ONLINE: Německo - Švýcarsko 0:0. Domácí usilují o třetí výhru, Finové přehráli USA

Německo se nachází ve špatném rozpoložení. V neděli prohráli 0:2 v dost zásadním duelu s Lotyši, kteří by dle předpokladů měli představovat hlavní konkurenci Němců v boji o čtvrté postupové místo do čtvrtfinále.
Teď tak výběr kouče Harolda Kreise, který zůstává v počtu bodů na nule, musí obírat favority a spoléhat na zaváhání baltské země.
ONLINE: Německo vs. Švýcarsko
Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.
Po úvodní porážce od Finska (1:3) se teď jako ideální příležitost ke stěžejnímu zisku nabízí právě duel se Švýcary, do nějž tak Němci vstupují pod tlakem. Navíc proti celku, který poženou naplněné tribuny ve Swiss Life Areně.
Dlouhodobě sehraný tým s šesti hráči z NHL, včetně kapitána Romana Josiho, si už poradil s Američany (3:1) i se vzdorujícími Lotyši, které ale drtivě přestřílel a hlavně kvůli brankáři Gudlevskisovi vyhrál „jen“ 4:2. Navíc má oproti Německu po dni volna. Využije této výhody?
J. Stettmer - F. Wagner, M. Seider - K. Wissmann, E. Mik - L. Gawanke, L. Hüttl - P. Sinn - M. Michaelis, D. Fischbuch, S. Dove-McFalls - J. Samanski, L. Reichel, F. Tiffels - S. Loibl, A. Ehl, D. Kahun - N. Krämmer, A. Eder, P. Tuomie - M. Kastner
S. Aeschlimann - D. Egli, R. Josi - D. Kukan, T. Berni - C. Marti, J. Moser - S. Jung - N. Hischier, T. Meier, T. Rochette - N. Niederreiter, C. Thürkauf, C. Bertschy - P. Suter, D. Malgin, S. Andrighetto - S. Knak, D. Riat, K. Jäger - A. Biasca
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
Finové jsou nadále stoprocentní, obhájce znovu padl
Finští hokejisté zůstávají na světovém šampionátu stoprocentní. V pondělním zápase skupiny B přehráli Spojené státy jednoznačně 6:2. Naopak olympijští vítězové z USA se na mistrovství trápí, po třech zápasech mají na kontě pouze jedno vítězství.
Finové se mohli dostat do vedení již po 30 sekundách hry, brankář Woll ale dokázal Barkovovu střelu vyrazit. V 7. minutě už ale kapituloval, po Leonardově zaváhání ho překonal Hämeenaho.
Američanům se zásluhou vydařené Coronatovy střely podařilo vyrovnat, ale Seveřané získali rychle vedení zpět. Po rychlém protiútoku se jen o 61 sekund později prosadil Puistola. Při hře čtyři na čtyři poté přidal třetí gól Räty.
V závěru první třetiny byli Američané blízko snížení v oslabení, brankáře Annunena ale nepřekonali a Finové na začátku druhé části rozhodli o své výhře. Na konci přesilovky se podruhé prosadil Hämeenaho a o 31 sekund později pohotovou tečí skóroval Mäenalanen. Místo Wolla se do americké branky postavil Cooley.
V polovině utkání měl ideální šanci snížit Nelson, jenže nedokázal trefit odrytou finskou branku. Více práce měl i nadále Cooley, Annunen ale svůj tým podržel při šanci Steevense v oslabení.
Ve třetí části Američané výrazně zvýšili střeleckou aktivitu, snížit se jim podařilo v přesilové hře pět na tři. Výhodu dvou hráčů v poli využil už po šesti sekundách pohotovou dorážkou Leonard. I Finové však následně dokázali stejně rychle využít klasickou početní výhodu, Cotterův faul potrestal Lundell.
6:06 L. Hämeenaho, 8:45 P. Puistola (L. Hämeenaho, O. Määttä), 14:10 A. Räty (M. Lehtonen, H. Björninen), 21:26 L. Hämeenaho (M. Lehtonen, J. Kuokkanen), 21:57 S. Mäenalanen (O. Määttä, W. Merelä), 46:33 A. Lundell
7:44 M. Coronato (O. Moore), 43:21 R. Leonard (R. Ufko, J. Faulk)
J. Annunen - U. Vaakanainen, V. Heinola - H. Jokiharju, M. Lehtonen - N. Matinpalo, O. Määttä - V. Saarijärvi - J. Puljujärvi, A. Barkov, S. Manninen - L. Hämeenaho, A. Lundell, P. Puistola - E. Erholtz , A. Räty, J. Kuokkanen - W. Merelä, H. Björninen, S. Mäenalanen
J. Woll (21:57 D. Cooley) - J. Faulk, M. Lohrei - W. Borgen, R. Lindgren - C. Clifton, W. Kaiser - R. Ufko - S. Lafferty, R. Leonard, T. Novak - A. Steeves, M. Coronato, O. Moore - I. Howard, M. Olivier, M. Sasson - P. Cotter, M. Plante, D. Nelson - J. Hagens
Vyloučení: 3:5, Využití: 2:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 30:22, Počet diváků: 9 206Přejít na online reportáž