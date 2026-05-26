Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Norsko - Dánsko 0:0. Důležitý duel pro Čechy, budou se stěhovat do Curychu?

Sledujeme online   12:19
Dvě velmi důležitá utkání přináší kromě střetnutí Česka s Kanadou závěrečný den ve skupině B na hokejovém mistrovství světa. Norové si můžou od 12.20 zajistit druhé místo, a zařídit tak stěhování Čechů pro čtvrtfinále do Curychu. Seveřané k jistotě potřebují porazit Dány za tři body. O postup do play off se v přímém souboji utkávají Slováci se Švédy od 16.20, východní sousedé potřebují alespoň bod. Oba duely sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Norové se radují z výhry nad Českem. | foto: AP

Norové prožívají velmi vydařený turnaj. Už zápas před koncem skupin si zajistili postup do čtvrtfinále, které si zahrají po 14 letech. A to díky pondělní výhře 4:1 nad Českem, kterou dvěma góly zařídil Michael Brandsegg-Nygard.

Už v předchozím zápase si ale Seveřané vyšlápli na Švédy (3:2), blízko výhře byli i s Kanadou, které nakonec podlehli 5:6 po prodloužení. Bez bodu odešli pouze po duelu se Slovenskem.

Díky této bilanci tak ještě dokonce můžou skončit druzí ve skupině, což by znamenalo setrvání ve Fribourgu a schůdnějšího soupeře ve čtvrtfinále. Jistotu jim dá tříbodová výhra s Dány, kteří nejprve čtyřikrát padli a posléze si poradili se Slovinskem a Itálií.

Oba výběry na sebe na šampionátu narazily také loni, kdy Dánové triumfovali 6:3, naopak o rok dříve se radovali Norové (2:0).

Norsko : Dánsko 0 : 0
(0 : 0)
H. Haukeland - C. Kasastul, M. Krogdahl - S. Solberg, J. Johannesen - K. Östby, S. Hurröd - A. Saxrud-Danielsen - A. Martinsen, T. Koblar, M. Brandsegg-Nygard - P. Vesterheim, E. Bakke Olsen, T. Olsen - E. Pettersen, E. Salsten , M. Rönnild - N. Steen, H. Salsten , J. Berglund - M. Eriksen
N. Henriksen - J. Jensen Aabo, P. Bruggisser - A. Koch, D. Andersen - M. Lauridsen, M. Setkov - M. Jensen - N. Olesen, P. Russell, M. Aagaard - J. Blichfeld, A. True, M. Poulsen - F. Storm, O. Kjaer, M. From - F. Maegaard Scheel, D. Madsen, P. Schultz - J. Schmidt-Svejstrup

Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Zatím hrubě nevydařený šampionát zažívají Švédové. Nezvládli velké bitvy s Kandou a Českem, ovšem padli také s Norskem, čímž si výrazně zkomplikovali situaci.

Aktuálně totiž figurují na příčkách mimo postup do čtvrtfinále a musejí odvracet nečekaně brzký konec. Tým kolem druhého nejproduktivnějšího hráče mistrovství Lucase Raymonda (5+5) potřebuje v rozhodujícím duelu zvítězit za tři body proti Slovákům.

Východní sousedé i díky příznivějšímu losu na startu zvítězili v prvních čtyřech duelech, proti Slovincům až po nájezdech. Poté však nestačili na Čechy (2:3) a Kanadu (1:5).

Seveřany naposledy potkali na únorových olympijských hrách (3:5), na loňském šampionátu pak výběr Tre Kronor vyhrál nad Slováky ještě přesvědčivěji (5:0). Stejně jako před dvěma lety v Ostravě (6:1).

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Kanada 6 5 1 0 0 30:11 17
2.  Norsko 6 4 0 1 1 21:11 13
3.  Česko 6 4 0 1 1 17:14 13
4.  Slovensko 6 3 1 0 2 19:15 11
5.  Švédsko 6 3 0 0 3 23:14 9
6.  Slovinsko 7 1 1 1 4 13:25 6
7.  Dánsko 6 1 1 0 4 12:22 5
8.  Itálie 7 0 0 1 6 5:28 1
MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

