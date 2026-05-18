ONLINE: Kanada - Dánsko 0:0. Hvězdný výběr v akci, zneklidní ho opět Seveřané?

Určitě si vzpomenete na poslední měření obou týmů. Loni ve čtvrtfinále světového šampionátu se favorit ujal vedení 1:0, jenže Dánové v posledních třech minutách skóre obrátili. V čase 59:11 Nick Olesen zemi vystřelil největší vítězství v její hokejové historii.
Crosby, Celebrini či MacKinnon se po porážce v Herningu předčasně pakovali domů, i když už měli rezervovaný hotel na závěrečný víkend. Zatímco z domácích se stali hrdinové.
ONLINE: Kanada vs. Dánsko
Utkání základní skupiny B na MS 2026 sledujeme podrobně od 16.20.
Teď ve Švýcarsku je ale situace jiná. Seveřané se nemohou chytit. Na úvod proti Česku, kterému podlehli 1:4, působili mdlým dojmem. A ten nenapravili ani v zápase se Švédy, jimž sice dali dva góly, jenže už za rozhodnutého stavu. Nakonec jen zapsali vysokou porážku 2:6.
Zámořské celky na druhé straně mívají tendenci podceňovat skupinové duely. Že by ale šlo, zvlášť po nedávné zkušenosti, nyní totéž očekávat i od Kanady, která v pátek zlomila Švédy ve třetí části a zvítězila 5:3, načež o den později přistoupila zodpovědně k zápasu s Itálií a slavila triumf 6:0?
Od 16.20 se ukáže, role v zápase jsou ale jasně rozdané. Ještě když favorit den odpočíval, zatímco Dánové šli do akce během nedělního podvečera.
J. Greaves - E. Bouchard, P. Wotherspoon - D. DeMelo, M. Rielly - D. Nurse, Z. Whitecloud - D. Mateychuk - D. Cozens, M. Celebrini, S. Crosby - M. Scheifele, R. Thomas, G. Vilardi - D. Holloway, R. O’Reilly, J. Tavares - C. Brown, F. Minten, P. Martone - E. Finnie
N. Henriksen - J. Jensen Aabo, M. Lauridsen - P. Bruggisser, M. Setkov - K. Larsen, A. Koch - D. Andersen - M. Aagaard, A. True, N. Olesen - P. Russell, C. Wejse, J. Blichfeld - M. From, O. Kjaer, F. Storm - P. Schultz, F. Maegaard Scheel, M. Poulsen - J. Schmidt-Svejstrup
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0