Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Itálie - Norsko 0:0, Slováci pak nastoupí proti Slovinsku

Autor: ,
Sledujeme online   16:21
Úterní program skupiny B na hokejovém mistrovství světa přináší dva zápasy. V tom odpoledním se od 16.20 pokoušejí Italové naladit na středeční souboj s Českem, když čelí Norsku. Ve večerním duelu se od 20.20 utkávají Slovinci se Slováky. Obě utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Italský brankář Davide Fadani inkasuje gól v utkání proti Kanadě. | foto: AP

Italové se na turnaji zatím trápí, v souboji o setrvání mezi elitou potřebují každý bod. Ten jim zatím chybí, po dvou zápasech mají navíc velmi nepříznivé skóre 1:10.

ONLINE: Itálie – Norsko

Zápas na MS v hokeji 2026 sledujeme od 16.20 podrobně

Nejprve padli s favorizovanou Kanadou 0:6, poté nestačili na Slováky 1:4. Zatím jediným úspěšným střelcem výběru je obránce Gabriel Nitz.

O něco lepší pozici mají Norové, kterým zatím patří v tabulce čtvrtá příčka. V první střetnutí nejprve dlouho trápili Slováky, se kterými padli 1:2. Druhou příležitost už ale využili, když si poradili se Slovinci jednoznačně 4:0.

Hned tři góly z pěti vstřelil Jacob Berglund, jenž zazářil hattrickem právě proti sobotním přemožitelům českého týmu. Na šampionátu se obě mužstva střetla naposledy před pěti lety, tehdy slavili Norové po výsledku 4:1. Seveřané triumfovali v posledních pěti vzájemných zápasech na vrcholných akcích, prodlouží úspěšnou sérii?

Mistrovství světa v hokeji 2026
19. 5. 2026 16:20
Zápas probíhá
Itálie : Norsko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
D. Fadani - L. Zanatta, P. Pietroniro - A. Trivellato, D. Di Perna - P. Spornberger, G. Gios - C. Buono, G. Nitz - T. De Luca, M. Bradley, N. Mansueto - N. Saracino, M. Frycklund, M. Zanetti - L. Frigo, D. Mantenuto, A. Segafredo - M. Mantinger, B. Misley, I. Deluca
Sestavy:
H. Haukeland - C. Kasastul, M. Krogdahl - S. Solberg, J. Johannesen - K. Östby, S. Hurröd - A. Saxrud-Danielsen - E. Salsten , M. Vikingstad, M. Rönnild - P. Vesterheim, E. Bakke Olsen, P. Elvsveen - E. Pettersen, T. Koblar, A. Martinsen - N. Steen, H. Salsten , J. Berglund - M. Öby-Olsen

Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž

Slovinci se v sobotu postarali o zřejmě zatím největší překvapení, když v prodloužení udolali český tým 3:2. Jenže na cenné vítězství a dva důležitém body navázat nedokázali.

ONLINE: Slovinsko – Slovensko

Utkání na MS v hokeji 2026 sledujeme od 20.20 podrobně

V neděli totiž možná i kvůli únavě nestíhali v utkání s Norskem, kterému podlehli 0:4. O výsledku rozhodla prostřední třetina, ve které se třikrát prosadil Berglund.

Slováci jsou na turnaji ve Švýcarsku zatím stoprocentní. Na výhru 2:1 nad Norskem navázali dalším úspěchem proti Itálii (4:1). Daří se bratrům Martinu (0+3) a Kristiánu Pospíšilovým (2+0) či kapitánovi Marku Hrivíkovi (2+0).

Východní sousedé se s úterním soupeřem potkali na mistrovství světa také loni, tehdy zvítězili 3:1. A uspěli i před třemi lety (1:0).

Mistrovství světa v hokeji 2026
19. 5. 2026 20:20
Slovinsko : Slovensko
()
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

ONLINE: Itálie - Norsko 0:0, Slováci pak nastoupí proti Slovinsku

Sledujeme online
Italský brankář Davide Fadani inkasuje gól v utkání proti Kanadě.

Úterní program skupiny B na hokejovém mistrovství světa přináší dva zápasy. V tom odpoledním se od 16.20 pokoušejí Italové naladit na středeční souboj s Českem, když čelí Norsku. Ve večerním duelu se...

19. května 2026  16:21

ONLINE: Lotyšsko - Rakousko 0:0, večer Maďarsko vyzve Británii

Sledujeme online
Rakušan Vinzenz Rohrer se raduje z gólu v utkání proti Maďarsku.

Pátý den hokejového mistrovství světa pokračuje dalšími dvěma zápasy skupiny A. Nejprve se v Curychu od 16.20 představí Lotyšsko proti zatím stoprocentnímu Rakousku. Ve večerním duelu pak Maďarsko...

19. května 2026  16:20

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

19. května 2026  16:09

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi ve volném dnu trénovali, ve středu je čeká Itálie

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

19. května 2026  15:14

Zůstáváme nohama na zemi, řekl Kalous. Kempný zpět v tréninku, chyběl Hronek

Trénink českých hokejistů v malé dřevěné hale ve švýcarském Fribourgu, který...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nálada veselá, účast bohatá. Národní tým měl na brzké odpoledne naplánovaný dobrovolný trénink. V předchozích případech se jej na mistrovství světa zúčastnila jen hrstka hokejistů, tentokrát chyběli...

19. května 2026  14:40

Kouči, co se předem loučí. Nejen Rulík, na hokejovém MS je k vidění zvláštní trend

Premium
Radim Rulík a Sam Hallam

Zažívá podobnou situaci jako Radim Rulík. S tím rozdílem, že švédský kouč Sam Hallam o svém konci na střídačce hokejového národního týmu ví daleko déle. A nedostal na vybranou. Jejich týmy v pondělí...

19. května 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Tomáš Galvas (vlevo) a Simon Holmström se přetlačují u mantinelu.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Turnaj ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. V průběžně aktualizovaném přehledu najdete systém a rozpis zápasů play...

19. května 2026  11:43

Nejlepší výkon? Podle čtenářů těsně ne. Opět vyzdvihli Galvase, Ščotka smolařem

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

Připsali si velké vítězství nad těžkým soupeřem. Přesto podle čtenářů iDNES.cz podali čeští hokejisté na mistrovství světa proti Švédsku (4:3) s výslednou známkou 2,17 o trochu horší výkon než v...

19. května 2026  11:31

Totální úpadek, kritizují ve Švédsku prohru s Čechy. Přijde šance pro dalšího mladíka?

Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem.

Situaci si zkomplikovali a nyní čelí výrazné kritice. Ve Švédsku po prohře s Českem 3:4 roste panika, rozebírá se především nevydařený start zápasu, ale také vyhlídky směrem k případnému čtvrtfinále...

19. května 2026  11:02

Posila s visačkou „nej“. Ve Zlíně chci zažít týmový úspěch, hlásí hokejista Číp

Útočník Radek Číp je novou posilou zlínských hokejistů.

Nejlepší střelec. Nejproduktivnější hráč. Nejlepší útočník i hráč sezony podle hlasování sportovních manažerů první hokejové ligy. S visačkou „nej“ přestoupil ze Sokolova do Zlína Radek Číp. „Sezona...

19. května 2026  10:12

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

19. května 2026  9:39

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartoval v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

19. května 2026  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.