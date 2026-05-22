ONLINE: Kanada - Slovinsko. Gigant proti překvapení, odpustí si favorit další ztrátu?

Kanada ve čtvrtek v podvečer odehrála těžký duel s Norskem, v němž ztratila první bod na šampionátu. Severská země nad favoritem turnaje překvapivě dvakrát vedla a zápas muselo rozhodnout až prodloužení.
V něm se potřetí v utkání trefil Mark Scheifele z Winnipegu, který zařídil svému týmu bod navíc. A pomohl mu i ke čtvrté výhře.
Teď se očekává, že připojí i pátou proti Slovinsku, které je ale v turnaji zatím velkým překvapením.
Vždyť minulou sobotu porazilo český národní tým 3:2 po prodloužení, v úterý zatápělo také Slovensku. Vzájemný zápas rozsekly až samostatné nájezdy, které rozhodl slovenský útočník Filip Mešár. Utkání skončilo 4:5 po prodloužení.
J. Greaves - E. Bouchard, P. Wotherspoon - D. DeMelo, M. Rielly - D. Nurse, Z. Whitecloud - D. Mateychuk - D. Cozens, M. Celebrini, S. Crosby - G. Vilardi, R. Thomas, M. Scheifele - D. Holloway, R. O’Reilly, J. Tavares - C. Brown, F. Minten, P. Martone - E. Finnie
Ž. Us - B. Gregorc, M. Perčič - A. Magovac, A. Crnovič - J. Goličič, J. Ćosić - R. Bohinc - M. Mahkovec, M. Török, R. Sabolič - R. Tičar, F. Sitar, A. Kuralt - N. Langus, J. Drozg, L. Maver - M. Beričič, N. Simšič, J. Sodja - Ž. Jezovšek
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
Švédsko má po čtyřech zápasech v tabulce šest bodů poté, co prohrálo s Českem (3:4) a s Kanadou (3:5), v tabulce mu tak zatím patří pátá, tedy první nepostupová, pozice.
Jinak ale v dalších utkáních potvrzuje roli adepta minimálně na medaili, Dány porazilo jasně 6:2, posléze rozdrtilo i Slovinsko 6:0. Ve večerním zápase se bude opět spoléhat především na hvězdy NHL Lucase Raymonda a Olivera Ekmana-Larssona. Na své straně má také řadu mladíků v čele s osmnáctiletým benjamínkem Viggem Björckem.
Itálie v turnaji dosud nezískala žádný bod, zůstává na dně tabulky a doufá, že její přímí konkurenti ze Slovinska už žádný nezískají, aby se s nimi mohla utkat o záchranu.
Na mistrovství světa má ale trumf v podobě brankáře Damiana Clary, kterého může opět využít. Jedenadvacetiletý gólman draftovaný Anaheimem zazářil hned při svém debutu, ve středečním duelu proti Česku, v němž předvedl hned 55 úspěšných zákroků, a až do třetí třetiny držel čisté konto.