že nemají síly, že nejsou dostatečně trénovaní na dva zápasy ve dvou dnech. A i to po porážce 0:4 připouštěli.

Teď je ale totéž čeká po dalším velkém výsledku se Slováky, které rovněž poprvé v historii okradli o plný bodový zisk, ač tentokrát prohráli 4:5 po samostatných nájezdech. Proti Švédsku mají o to výraznější pozici outsidera. Což jasně dokazuje i kurz okolo čísla 40!

Přestože Tre Kronor nejsou po prohře 3:4 s Českem v ideálním rozpoložení, turnaj zahájili skvěle. Drželi se s odskočenou Kanadou, které ve vyrovnaném boji podlehli až po rozhodujících brankách ve třetí části 3:5. Následně jednoznačně přehráli Dány poměrem 6:2.

Navíc měli k dispozici jednodenní pauzu a spoléhají na mladé talenty, kteří se chtějí předvést. Utkání se Slovinskem pro ně může představovat ideální příležitost i pro vylepšení osobních statistik. Ve čtyřech dosavadních setkáních v novém tisíciletí dal také soupeř jen dva góly, celkové skóre pak vyznívá jasně ve prospěch Seveřanů, 19:2.

20. 5. 2026 20:20
Zápas probíhá
Švédsko : Slovinsko 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
3:26 L. Raymond (C. Grundström, O. Ekman-Larsson)
Góly:
Sestavy:
A. Söderblom - J. Larsson, M. Ekholm - O. Ekman-Larsson, A. Johansson - R. Hägg, J. Persson - E. Brännström - L. Raymond, I. Stenberg, V. Björck - L. Karlsson, E. Heineman, J. de la Rose - S. Holmström, O. Sundqvist, R. Asplund - J. Berglund, J. Silfverberg, C. Grundström - A. Frondell
Ž. Us - B. Gregorc, J. Goličič - A. Magovac, A. Crnovič - M. Štebih, J. Ćosić - M. Perčič - M. Mahkovec, M. Török, R. Sabolič - N. Langus, R. Tičar, A. Kuralt - K. Ograjenšek, J. Drozg, L. Maver - N. Simšič, M. Beričič, Ž. Jezovšek - F. Sitar

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

20. května 2026,  aktualizováno  20:26

ONLINE: USA - Německo 0:1. Rychlý gól Seidera, obhájci mají zatím jedinou výhru

Sledujeme online
Finští hokejisté Anton Lundell (vpředu) a Sakari Manninen slaví gól Američanům.

Domácí hokejisté se na světovém šampionátu počtvrté pustili do akce a tentokrát ve velkém stylu. V repete loňského čtvrtfinále přestříleli Rakousko vysoko 9:0. Večer se pak utkávají Američané s...

20. května 2026,  aktualizováno  20:22

Brankář opět chytil životní zápas! Pro mě byl asi těžší, příště budu lepší, říká Pavlát

Italský útočník Nick Saracino (18) po otočce zpoza branky těsně překonává...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Čekal ho podobný zápas jako v sobotu. Proti papírovému outsiderovi, kde jakákoliv ztráta bodu znamená obrovské překvapení. Brankář Dominik Pavlát inkasoval jediný gól, jenže i ten zadělal hokejistům...

20. května 2026

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

20. května 2026  19:04

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

20. května 2026  18:52

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Itálii ve skupině na MS

Český obránce Marek Alscher (27) šťastně vyrovnal v utkání s Itálií poté, co...

Oznámkujte české hokejisty za výkon ve čtvrtém zápase na MS 2026 proti Itálii. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

20. května 2026  18:45

Přímý postup nebude. Šéfové extraligy i o zákulisí vztahů s Dědkem a Hadamczikem

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou (zleva) prezident APK Jan Tůma, ředitel hokejové...

V dubnu prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vyzval veřejnost, aby se kvůli „neférové“ baráži obrátila na vedení extraligy. „Maily nám přišly. Útoky na rodinu, na osoby...“ vykládají v...

20. května 2026  11:20

Jen chránil spoluhráče. Ščotka dostal od IIHF varování, třicetiny oslaví zápasem

Roman Červenka (vlevo) a Jan Ščotka na tréninku reprezentace ve Fribourgu.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Hrozilo, že inkasuje dodatečný trest a národnímu týmu nebude k dispozici. Nakonec může Jan Ščotka na mistrovství světa v utkání proti Itálii (16.20) nastoupit. Disciplinární panel IIHF (Mezinárodní...

20. května 2026  10:26,  aktualizováno  11:19

Nechceme odvádět pozornost. Záruba se u Švédů vrátí ke staré výslovnosti jmen

V pondělí byl Robert Záruba téměř celý den v porodnici, v úterý už vyrazil

Byl to experiment, který se nevydařil. Nebo se spíš nesetkal s pochopením. „Část české veřejnosti není připravena na úpravu jmen v souladu s originálem,“ uznal hokejový komentátor Robert Záruba. U...

20. května 2026  9:51

Vítej, mistře! Kubalík vkročil mezi nóbl střelce. I když má legenda námitky

Dominik Kubalík se raduje z gólu proti Švédsku.

Bývá neobyčejně příjemné sledovat opravdového kumštýře při činnosti, kterou vskutku mistrně ovládá. Ať jde o baletního sólistu, šikovnou švadlenu nebo ryzího hokejového kanonýra, jakým je Dominik...

20. května 2026  9:05

