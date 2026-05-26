Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Maďarsko - Lotyšsko 0:1. Postup do čtvrtfinále přibližuje Balcers

Autor: ,
Sledujeme online   12:35
Rozhodují den na hokejovém mistrovství světa přichází ve velmi zamotané skupině A v Curychu. Lotyši si od 12.20 můžou zajistit postup v případě výhry nad Maďarskem. Čtvrtfinále si chtějí vybojovat také Američané, kteří od 16.20 čelí Rakousku. Program uzavře šlágr o první místo mezi domácími Švýcary a Finy (20.20). Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Lotyšští hokejisté slaví výhru nad Brity. | foto: Reuters

Lotyši aktuálně figurují na pátém místě, pokud však úterní duel zvládnou, do čtvrtfinále postoupí. Navíc mají velkou šanci i na třetí příčku ve skupině.

A to díky důležitým výhrám v zápasech s Německem (2:0) a Spojenými státy (4:2), které i v případě bodové shody hrají do karet pobaltské zemi.

ONLINE: Maďarsko – Lotyšsko

Duel MS v hokeji 2026 sledujeme od 12.20 podrobně

Lotyši proti sobě navíc mají Maďary, kteří už do play off proniknout nemůžou, mají ale také jistou záchranu díky triumfu nad Velkou Británií (3:0), což jsou také jejich jediné získané body.

Země se na mistrovství světa střetávají vůbec poprvé, v olympijské kvalifikaci v roce 2021 se z vysokého vítězství 9:0 radovali Lotyši.

Mistrovství světa v hokeji 2026
26. 5. 2026 12:20
Zápas probíhá
Maďarsko : Lotyšsko 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
9:48 R. Balcers (S. Vilmanis, E. Tralmaks)
Sestavy:
B. Bálizs - R. Kiss, B. Stipsicz - Z. Hadobás, M. Horváth - T. Ortenszky, Z. Garát - G. Tornyai - I. Terbócs, B. Sebök, C. Erdély - B. Horváth, D. Szongoth, M. Nemes - I. Sofron, J. Hári, K. Papp - P. Vincze, K. Nagy, T. Sárpátki - C. Ravasz
Sestavy:
K. Gudlevskis - O. Cibulskis, A. Šmits - R. Freibergs, A. Andžans - R. Mamčics, K. Zile - M. Tumanovs - R. Balcers, D. Smirnovs, S. Vilmanis - M. Dzierkals, H. Egle, E. Tralmaks - T. Andersons, O. Batna, R. Krastenbergs - O. Lapinskis, G. Prohorenkovs, K. Skrastinš - F. Buncis

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž

Obhájci zlata Američané se kvůli předchozím výsledkům dostali do složité situace. Především kvůli nečekaným ztrátám s Lotyši (2:4) a Němci (4:3N) ještě nemají jistý postup.

Mladému týmu postačí tříbodová výhra proti Rakušanům, kteří ale také stále sahají po čtvrtfinále. K tomu ale potřebují zámořského favorita porazit.

ONLINE: USA – Rakousko

Zápas MS v hokeji 2026 sledujeme od 16.20 podrobně

Zástupci alpské země měli vydařený vstup do turnaje, třikrát v řadě vyhráli. Poté ale schytali debakl 0:9 se Švýcarskem a nestačili ani na Němce a Finy.

Poslední vzájemný duel na světovém šampionátu se uskutečnil v roce 2023, kdy Američané slavili po výsledku 4:1. Rok předtím se však natrápili (3:2P).

Mistrovství světa v hokeji 2026
26. 5. 2026 16:20
USA : Rakousko
()
Přejít na online reportáž

Vyvrcholení skupiny A v Curychu přináší vůbec poslední duel této fáze. Do akce jdou totiž domácí Švýcaři, kteří zatím předvádějí skvělé výkony a zatím neztratili ani bod.

Po šesti zápasech mají navíc skvělé skóre 35:5, Maďary i Rakušany porazili shodně 9:0. V kádru je i nejproduktivnější hráč turnaje Sven Andrighetto (4+9).

ONLINE: Švýcarsko – Finsko

Utkání MS v hokeji 2026 sledujeme od 20.20 podrobně

Jenže ani to na první místo ve skupině nemusí stačit, rozhodne až očekávaný duel s Finy, kteří jsou zatím rovněž stoprocentní. I proto si společně s domácím výběrem zajistili už s výrazným předstihem play off a setrvání v Curychu.

Týmy se pravidelně utkávají během sezony v rámci Euro Hockey Tour, na vrcholné akci na sebe narazily ve čtvrtfinále únorových olympijských her, kdy Seveřané vyhráli 3:2 po prodloužení. Na mistrovství světa dochází ke konfrontaci po dvou letech, ve skupině v Praze slavili Švýcaři (3:1).

Mistrovství světa v hokeji 2026
26. 5. 2026 20:20
Švýcarsko : Finsko
()
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

ONLINE: Maďarsko - Lotyšsko 0:1. Postup do čtvrtfinále přibližuje Balcers

Sledujeme online
Lotyšští hokejisté slaví výhru nad Brity.

Rozhodují den na hokejovém mistrovství světa přichází ve velmi zamotané skupině A v Curychu. Lotyši si od 12.20 můžou zajistit postup v případě výhry nad Maďarskem. Čtvrtfinále si chtějí vybojovat...

26. května 2026  12:35

ONLINE: Norsko - Dánsko 0:0. Důležitý duel pro Čechy, budou se stěhovat do Curychu?

Sledujeme online
Norové se radují z výhry nad Českem.

Dvě velmi důležitá utkání přináší kromě střetnutí Česka s Kanadou závěrečný den ve skupině B na hokejovém mistrovství světa. Norové si můžou od 12.20 zajistit druhé místo, a zařídit tak stěhování...

26. května 2026  12:19

Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

Pavel Hoftych

Konec dobrý, všechno dobré, můžou si říct ve Zlíně poté, co v sobotu nováček fotbalové ligy porazil poprvé v sezoně sousední Slovácko, které na rozdíl od něj bude bojovat o udržení v soutěži v...

26. května 2026  11:32

Reichel mě nastartuje, věří „uspaný“ střelec Koblasa. Litvínov měl jako prioritu

Litvínov, 15.11. 2024, Verva Litvínov - Olomouc, utkání hokejové extraligy....

Rána jako z děla, puk v síti, odchod na párek! Petr Koblasa býval mašinou na góly, jenže v poslední, nejisté sezoně Litvínova se zadrhl. Přesto o něj extraligový tým stál a útočník možná i...

26. května 2026  10:51

Hledání ideálu, pak zlom proti Kanadě. Na olympiádě bylo pozdě, zlepší se Češi včas?

Čeští hráči stojí zklamaní po porážce s Norskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Facek schytal národní tým na mistrovství světa už několik. Porážka proti Slovinsku, trápení s Itálií, šťastná výhra se Slováky. V pondělí se přidala ještě lekce od Norska. Zkrátka podnětů, po kterých...

26. května 2026  10:33

Česko - Kanada. Hokejisté proti favoritovi, zlepší si místo pro play off?

Hlavní trenér Radim Rulík v debatě s asistentem Jiřím Kalousem v utkání s...

Z jakého místa postoupí čeští hokejisté do čtvrtfinále mistrovství světa? O tom rozhoduje až poslední den skupiny B. Národní tým bojuje ve Fribourgu od 20.20 o druhou pozici, proti němu stojí...

26. května 2026  9:33

Nejhorší představení na turnaji. Čtenáři si nebrali servítky, na dně Hronek a Kovařčík

Závar před Dominikem Pavlátem v utkání proti Norsku.

Nepříjemný zádrhel, kterým si komplikují budoucí cestu mistrovstvím světa. I proto si čeští hokejisté po porážce s Norskem vysloužili od čtenářů iDNES.cz suverénně nejhorší známku v dosavadním...

26. května 2026  8:53

Gólman Dobeš držel Montreal ve hře, v prodloužení ale opět slavila Carolina

Gólman Jakub Dobeš z Montrealu a jeho zákrok při zápase s Carolinou.

Ve velké formě chytající gólman Jakub Dobeš díky 35 zákrokům a bonusu v podobě asistence dlouho držel Montreal ve hře, nakonec se ale v play off NHL podruhé za sebou v prodloužení radovali hokejisté...

26. května 2026  6:57,  aktualizováno  7:32

Štěstí už vyprchalo. Češi bez chemie, dál se hledají. Ve čtvrtfinále může číhat velká síla

Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Na hokejovou krásu zapomeňte. Cesta k vítězství zatím pokaždé vedla úplně jinudy. Přes sílu. Přes vůli. Přes morál. Přes bojovnost. Zcela logicky se nabízela otázka, kdy to Čechům na mistrovství...

26. května 2026  7:25

Slovinsko - Itálie 5:1. Další rok mezi elitou. Přemožitelé Česka zvládli klíčový zápas

Italský bek Gios schytal do obličeje tvrdou ránu Slovince Kuralta.

Hokejisté Slovinska budou i v příštím roce příslušníky elitní divize světového šampionátu. Rozhodla o tom jejich pondělní výhra 5:1 nad Itálií. Slovinci ve skupině B vyhráli dvakrát, kromě Itálie...

25. května 2026,  aktualizováno  23:10

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Britové se rozloučili porážkou, neuhráli ani bod. Německo i USA živí naděje na play off

Britští hokejisté opouští elitní divizi.

Hořký turnaj za sebou mají hokejisté Velké Británie, po roce opět sestupují z elitní kategorie mistrovství světa. Na šampionátu ve Švýcarsku neuhráli ve skupině A ani bod, v pondělí večer podlehli...

25. května 2026,  aktualizováno  22:52

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

25. května 2026  22:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.