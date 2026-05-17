Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Velká Británie - USA. Outsider čelí v netradiční bitvě obhájcům zlata

Autor:
Sledujeme online   12:05
Hokejový šampionát dál pokračuje v plném proudu, také v Curychu se v neděli uskuteční další tři utkání. Program základní skupiny A načíná netradiční bitva Velké Británie se Spojenými státy (12.20). V duelu dvou outsiderů se následně utkávají Rakousko s Maďarskem (16.20) a večer od 20.20 měří síly Německo s Lotyšskem. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Hokejisté USA snížili stav proti Švýcarsku. | foto: Reuters

Dosud se v historii potkali jen dvakrát, pokaždé na mistrovství světa. A jistě nepřekvapí, že oba střety ovládly Spojené státy, které letos coby obhájci zlata z mistrovství světa i olympijští šampioni spadají do širšího okruhu favoritů.

Do klání s Brity ale nastupují po úvodní páteční porážce 1:3 od domácích Švýcarů, navíc v akci nepůsobili příliš dobře.

ONLINE: Velká Británie vs. USA

Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme od 12.20 podrobně.

V daleko svízelnější situaci je přesto jejich protivník, který pravidelně bojuje o záchranu a turnaj načal hned jedním z důležitých mačů proti Rakousku. Sobotní dopolední souboj totiž prohrál 2:5.

Jak potrápí favorita?

Mistrovství světa v hokeji 2026
17. 5. 2026 12:20
V. Británie : USA
()
Sestavy:
B. Bowns - M. Richardson, N. Halbert - D. Clements, J. Hazeldine - L. Steele, T. Brown - B. Jenion - R. Dowd, C. Neilson, L. Kirk - L. Neilson, B. Perlini, J. Waller - J. Curran, O. Betteridge, R. Lachowicz - B. Harewood, B. Davies, C. Shudra
Sestavy:
D. Cooley - J. Faulk, M. Lohrei - W. Borgen, R. Lindgren - C. Clifton, D. Carlile - R. Ufko - R. Leonard, T. Novak, A. Steeves - M. Coronato, O. Moore, I. Howard - M. Olivier, M. Sasson, P. Cotter - M. Plante, D. Nelson, J. Hagens - S. Lafferty

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž

Právě Rakušané, kteří úvodní zápas s Brity zvládli, v zápasovém pořadí hned následují a proti Maďarsku snaží se navázat na zdařilý výkon. Jejich soupeř v této sezoně naskakuje do čtrnáctého utkání. A zatím zvládl jen jedno jediné, přesně před měsícem proti Polsku v prodloužení.

ONLINE: Rakousko vs. Maďarsko

Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme od 16.20 podrobně.

Zkraje šampionátu ale Maďarsko v ugrofinském derby sympaticky vzdorovalo odskočeným Finům, jimž přesto nakonec podlehlo 1:4. Otázkou tak je, kolik jim zbylo sil na soupeře, kterého třeba v loňských přátelských měřeních zvládalo porážet.

Mistrovství světa v hokeji 2026
17. 5. 2026 16:20
Rakousko : Maďarsko
()
Přejít na online reportáž

Nedělní program v Curychu uzavírá střet dvou aspirantů na postup ze skupiny, kterým ale vstup do mistrovství nevyšel. Jak Němci, tak Lotyši, účastníci posledních olympijských her, schytali hned na startu těžký los.

ONLINE: Německo vs. Lotyšsko

Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme od 20.20 podrobně.

Baltský stát prohrál v sobotu s domácími Švýcary (2:4), jejich nynější soupeř zase v pátek s Finy (1:3). Nyní se tak porvou o první body do tabulky. A vítěz tohoto klání tak výrazně vykročí směrem do čtvrtfinále.

V Miláně pod pěti kruhy slavili úspěch Lotyši, vrátí jim Němci úder na druhé velké akci táhlé olympijské sezony?

Mistrovství světa v hokeji 2026
17. 5. 2026 20:20
Německo : Lotyšsko
()
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

ONLINE: Velká Británie - USA. Outsider čelí v netradiční bitvě obhájcům zlata

Sledujeme online
Hokejisté USA snížili stav proti Švýcarsku.

Hokejový šampionát dál pokračuje v plném proudu, také v Curychu se v neděli uskuteční další tři utkání. Program základní skupiny A načíná netradiční bitva Velké Británie se Spojenými státy (12.20). V...

17. května 2026  12:05

ONLINE: Itálie - Slovensko. Sousedé bojují s outsiderem, uspějí na MS i napodruhé?

Sledujeme online
Kristián Pospíšil ze Slovenska se raduje z gólu proti Norsku.

Slovenští hokejisté pokračují na světovém šampionátu dalším poledním zápasem, výsledkově povedený vstup do mistrovství se od 12.20 pokouší stvrdit proti Itálii. Nedělní program základní skupiny B...

17. května 2026

Rusové v hokeji chybí, myslí si Holík. Dělali by reklamu válce, oponuje Hašek

Premium
Dominik Hašek na snímku z roku 2024

Nejlepší reprezentace se sjely do Švýcarska na mistrovství světa. Opět ale chybí ruský výběr, který je od roku 2022 ze šampionátů vyřazen kvůli vojenské invazi země na Ukrajinu. Názory na zákaz se už...

17. května 2026

Podprůměr, hokejisté ale u čtenářů vyvázli s dostatečnou. Nejhůř dopadl Mandát

Zklamaní čeští hokejisté po porážce v prodloužení od Slovinska

Sobotní blamáž českých hokejistů se projevila také na hodnocení čtenářů iDNES.cz. I přes historickou porážku 2:3 po prodloužení se Slovinskem si ale národní tým vysloužil celkovou známku 3,54, na...

17. května 2026  10:46

Rulík o těžké prohře: Strašně nepovedený zápas. Nemáme nic jisté, Blümel hrát bude

Radim Rulík na české střídačce během utkání se Slovinskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Poznali jste, jak moc ho nečekaný výsledek na mistrovství světa mrzí. „Nebude se mi dobře usínat,“ přiznal Radim Rulík. Zatímco po zápase s Dánskem měl kouč českých hokejistů spoustu důvodů k chvále,...

17. května 2026  9:11

Švédsko - Česko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

U puku Jacob De La Rose, napadá ho Marek Alscher.

Po nečekané dřině se Slovinskem vyzvou čeští hokejisté na MS ve Švýcarsku jednoho z největších favoritů na zlato, Švédsko. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete zápas sledovat živě, i další...

17. května 2026  8:29

Šok ve Fribourgu, není to však poprvé. Připomeňte si i další porážky s outsidery

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

První zápas na mistrovství světa zvládli čeští hokejisté podle předpokladů bez problému. Ten druhý, papírově ještě snazší, už nikoli. Prohráli s týmem, který se naposledy taktak zachránil a rok...

17. května 2026  8:10

Buffalo otočilo v Montrealu a vynutilo si rozhodující sedmý zápas, Dobeš střídal

Útočník Buffala Konsta Helenius překonává brankáře Montrealu Jakuba Dobeše.

Hokejisté Buffala ve 2. kole play off NHL vyhráli na ledě Montrealu 8:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas série. Pěti body se na výhře Sabres podílel obránce Rasmus Dahlin. Utkání naopak nevyšlo...

17. května 2026  7:02,  aktualizováno  8:09

Gólman Horák: Celý život fandím Čechům a já je teď porazím. Snad mi nezapálí auto!

Slovinští hokejisté slaví s brankářem Lukášem Horákem vítězství nad Českem v...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Byla to pro něj unikátní záležitost. Na mistrovství světa nastoupit v brance soupeře proti Čechům, svým krajanům? „Snažil jsem se na to nemyslet, ale od začátku na mě dýchly české písničky dýdžeje!“...

17. května 2026  7:18

Sporný moment v závěru. Rulík viděl jasný faul, Galvas hlásil: Na sudí to nesvádějme

Český obránce Tomáš Galvas v akci v utkání proti Slovinsku.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Hráči sklopili hlavy, diváci bučeli a naštvaně rozhazovali rukama. Částečně kvůli historickému nezdaru, částečně kvůli momentu, který v prodloužení předcházel vítězné slovinské trefě. Měli rozhodčí...

17. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Gól na 2:2? Ani to nechci řešit... Sedlák po prohře se Slovinci: Zavinili jsme si ji sami

Český útočník Lukáš Sedlák napadá rozehrávku Blaže Gregorce ze Slovinska.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Národní tým měl herní převahu, soupeře jasně přestřílel. Ale že by měl obrovský počet vyložených šancí? To zase ne. Prohra s outsiderem ze Slovinska 2:3 v prodloužení je obrovským zklamáním. „Málo...

16. května 2026  23:47

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

16. května 2026  23:11,  aktualizováno  23:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.