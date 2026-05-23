Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Dánové čelí Slovincům, večer severské derby Švédů s Nory

Sledujeme online   12:00
Kromě odpoledního duelu Čechů se Slováky jsou v sobotu ve Fribourgu na programu ještě další dva zápasy. Už od 12.20 hrají Dánové se Slovinci, večer pak program uzavře střetnutí Norů se Švédy. Obě utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Slovinští hokejisté slaví s brankářem Lukášem Horákem vítězství nad Českem v prodloužení. | foto: Reuters

Dánové zatím prožívají nevydařený turnaj. Po čtyřech zápasech jsou stále bez jediného bodu, může za to i těžký los, kdy absolvovali duely s Českem, Švédskem, Kanadou a Slovenskem.

ONLINE: Dánsko – Slovinsko

Po nich mají nelichotivé skóre 5:20, hůře jsou na tom ve skupině pouze Italové. Ani Slovinci nemají v tomto ohledu příliš dobrý zápis (8:20), dokázali však už vytěžit tři body.

Nejprve udolali český tým 3:2 v prodloužení, další bod si připsali proti Slovákům při prohře 4:5 po samostatných nájezdech.

Na světovém šampionátu se obě reprezentace potkávají po dlouhých 11 letech, tehdy si hubené vítězství připsali Slovinci.

Mistrovství světa v hokeji 2026
23. 5. 2026 12:20
Dánsko : Slovinsko
()
Sestavy:
M. Sögaard - P. Bruggisser, J. Jensen Aabo - K. Larsen, A. Koch - M. Setkov, M. Lauridsen - D. Andersen - M. Aagaard, P. Russell, N. Olesen - M. Poulsen, A. True, J. Blichfeld - M. From, O. Kjaer, F. Storm - F. Maegaard Scheel, C. Wejse, D. Madsen - P. Schultz
Sestavy:
L. Horák - J. Goličič, B. Gregorc - J. Ćosić, M. Štebih - A. Magovac, A. Crnovič - M. Perčič - R. Sabolič, M. Török, M. Mahkovec - Ž. Jezovšek, L. Maver, K. Ograjenšek - A. Kuralt, R. Tičar, J. Drozg - F. Sitar, M. Beričič, N. Langus - N. Simšič

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Norové za sebou mají hektický duel s Kanadou. Proti zámořskému favoritovi opakovaně vedli a sahali po třech bodech, nakonec se však museli smířit pouze s jedním po porážce 5:6 v prodloužení.

ONLINE: Norsko – Švédsko

Dobrým výkonem tak ale navázali na předchozí dva úspěchy s čistým kontem proti Itálii a Slovinsku, kdy v obou případech triumfovali 4:0. Se sedmi body tak stále bojují o čtvrtfinále, nyní o něj hrají důležitý duel se Švédy.

Ti nezvládli očekávané souboje s Kanadou a Českem, roli favorita ale potvrdili proti Dánům, Slovincům a Italům, přičemž v posledních dvou zápasech udrželi čisté konto.

Na mistrovství světa se oba výběry naposledy střetly v roce 2022, kdy Švédové vyhráli suverénně 7:1. Uspějí i tentokrát?

Mistrovství světa v hokeji 2026
23. 5. 2026 20:20
Norsko : Švédsko
()
MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

