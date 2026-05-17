Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Itálie - Slovensko. Sousedé bojují s outsiderem, uspějí na MS i napodruhé?

Sledujeme online   12:00
Slovenští hokejisté pokračují na světovém šampionátu dalším poledním zápasem, výsledkově povedený vstup do mistrovství se od 12.20 pokouší stvrdit proti Itálii. Nedělní program základní skupiny B dále nabízí severský souboj Dánska se Švédskem (16.20) a večer pak klání Norska se Slovinskem (20.20). Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Kristián Pospíšil ze Slovenska se raduje z gólu proti Norsku. | foto: ČTK

V sobotu zvládli těsnou bitvu s Norskem (2:1), v níž se na vítězství nadřeli a výrazně se opřeli o brankáře Samuela Hlavaje. Teď Slováci doufají, že větší drama nepřipustí. Však hrají s předpokládaným outsiderem skupiny.

Ten jim ale už v únoru pořádně znepříjemňoval průběh v tu chvíli slibně rozehraných a nakonec povedených olympijských her. Domácí Italové tehdy prohráli těsně 2:3, na historickou výhru nedosáhli.

ONLINE: Itálie vs. Slovensko

Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme od 12.20 podrobně.

Slováci s Jihoevropany dosud padli pouze jednou, a to na mezinárodním turnaji v Rakousku (2015). Na mistrovství světa ze sedmi střetnutí vždy slavili úspěch. Nejvíce namále měli před devíti lety, kdy se triumfu dočkali až v prodloužení (3:2P).

Jak dopadnou nyní? Nutno dodat, že času na odpočinek měli o něco více než soupeř, který v sobotu odehrál náročný odpolední zápas s Kanadou, v němž podlehl 0:6.

Mistrovství světa v hokeji 2026
17. 5. 2026 12:20
Itálie : Slovensko
()
Sestavy:
J. Smith - P. Pietroniro, L. Zanatta - D. Di Perna, A. Trivellato - G. Gios, P. Spornberger - G. Nitz, C. Buono - T. Purdeller, M. Bradley, T. De Luca - C. DiGiacinto, M. Frycklund, N. Saracino - A. Segafredo, D. Mantenuto, L. Frigo - M. Zanetti, B. Misley, M. Mantinger
Sestavy:
A. Gajan - F. Gajdoš, M. Rosandič - J. Kmec, P. Koch - M. Štrbák, S. Kňažko - L. Radivojevič - M. Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - O. Okuliar, M. Hrivík, A. Liška - M. Chromiak, S. Čederle, A. Sýkora - F. Mešár, A. Kollár, S. Petrovský

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Odpočaté jsou dva severské týmy, které na sebe naráží po dnu volna. S jasně rozdělenými rolemi. Dánové po mdlém výkonu na úvod turnaje proti Čechům (1:4) budou vzdorovat jednomu z největších favoritů ze Švédska.

Ani Tre Kronor na začátek akce neuspěli, když v očekávaném souboji o první místo ve skupině podlehli ve vyrovnaném klání 3:5 nabité Kanadě. Teď proto usilují o své první body.

ONLINE: Dánsko vs. Švédsko

Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme od 16.20 podrobně.

Švédové přitom jistě mají v paměti pět let starou porážku od sousedů 3:4, kterou nechtějí opakovat. Jinak s nimi na světových šampionátech nikdy nepadli. Loni si na jejich půdě, kde Dánové zaznamenali historický úspěch v podobě postupu do semifinále, došli v zápase o bronz pro klidnou výhru poměrem 6:2.

V podobný scénář doufají také v neděli odpoledne.

Mistrovství světa v hokeji 2026
17. 5. 2026 16:20
Dánsko : Švédsko
()
Nedělní program uzavírá možná zajímavější souboj, než se na první dobrou může zdát. Norové, kteří v sobotu Slováky (1:2) potrápili i přestříleli, spoléhají na rostoucí mladou generaci v čele se čtyřmi hráči draftovanými do NHL.

Slovinci se zase postarali o první šok na MS, když v úvodním duelu nejen poprvé obrali Čechy o body, ale dokonce je porazili 3:2 po prodloužení. Tím udělali velice důležitý krok k záchraně v elitní skupině.

ONLINE: Norsko vs. Slovinsko

Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme od 20.20 podrobně.

Pokud by uspěli i napodruhé, jednalo by se o další překvapení, byť už zdaleka ne tak velké. Ostatně Skandinávci naposledy rozmanité alpské zemi podlehli před patnácti lety na přátelském turnaji 1:4.

Dosud poslední vzájemný zápas obou týmů se hrál před třemi lety, Norové tehdy brali hubené vítězství 1:0. Tentokrát by branek mohlo padnout víc, pokud se opět nechytne i český gólman ve slovinských službách Lukáš Horák.

Mistrovství světa v hokeji 2026
17. 5. 2026 20:20
Norsko : Slovinsko
()
MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
