Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Dánsko - Itálie 2:0. Rychlý nástup Seveřanů. Dali dva góly za minutu

Autor: ,
Sledujeme online   16:05aktualizováno  16:26
Další zápasy na mistrovství světa ve Švýcarsku nabízí v neděli skupina B. Ve Fribourgu od 16.20 hraje Dánsko proti Itálii, ve večerním zápase od 20.20 změří síly Slovensko s Kanadou. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Zklamaní dánští hokejisté po porážce 1:4 s českou reprezentací. | foto: Reuters

Dánsko v sobotním zápase proti Slovinsku konečně zlomilo dlouhou šňůru proher (4:0) a připsalo si první body do tabulky.

Vítězný gól vstřelil v čase 34:11 v přesilovce Joachim Blichfeld. Dvakrát skóroval Patrick Russell, jenž si navíc připsal asistenci. Čtyřmi body za gól a tři nahrávky se zaskvěl Mikkel Aagaard, na tři branky přihrál Nick OIesen. Čisté konto uhájil Mads Sögaard, potřeboval na něj 13 zákroků.

ONLINE: Dánsko – Itálie

Utkání MS v hokeji 2026 podrobně sledujeme od 16.20

„Nebyli jsme v dosavadním průběhu turnaje spokojeni s naší hrou. Do zápasu jsme šli s tím, že se musíme vrátit k základům, k jednoduchým věcem. A přesně to jsme dnes také udělali,“ řekl útočník Patrick Russell.

Itálie na turnaji dosud nezískala ani bod. Přesto v zápase s českým výběrem předvedla, že dokáže soupeře potrápit, a to především díky jednadvacetiletému brankáři Damianu Clarovi, na kterého v utkání letělo přes 50 střel.

S čím má ale Itálie dlouhodobý problém je střelba „Každý den společně řešíme, jak se více střelecky prosadit, jenže čelíme tady nejlepším světovým hokejistům. A my nejsme zvyklí hrát proti tak dobrým hráčům a tak dobrým týmům,“ uvedl útočník Luca Frigo.

Dánsko a Itálie se na ledě naposledy potkaly na mistrovství světa 2022. Ve vzájemných střetech se na vítězné vlně držel severský tým (2:1, 2:0, 4:1, 4:3P, 4:2), který bude kvůli hrozbě sestupu potřebovat získat body i v nedělním utkání.

Mistrovství světa v hokeji 2026
24. 5. 2026 16:20
Zápas probíhá
Dánsko : Itálie 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
2:33 C. Wejse
Sestavy:
N. Henriksen - J. Jensen Aabo, P. Bruggisser - K. Larsen, A. Koch - M. Setkov, M. Lauridsen - D. Andersen - M. Aagaard, P. Russell, N. Olesen - A. True, M. Poulsen, J. Blichfeld - O. Kjaer, F. Storm, M. From - J. Schmidt-Svejstrup, C. Wejse, D. Madsen - F. Maegaard Scheel
J. Smith - P. Pietroniro, L. Zanatta - A. Trivellato, D. Di Perna - P. Spornberger, G. Nitz - C. Buono, G. Gios - M. Bradley, B. Misley, T. De Luca - N. Saracino, M. Frycklund, M. Zanetti - D. Mantenuto, T. Purdeller, C. DiGiacinto - A. Segafredo, M. Mantinger, I. Deluca

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Slovensko v sobotním sledovaném derby proti Česku předvedlo bojovný výkon, kterým se prezentuje během celého turnaje.

Za dobrou hru je chválil i trenér Vladimír Országh „Myslím, že to byl velmi dobrý zápas. Byli jsme víc než vyrovnaným soupeřem velmi silnému českému týmu. Mrzí mě, že odcházíme bez bodu, protože kluci by si ho za předvedený výkon zasloužili.“

ONLINE: Slovensko – Kanada

Utkání MS v hokeji 2026 podrobně sledujeme od 20.20

Slovenské sousedy ocenil i hlavní kouč českého národního týmu Radim Rulík: „Prezentují se tady opravdu výborně. Hrají týmově, mají to skvěle poskládané. V sestavě mají mladé kluky, kteří mají budoucnost. Opravdu musím říct, že hrají skvělý hokej.“

Po náročném sobotním utkání čeká slovenský výběr v neděli další těžký soupeř. Obávaná Kanada zatím na turnaji ztratila pouze bod, o který ji nečekaně obralo Norsko. Tým složených z hvězd NHL v čele se Sidney Crosbym, Markem Scheifelem a kapitánem Macklinem Celebrinim má jistotu čtvrtfinále a na turnaji předvádí dominantní výkony.

„Čeká nás nejtěžší zápas ve skupině. Je potřeba se na něj dobře připravit a hlavně zregenerovat,“ hodnotil slovenský útočník Adam Sýkora po sobotním zápase.

V posledním vzájemném střetu na loňském MS Kanada přestřílela Slovensko 7:0.

Mistrovství světa v hokeji 2026
24. 5. 2026 20:20
Slovensko : Kanada
()
MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
24. května 2026

