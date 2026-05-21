Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Kanada - Norsko 2:2. Vlažný úvod favorita, pak ale dvakrát pálí Scheifele

Sledujeme online   17:02
Turnajem zatím procházejí bez ztráty jediného bodu, nyní kanadští hokejisté na mistrovství světa usilují od 16.20 o další výhru proti Norsku. Večerní program skupiny B ve Fribourgu obstarají od 20.20 Slováci, kteří vyzvou Dány. Obě utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.
Kanaďan Mark Scheifele (uprostřed) se prosazuje mezi norskými protihráči a střílí gól | foto: Reuters

Kanaďan Mark Scheifele (uprostřed) se prosazuje mezi norskými protihráči a střílí gól | foto: Reuters

Norové se radují ze vstřeleného gólu v zápase proti Kanadě
Kanaďan Dylan Holloway (vlevo) a Nor Christian Kaasastul v souboji u mantinelu
Nor Max Krogdahl (vlevo) se snaží zastavit Kanaďana Macklina Celebriniho, který...
Kanaďan Dylan Holloway u puku, brání ho Nor Mikkel Oby-Olsen
Tři zápasy, tři výhry, skóre 16:4. Favorizovaná Kanada zatím ve Švýcarsku naplňuje očekávání, postupně si poradila se Švédy, Italy i Dány a jako jediná reprezentace zůstává ve skupině B stoprocentní.

Bodově jsou na tom ze zámořské velmoci nejlépe mladíci Macklin Celebrini (2+3), Porter Martone (1+4) a zkušená hvězda Sidney Crosby (0+5).

Našlapaný výběr nyní naráží na Norsko, které po úvodní těsné porážce se Slovenskem dvakrát zvítězilo. Slovince i Italy shodně porazilo 4:0, v obou případech udržel čisté konto Henrik Haukeland.

Mužstva se na šampionátu naposledy střetla před dvěma lety v Praze, Kanada triumfovala 4:1. O rok dříve ale Seveřané giganta zaskočili, když zvítězili 3:2 po samostatných nájezdech.

Mistrovství světa v hokeji 2026
21. 5. 2026 16:20
Zápas probíhá
Kanada : Norsko 2 : 2
(2 : 2)
Góly:
13:30 M. Scheifele, 17:50 M. Scheifele (P. Wotherspoon, G. Vilardi)
Góly:
5:18 E. Bakke Olsen (P. Vesterheim, P. Elvsveen), 11:37 J. Johannesen (P. Elvsveen, T. Koblar)
Sestavy:
C. Talbot - P. Wotherspoon, E. Bouchard - M. Rielly, D. DeMelo - D. Nurse, Z. Whitecloud - D. Mateychuk - S. Crosby, M. Celebrini, P. Martone - M. Scheifele, R. Thomas, G. Vilardi - J. Tavares, R. O’Reilly, D. Holloway - D. Cozens, F. Minten, C. Brown - D. Mercer
Sestavy:
T. Normann - C. Kasastul, M. Krogdahl - S. Solberg, J. Johannesen - K. Östby, S. Hurröd - A. Saxrud-Danielsen - E. Pettersen, T. Koblar, A. Martinsen - P. Vesterheim, E. Bakke Olsen, P. Elvsveen - M. Öby-Olsen, E. Salsten , M. Rönnild - N. Steen, H. Salsten , J. Berglund - M. Eriksen

Vyloučení: 0:3, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Dánové zatím na zisk prvního bodu čekají. Na úvod ovšem měli velmi těžký los, když vyzvali Čechy, Švédy a Kanaďany. I proto jsou ve skupině na sedmé příčce se skóre 4:15.

ONLINE: Dánsko – Slovensko

Utkání na MS v hokeji 2026 sledujeme od 20.20 podrobně

K první výhře by je mohl dovést zatím nejproduktivnější hráč výběru Nick Olesen z Českých Budějovic, který vstřelil jeden gól a zaznamenal tři asistence.

Slováci naopak měli na úvod schůdnější los, ze kterého vytěžili tři výhry. Norsko i Itálii porazili v normální hrací době, se Slovinskem nakonec museli absolvovat nájezdy, když dostali vyrovnávací gól jen 31 vteřin před třetí sirénou.

Reprezentace se dvakrát střetly před necelými dvěma týdny v rámci přípravy, nejprve slavili Dánové, podruhé pak východní sousedé. Poslední měření sil na mistrovství světa se uskutečnilo v roce 2022, kdy Slováci vyhráli suverénně 7:1.

Mistrovství světa v hokeji 2026
21. 5. 2026 20:20
Dánsko : Slovensko
()
MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

