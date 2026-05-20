ONLINE: Švédsko - Slovinsko 1:0. Seveřané čelí překvapení MS, trefil se Raymond

Sami Slovinci vědí, že velké šance nemají. Už v zápase s Nory, který hráli den po úvodním senzačním vítězstvím nad Čechy (3:2P), šlo dobře vidět, že nemají síly, že nejsou dostatečně trénovaní na dva zápasy ve dvou dnech. A i to po porážce 0:4 připouštěli.
Teď je ale totéž čeká po dalším velkém výsledku se Slováky, které rovněž poprvé v historii okradli o plný bodový zisk, ač tentokrát prohráli 4:5 po samostatných nájezdech. Proti Švédsku mají o to výraznější pozici outsidera. Což jasně dokazuje i kurz okolo čísla 40!
ONLINE: Švédsko vs. Slovinsko
Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.
Přestože Tre Kronor nejsou po prohře 3:4 s Českem v ideálním rozpoložení, turnaj zahájili skvěle. Drželi se s odskočenou Kanadou, které ve vyrovnaném boji podlehli až po rozhodujících brankách ve třetí části 3:5. Následně jednoznačně přehráli Dány poměrem 6:2.
Navíc měli k dispozici jednodenní pauzu a spoléhají na mladé talenty, kteří se chtějí předvést. Utkání se Slovinskem pro ně může představovat ideální příležitost i pro vylepšení osobních statistik. Ve čtyřech dosavadních setkáních v novém tisíciletí dal také soupeř jen dva góly, celkové skóre pak vyznívá jasně ve prospěch Seveřanů, 19:2.
3:26 L. Raymond (C. Grundström, O. Ekman-Larsson)
A. Söderblom - J. Larsson, M. Ekholm - O. Ekman-Larsson, A. Johansson - R. Hägg, J. Persson - E. Brännström - L. Raymond, I. Stenberg, V. Björck - L. Karlsson, E. Heineman, J. de la Rose - S. Holmström, O. Sundqvist, R. Asplund - J. Berglund, J. Silfverberg, C. Grundström - A. Frondell
Ž. Us - B. Gregorc, J. Goličič - A. Magovac, A. Crnovič - M. Štebih, J. Ćosić - M. Perčič - M. Mahkovec, M. Török, R. Sabolič - N. Langus, R. Tičar, A. Kuralt - K. Ograjenšek, J. Drozg, L. Maver - N. Simšič, M. Beričič, Ž. Jezovšek - F. Sitar
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0