ONLINE: Maďarsko - Lotyšsko 0:1. Postup do čtvrtfinále přibližuje Balcers

Lotyši aktuálně figurují na pátém místě, pokud však úterní duel zvládnou, do čtvrtfinále postoupí. Navíc mají velkou šanci i na třetí příčku ve skupině.
A to díky důležitým výhrám v zápasech s Německem (2:0) a Spojenými státy (4:2), které i v případě bodové shody hrají do karet pobaltské zemi.
ONLINE: Maďarsko – Lotyšsko
Duel MS v hokeji 2026 sledujeme od 12.20 podrobně
Lotyši proti sobě navíc mají Maďary, kteří už do play off proniknout nemůžou, mají ale také jistou záchranu díky triumfu nad Velkou Británií (3:0), což jsou také jejich jediné získané body.
Země se na mistrovství světa střetávají vůbec poprvé, v olympijské kvalifikaci v roce 2021 se z vysokého vítězství 9:0 radovali Lotyši.
9:48 R. Balcers (S. Vilmanis, E. Tralmaks)
B. Bálizs - R. Kiss, B. Stipsicz - Z. Hadobás, M. Horváth - T. Ortenszky, Z. Garát - G. Tornyai - I. Terbócs, B. Sebök, C. Erdély - B. Horváth, D. Szongoth, M. Nemes - I. Sofron, J. Hári, K. Papp - P. Vincze, K. Nagy, T. Sárpátki - C. Ravasz
K. Gudlevskis - O. Cibulskis, A. Šmits - R. Freibergs, A. Andžans - R. Mamčics, K. Zile - M. Tumanovs - R. Balcers, D. Smirnovs, S. Vilmanis - M. Dzierkals, H. Egle, E. Tralmaks - T. Andersons, O. Batna, R. Krastenbergs - O. Lapinskis, G. Prohorenkovs, K. Skrastinš - F. Buncis
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0
Obhájci zlata Američané se kvůli předchozím výsledkům dostali do složité situace. Především kvůli nečekaným ztrátám s Lotyši (2:4) a Němci (4:3N) ještě nemají jistý postup.
Mladému týmu postačí tříbodová výhra proti Rakušanům, kteří ale také stále sahají po čtvrtfinále. K tomu ale potřebují zámořského favorita porazit.
ONLINE: USA – Rakousko
Zápas MS v hokeji 2026 sledujeme od 16.20 podrobně
Zástupci alpské země měli vydařený vstup do turnaje, třikrát v řadě vyhráli. Poté ale schytali debakl 0:9 se Švýcarskem a nestačili ani na Němce a Finy.
Poslední vzájemný duel na světovém šampionátu se uskutečnil v roce 2023, kdy Američané slavili po výsledku 4:1. Rok předtím se však natrápili (3:2P).
Vyvrcholení skupiny A v Curychu přináší vůbec poslední duel této fáze. Do akce jdou totiž domácí Švýcaři, kteří zatím předvádějí skvělé výkony a zatím neztratili ani bod.
Po šesti zápasech mají navíc skvělé skóre 35:5, Maďary i Rakušany porazili shodně 9:0. V kádru je i nejproduktivnější hráč turnaje Sven Andrighetto (4+9).
ONLINE: Švýcarsko – Finsko
Utkání MS v hokeji 2026 sledujeme od 20.20 podrobně
Jenže ani to na první místo ve skupině nemusí stačit, rozhodne až očekávaný duel s Finy, kteří jsou zatím rovněž stoprocentní. I proto si společně s domácím výběrem zajistili už s výrazným předstihem play off a setrvání v Curychu.
Týmy se pravidelně utkávají během sezony v rámci Euro Hockey Tour, na vrcholné akci na sebe narazily ve čtvrtfinále únorových olympijských her, kdy Seveřané vyhráli 3:2 po prodloužení. Na mistrovství světa dochází ke konfrontaci po dvou letech, ve skupině v Praze slavili Švýcaři (3:1).