Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Slovinsko - Itálie 0:0. Rozhodující zápas o udržení, jižané potřebují tři body

Sledujeme online   20:00aktualizováno  20:22
Hokejový šampionát neopustí s prázdnou, jeden z dua Slovinsko, Itálie však vypadne z elitního společenství. Rozhoduje pondělní přímý souboj, do nějž první zmíněná země nastupuje s poměrně velkou výhodou. Utkání můžete od 20.20 sledovat v podrobné online reportáži.

Slovinští hokejisté slaví s brankářem Lukášem Horákem vítězství nad Českem v prodloužení. | foto: Reuters

Postarali se o historické body proti Čechům, které porazili 3:2 po prodloužení, i Slovákům, jimž podlehli 4:5 v samostatných nájezdech. Přece Slovinci nemají záchranu na šampionátu jistou. Tři získané body je vzhledem k upřednostnění vzájemného klání od Itálie neoddělují.

Na Jihoevropany si ale vypracovali příjemný bonus. Soupeř totiž při putování skupinou získal jen bod za prohru 2:3 v nájezdech s Dány. A tak na Slovince ztrácí body dva.

ONLINE: Slovinsko vs. Itálie

Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.

To znamená, že musí bezpodmínečně zvítězit za tři body, remíza přináší protivníkovi záchranu. Co víc, ten má navrch i v odpočinku, naposledy hrál v sobotu, kdy Dánsku podlehl 0:4.

Zatímco Italové souboj se Seveřany hráli až v neděli odpoledne. I to může být při vyčerpávajícím formátu turnaje jeden z rozhodujících faktorů v klíčovém souboji o udržení. Kdoví, s čím ale na střídačce celku v nevýhodě přijde finský stratég Jukka Jalonen.

25. 5. 2026 20:20
Zápas probíhá
Slovinsko : Itálie 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
L. Horák - B. Gregorc, J. Goličič - A. Crnovič, A. Magovac - M. Štebih, J. Ćosić - M. Perčič - M. Mahkovec, M. Török, R. Sabolič - N. Langus, R. Tičar, A. Kuralt - K. Ograjenšek, L. Maver, J. Drozg - N. Simšič, J. Sodja, M. Beričič - Ž. Jezovšek
Sestavy:
D. Clara - L. Zanatta, P. Pietroniro - A. Trivellato, D. Di Perna - P. Spornberger, G. Nitz - C. Buono, G. Gios - T. De Luca, B. Misley, M. Bradley - N. Saracino, M. Frycklund, M. Zanetti - L. Frigo, D. Mantenuto, T. Purdeller - M. Mantinger, I. Deluca, C. DiGiacinto

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Kanada 6 5 1 0 0 30:11 17
2.  Norsko 6 4 0 1 1 21:11 13
3.  Česko 6 4 0 1 1 17:14 13
4.  Slovensko 6 3 1 0 2 19:15 11
5.  Švédsko 6 3 0 0 3 23:14 9
6.  Dánsko 6 1 1 0 4 12:22 5
7.  Slovinsko 6 0 1 1 4 8:24 3
8.  Itálie 6 0 0 1 5 4:23 1
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

