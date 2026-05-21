ONLINE: Kanada - Norsko 2:2. Vlažný úvod favorita, pak ale dvakrát pálí Scheifele

Tři zápasy, tři výhry, skóre 16:4. Favorizovaná Kanada zatím ve Švýcarsku naplňuje očekávání, postupně si poradila se Švédy, Italy i Dány a jako jediná reprezentace zůstává ve skupině B stoprocentní.
Bodově jsou na tom ze zámořské velmoci nejlépe mladíci Macklin Celebrini (2+3), Porter Martone (1+4) a zkušená hvězda Sidney Crosby (0+5).
Našlapaný výběr nyní naráží na Norsko, které po úvodní těsné porážce se Slovenskem dvakrát zvítězilo. Slovince i Italy shodně porazilo 4:0, v obou případech udržel čisté konto Henrik Haukeland.
Mužstva se na šampionátu naposledy střetla před dvěma lety v Praze, Kanada triumfovala 4:1. O rok dříve ale Seveřané giganta zaskočili, když zvítězili 3:2 po samostatných nájezdech.
13:30 M. Scheifele, 17:50 M. Scheifele (P. Wotherspoon, G. Vilardi)
5:18 E. Bakke Olsen (P. Vesterheim, P. Elvsveen), 11:37 J. Johannesen (P. Elvsveen, T. Koblar)
C. Talbot - P. Wotherspoon, E. Bouchard - M. Rielly, D. DeMelo - D. Nurse, Z. Whitecloud - D. Mateychuk - S. Crosby, M. Celebrini, P. Martone - M. Scheifele, R. Thomas, G. Vilardi - J. Tavares, R. O’Reilly, D. Holloway - D. Cozens, F. Minten, C. Brown - D. Mercer
T. Normann - C. Kasastul, M. Krogdahl - S. Solberg, J. Johannesen - K. Östby, S. Hurröd - A. Saxrud-Danielsen - E. Pettersen, T. Koblar, A. Martinsen - P. Vesterheim, E. Bakke Olsen, P. Elvsveen - M. Öby-Olsen, E. Salsten , M. Rönnild - N. Steen, H. Salsten , J. Berglund - M. Eriksen
Vyloučení: 0:3, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
Dánové zatím na zisk prvního bodu čekají. Na úvod ovšem měli velmi těžký los, když vyzvali Čechy, Švédy a Kanaďany. I proto jsou ve skupině na sedmé příčce se skóre 4:15.
K první výhře by je mohl dovést zatím nejproduktivnější hráč výběru Nick Olesen z Českých Budějovic, který vstřelil jeden gól a zaznamenal tři asistence.
Slováci naopak měli na úvod schůdnější los, ze kterého vytěžili tři výhry. Norsko i Itálii porazili v normální hrací době, se Slovinskem nakonec museli absolvovat nájezdy, když dostali vyrovnávací gól jen 31 vteřin před třetí sirénou.
Reprezentace se dvakrát střetly před necelými dvěma týdny v rámci přípravy, nejprve slavili Dánové, podruhé pak východní sousedé. Poslední měření sil na mistrovství světa se uskutečnilo v roce 2022, kdy Slováci vyhráli suverénně 7:1.