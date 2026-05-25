Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: USA - Maďarsko 1:0. Povinnost pro favorita v boji o postup, skončí s laxností?

Sledujeme online   16:00aktualizováno  16:33
Boj o postup na hokejovém mistrovství světa vrcholí, mimořádně zamotaný je v základní skupině A, kde selhávají Američané. Obhájci zlata se pokouší od 16.20 napravit dojem v utkání s outsidery z Maďarska. Večer už najisto sestupující Velká Británie hraje s Německem, které se taky ještě snaží probojovat do čtvrtfinále. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Zklamaní hokejisté Spojených států po porážce od Lotyšska | foto: AP

Už si nemohou dovolit zaváhat, jinak se postarají snad o největší senzaci šampionátu, z jejich pohledu negativní. Američané se aktuálně s pěti body krčí až na šestém místě tabulky curyšské skupiny. V sobotu totiž po Švýcarech (1:3) a Finech (2:6) padli také s Lotyšskem (2:4).

K tomu přišli o bod také v souboji s Německem (3:4N), právě tato výhra v nájezdech však aktuálně hraje v jejich prospěch. Stačí „jen“ porazit Maďary a Rakušany s celkovým ziskem alespoň pěti bodů.

ONLINE: USA vs. Maďarsko

Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme podrobně od 16.20.

Je ale nutné, aby přestali s laxností, která je celý turnaj brzdí. Však i proti trpaslíkovi z Británie mohli klidně prohrávat od začátku o dva góly. Až ve třetí části pak USA rozhodly o svém vítězství 5:1.

Maďaři by je ale mohli potrestat víc. Na mistrovství už o nic nehrají, Británii ve vzájemném souboji o záchranu zničili 5:0. Jinak prohrávají. Že by ale duel vypustili? Mohli by se přece stát součástí ohromného překvapení.

25. 5. 2026 16:20
Zápas probíhá
USA : Maďarsko 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
9:43 J. Faulk (T. Novak)
Sestavy:
J. Woll - J. Faulk, R. Lindgren - W. Borgen, M. Lohrei - C. Clifton, W. Kaiser - R. Ufko - M. Tkachuk, M. Coronato, O. Moore - I. Howard, J. Hagens, A. Steeves - M. Olivier, M. Sasson, P. Cotter - R. Leonard, T. Novak, M. Plante - S. Lafferty
Á. Vay - R. Kiss, B. Stipsicz - Z. Hadobás, M. Horváth - T. Ortenszky, Z. Garát - G. Tornyai - I. Terbócs, B. Sebök, C. Erdély - B. Horváth, D. Szongoth, M. Nemes - I. Sofron, J. Hári, K. Papp - P. Vincze, K. Nagy, T. Sárpátki - C. Ravasz

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Němci už vlastní osud nemají ve svých rukou. Pakliže zvítězí proti Británii, jak se všeobecně očekává, zakončí skupinu na deseti bodech. A můžou jen doufat, že úterní duel Američanů s Rakušany budou ještě sledovat s napětím.

Spojené státy už jejich pohledem musí získat maximálně čtyři body, Rakušané jeden. Z toho jasně vyplývá, že bez pondělní pomoci Maďarska na postup můžou zapomenout, pokud tedy ještě Lotyši nevyhoří s Maďary během úterního odpoledne. Po v posledních letech zvýšených očekáváních tak nejspíš zklamou.

ONLINE: Německo vs. Velká Británie

Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.

Klíčová byla jejich porážka 0:2 s Lotyšskem, která baltský stát posouvá do play off právě na německý úkor. Alespoň zatím, pokud nepřijde zázrak.

K tomu ale Němci stejně nejprve potřebují Brity porazit. Nejslabší celek skupiny už může být od nedělní porážky 0:6 s Lotyši smířen se sestupem do nižší divize, v tabulce zůstává s prázdnou. Jistě se to ale ještě pokusí alespoň symbolicky napravit.

25. 5. 2026 20:20
Německo : V. Británie
()
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Švýcarsko 6 6 0 0 0 35:5 18
2.  Finsko 6 6 0 0 0 29:7 18
3.  Lotyšsko 6 3 0 0 3 16:16 9
4.  Rakousko 6 3 0 0 3 16:25 9
5.  Německo 6 2 0 1 3 17:19 7
6.  USA 5 1 1 0 3 14:17 5
7.  Maďarsko 5 1 0 0 4 10:23 3
8.  Velká Británie 6 0 0 0 6 4:29 0
MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

ONLINE: USA - Maďarsko 0:0. Povinnost pro favorita v boji o postup, skončí s laxností?

