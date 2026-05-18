Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Kanada - Dánsko 0:0. Hvězdný výběr v akci, zneklidní ho opět Seveřané?

Autor:
Sledujeme online   16:20
Měli by být odskočení. A zatím to hokejisté Kanady na světovém šampionátu dokazují. Hlavního konkurenta ze Švédska zdolali hned na úvod, pak s přehledem přehráli Itálii. Nyní mentální nastavení očekávaného suveréna prověří houževnatí Dánové, kteří se ale ve Fribourgu zatím nemohou chytit. Změní něco pondělní duel? Sledujte od 16.20 prostřednictvím podrobné online reportáže.

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem Nursem. | foto: AP

Určitě si vzpomenete na poslední měření obou týmů. Loni ve čtvrtfinále světového šampionátu se favorit ujal vedení 1:0, jenže Dánové v posledních třech minutách skóre obrátili. V čase 59:11 Nick Olesen zemi vystřelil největší vítězství v její hokejové historii.

Crosby, Celebrini či MacKinnon se po porážce v Herningu předčasně pakovali domů, i když už měli rezervovaný hotel na závěrečný víkend. Zatímco z domácích se stali hrdinové.

ONLINE: Kanada vs. Dánsko

Utkání základní skupiny B na MS 2026 sledujeme podrobně od 16.20.

Teď ve Švýcarsku je ale situace jiná. Seveřané se nemohou chytit. Na úvod proti Česku, kterému podlehli 1:4, působili mdlým dojmem. A ten nenapravili ani v zápase se Švédy, jimž sice dali dva góly, jenže už za rozhodnutého stavu. Nakonec jen zapsali vysokou porážku 2:6.

Zámořské celky na druhé straně mívají tendenci podceňovat skupinové duely. Že by ale šlo, zvlášť po nedávné zkušenosti, nyní totéž očekávat i od Kanady, která v pátek zlomila Švédy ve třetí části a zvítězila 5:3, načež o den později přistoupila zodpovědně k zápasu s Itálií a slavila triumf 6:0?

Od 16.20 se ukáže, role v zápase jsou ale jasně rozdané. Ještě když favorit den odpočíval, zatímco Dánové šli do akce během nedělního podvečera.

Mistrovství světa v hokeji 2026
18. 5. 2026 16:20
Zápas probíhá
Kanada : Dánsko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Greaves - E. Bouchard, P. Wotherspoon - D. DeMelo, M. Rielly - D. Nurse, Z. Whitecloud - D. Mateychuk - D. Cozens, M. Celebrini, S. Crosby - M. Scheifele, R. Thomas, G. Vilardi - D. Holloway, R. O’Reilly, J. Tavares - C. Brown, F. Minten, P. Martone - E. Finnie
Sestavy:
N. Henriksen - J. Jensen Aabo, M. Lauridsen - P. Bruggisser, M. Setkov - K. Larsen, A. Koch - D. Andersen - M. Aagaard, A. True, N. Olesen - P. Russell, C. Wejse, J. Blichfeld - M. From, O. Kjaer, F. Storm - P. Schultz, F. Maegaard Scheel, M. Poulsen - J. Schmidt-Svejstrup

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

ONLINE: Kanada - Dánsko 0:0. Hvězdný výběr v akci, zneklidní ho opět Seveřané?

Sledujeme online
John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Měli by být odskočení. A zatím to hokejisté Kanady na světovém šampionátu dokazují. Hlavního konkurenta ze Švédska zdolali hned na úvod, pak s přehledem přehráli Itálii. Nyní mentální nastavení...

18. května 2026  16:20

ONLINE: Finsko - USA 0:0. Obstojí obhájci zlata v taháku proti silnému týmu Suomi?

Sledujeme online
Finskou přesilou tísněný Conor Garland se prosadil a dává svůj druhý gól.

Pondělí v Curychu nabízí jeden z nejatraktivnějších programů v rámci skupinových zápasů na hokejovém mistrovství světa. Od 16.20 ho otevírá souboj obhájců titulu ze Spojených států proti silnému...

18. května 2026  16:20

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi se chystají na Švédy. Kdo může sokům dorazit z NHL?

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

18. května 2026  16:08

Útočník č. 1 na oslabení. Lotyš Dzierkals stráví ve Spartě i příští sezonu

Lotyšský útočník Martins Dzierkals (vpravo) se raduje z gólu.

Lotyšský reprezentační útočník Martinš Dzierkals bude i v příští sezoně hájit barvy hokejové Sparty. Devětadvacetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023, který startuje i na...

18. května 2026  13:59

Češi promíchali přesilovky, v jaké sestavě nastoupí? Na tréninku chyběl Kempný

Český trénink přímo na hlavním stadionu ve Fribourgu před večerním zápasem se...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Po nedělním tréninku zaznělo: „Přijdou změny.“ Ovšem jak ukázalo pondělní dopolední rozbruslení ve Fribourgu, moc jich pravděpodobně nenastane. Tedy alespoň při hře pět na pět. Na ledě chyběl Michal...

18. května 2026  11:20,  aktualizováno  12:22

Miláčci publika s umem na rozdávání. Co ukáží blyštiví švédští talenti proti Čechům?

Premium
ŠVÉDŠTÍ TALENTI V AKCI. Ivar Stenberg (41) a Viggo Björck (61) kombinují během...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Také v Česku se řešilo, že by letošní šampionát mohl posloužit jako jakýsi zkouškový turnaj pro mladší hráče. Však i sám trenér Radim Rulík hlásil, že minimálně v přípravě dá prostor neokoukaným...

18. května 2026

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

18. května 2026  11:46

Táta mě nejdřív nechtěl. Jenáček o Chomutově i návratu do Vsetína

Po ročním intermezzu v Chomutově se hokejový obránce Šimon Jenáček vrátil do...

Kdyby to záleželo čistě na jeho tátovi, kdoví, jestli by se po roční anabázi v Chomutově vrátil domů na Lapač. Navzdory původně odmítavému stanovisku budou trenér hokejistů Robe Vsetín Luboš Jenáček...

18. května 2026  10:25

Česko - Švédsko. První velký test, napraví hokejisté po fiasku dojem proti favoritovi?

Asistent trenéra Jiří Kalous hovoří k hráčům na tréninku.

Čeští hokejisté se na světovém šampionátu chystají na první střet s favoritem. V pondělí večer nastupují proti rozjetému Švédsku. Nikoli v ideálním rozpoložení, ale s cílem napravit šokující sobotní...

18. května 2026

Sami si zavařili, porážka přišla ve špatný čas. Důležité bude, jak hokejisté zareagují

Slovinský brankář Lukáš Horák zasahuje před Matyášem Melovským.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Schválně si zkuste tipnout. Co mají společného Itálie a Velká Británie? Správná odpověď zní: obě země zůstávají jedinými účastníky letošního šampionátu, se kterými čeští hokejisté v historii ani...

18. května 2026  7:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Netradiční bitvu si podmanili Američané, uspělo také Rakousko a Lotyšsko

Lotyšský útočník Martins Dzierkals (vpravo) se raduje z gólu.

Hokejový šampionát se rozjel, také v Curychu byla v neděli na programu tři utkání. Rozpis skupiny A načala netradiční bitva Velké Británie se Spojenými státy, kterou zvládl favorit (1:5). V duelu...

17. května 2026  16:14,  aktualizováno 

Slováci zapsali druhou výhru, severské derby ovládlo Švédsko. Slaví i Norsko

Norští hokejisté oslavují gól Jacoba Berglunda.

Slovenští hokejisté pokračují na světovém šampionátu bez klopýtnutí a zapsali druhou výhru, když zlomili odpor outsidera z Itálie a zdolali ho 4:1. Nedělní program základní skupiny B nabídl i...

17. května 2026  16:07,  aktualizováno  22:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.