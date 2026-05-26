ONLINE: Norsko - Dánsko 0:0. Důležitý duel pro Čechy, budou se stěhovat do Curychu?

Norové prožívají velmi vydařený turnaj. Už zápas před koncem skupin si zajistili postup do čtvrtfinále, které si zahrají po 14 letech. A to díky pondělní výhře 4:1 nad Českem, kterou dvěma góly zařídil Michael Brandsegg-Nygard.
Už v předchozím zápase si ale Seveřané vyšlápli na Švédy (3:2), blízko výhře byli i s Kanadou, které nakonec podlehli 5:6 po prodloužení. Bez bodu odešli pouze po duelu se Slovenskem.
Díky této bilanci tak ještě dokonce můžou skončit druzí ve skupině, což by znamenalo setrvání ve Fribourgu a schůdnějšího soupeře ve čtvrtfinále. Jistotu jim dá tříbodová výhra s Dány, kteří nejprve čtyřikrát padli a posléze si poradili se Slovinskem a Itálií.
Oba výběry na sebe na šampionátu narazily také loni, kdy Dánové triumfovali 6:3, naopak o rok dříve se radovali Norové (2:0).
H. Haukeland - C. Kasastul, M. Krogdahl - S. Solberg, J. Johannesen - K. Östby, S. Hurröd - A. Saxrud-Danielsen - A. Martinsen, T. Koblar, M. Brandsegg-Nygard - P. Vesterheim, E. Bakke Olsen, T. Olsen - E. Pettersen, E. Salsten , M. Rönnild - N. Steen, H. Salsten , J. Berglund - M. Eriksen
N. Henriksen - J. Jensen Aabo, P. Bruggisser - A. Koch, D. Andersen - M. Lauridsen, M. Setkov - M. Jensen - N. Olesen, P. Russell, M. Aagaard - J. Blichfeld, A. True, M. Poulsen - F. Storm, O. Kjaer, M. From - F. Maegaard Scheel, D. Madsen, P. Schultz - J. Schmidt-Svejstrup
Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
Zatím hrubě nevydařený šampionát zažívají Švédové. Nezvládli velké bitvy s Kandou a Českem, ovšem padli také s Norskem, čímž si výrazně zkomplikovali situaci.
Aktuálně totiž figurují na příčkách mimo postup do čtvrtfinále a musejí odvracet nečekaně brzký konec. Tým kolem druhého nejproduktivnějšího hráče mistrovství Lucase Raymonda (5+5) potřebuje v rozhodujícím duelu zvítězit za tři body proti Slovákům.
Východní sousedé i díky příznivějšímu losu na startu zvítězili v prvních čtyřech duelech, proti Slovincům až po nájezdech. Poté však nestačili na Čechy (2:3) a Kanadu (1:5).
Seveřany naposledy potkali na únorových olympijských hrách (3:5), na loňském šampionátu pak výběr Tre Kronor vyhrál nad Slováky ještě přesvědčivěji (5:0). Stejně jako před dvěma lety v Ostravě (6:1).