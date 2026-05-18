Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Německo - Švýcarsko 0:0. Domácí usilují o třetí výhru, Finové přehráli USA

Autor:
Aktualizujeme   20:15
Finští hokejisté zůstávají na světovém šampionátu stoprocentní. V pondělním zápase skupiny B přehráli Spojené státy jednoznačně 6:2. Od 20:20 jdou do akce do akce také další týmy ze skupiny B. Po 24 hodinách vyjedou na led Němci, kteří narazí na Švýcarsko.
Finský gólman Justus Annunen chytá kotouč v zápase s USA.

Finský gólman Justus Annunen chytá kotouč v zápase s USA. | foto: Reuters

Finští hokejisté Anton Lundell (vpředu) a Sakari Manninen slaví gól Američanům.
Americký brankář Woll dostal od Finů šest branek a byl vystřídán.
Mathieu Olivier z USA zválcoval finského Saarijarviho,
Finský útočník Lenni Hämmenaho se pouští do gólové rány, blok amerického...
9 fotografií

Německo se nachází ve špatném rozpoložení. V neděli prohráli 0:2 v dost zásadním duelu s Lotyši, kteří by dle předpokladů měli představovat hlavní konkurenci Němců v boji o čtvrté postupové místo do čtvrtfinále.

Teď tak výběr kouče Harolda Kreise, který zůstává v počtu bodů na nule, musí obírat favority a spoléhat na zaváhání baltské země.

ONLINE: Německo vs. Švýcarsko

Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.

Po úvodní porážce od Finska (1:3) se teď jako ideální příležitost ke stěžejnímu zisku nabízí právě duel se Švýcary, do nějž tak Němci vstupují pod tlakem. Navíc proti celku, který poženou naplněné tribuny ve Swiss Life Areně.

Dlouhodobě sehraný tým s šesti hráči z NHL, včetně kapitána Romana Josiho, si už poradil s Američany (3:1) i se vzdorujícími Lotyši, které ale drtivě přestřílel a hlavně kvůli brankáři Gudlevskisovi vyhrál „jen“ 4:2. Navíc má oproti Německu po dni volna. Využije této výhody?

Mistrovství světa v hokeji 2026
18. 5. 2026 20:20
Zápas probíhá
Německo : Švýcarsko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Stettmer - F. Wagner, M. Seider - K. Wissmann, E. Mik - L. Gawanke, L. Hüttl - P. Sinn - M. Michaelis, D. Fischbuch, S. Dove-McFalls - J. Samanski, L. Reichel, F. Tiffels - S. Loibl, A. Ehl, D. Kahun - N. Krämmer, A. Eder, P. Tuomie - M. Kastner
Sestavy:
S. Aeschlimann - D. Egli, R. Josi - D. Kukan, T. Berni - C. Marti, J. Moser - S. Jung - N. Hischier, T. Meier, T. Rochette - N. Niederreiter, C. Thürkauf, C. Bertschy - P. Suter, D. Malgin, S. Andrighetto - S. Knak, D. Riat, K. Jäger - A. Biasca

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž

Finové jsou nadále stoprocentní, obhájce znovu padl

Finští hokejisté zůstávají na světovém šampionátu stoprocentní. V pondělním zápase skupiny B přehráli Spojené státy jednoznačně 6:2. Naopak olympijští vítězové z USA se na mistrovství trápí, po třech zápasech mají na kontě pouze jedno vítězství.

Finové se mohli dostat do vedení již po 30 sekundách hry, brankář Woll ale dokázal Barkovovu střelu vyrazit. V 7. minutě už ale kapituloval, po Leonardově zaváhání ho překonal Hämeenaho.

Američanům se zásluhou vydařené Coronatovy střely podařilo vyrovnat, ale Seveřané získali rychle vedení zpět. Po rychlém protiútoku se jen o 61 sekund později prosadil Puistola. Při hře čtyři na čtyři poté přidal třetí gól Räty.

Finští hokejisté Anton Lundell (vpředu) a Sakari Manninen slaví gól Američanům.

V závěru první třetiny byli Američané blízko snížení v oslabení, brankáře Annunena ale nepřekonali a Finové na začátku druhé části rozhodli o své výhře. Na konci přesilovky se podruhé prosadil Hämeenaho a o 31 sekund později pohotovou tečí skóroval Mäenalanen. Místo Wolla se do americké branky postavil Cooley.

V polovině utkání měl ideální šanci snížit Nelson, jenže nedokázal trefit odrytou finskou branku. Více práce měl i nadále Cooley, Annunen ale svůj tým podržel při šanci Steevense v oslabení.

Ve třetí části Američané výrazně zvýšili střeleckou aktivitu, snížit se jim podařilo v přesilové hře pět na tři. Výhodu dvou hráčů v poli využil už po šesti sekundách pohotovou dorážkou Leonard. I Finové však následně dokázali stejně rychle využít klasickou početní výhodu, Cotterův faul potrestal Lundell.

Mistrovství světa v hokeji 2026
18. 5. 2026 16:20
Konec zápasu
Finsko : USA 6 : 2
(3 : 1, 2 : 0, 1 : 1)
Góly:
6:06 L. Hämeenaho, 8:45 P. Puistola (L. Hämeenaho, O. Määttä), 14:10 A. Räty (M. Lehtonen, H. Björninen), 21:26 L. Hämeenaho (M. Lehtonen, J. Kuokkanen), 21:57 S. Mäenalanen (O. Määttä, W. Merelä), 46:33 A. Lundell
Góly:
7:44 M. Coronato (O. Moore), 43:21 R. Leonard (R. Ufko, J. Faulk)
Sestavy:
J. Annunen - U. Vaakanainen, V. Heinola - H. Jokiharju, M. Lehtonen - N. Matinpalo, O. Määttä - V. Saarijärvi - J. Puljujärvi, A. Barkov, S. Manninen - L. Hämeenaho, A. Lundell, P. Puistola - E. Erholtz , A. Räty, J. Kuokkanen - W. Merelä, H. Björninen, S. Mäenalanen
Sestavy:
J. Woll (21:57 D. Cooley) - J. Faulk, M. Lohrei - W. Borgen, R. Lindgren - C. Clifton, W. Kaiser - R. Ufko - S. Lafferty, R. Leonard, T. Novak - A. Steeves, M. Coronato, O. Moore - I. Howard, M. Olivier, M. Sasson - P. Cotter, M. Plante, D. Nelson - J. Hagens

Vyloučení: 3:5, Využití: 2:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 30:22, Počet diváků: 9 206

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

ONLINE: Česko - Švédsko 1:0. Vydařený start, trefil se Blümel, Galvas pálí do tyče

Sledujeme online
Asistent trenéra Jiří Kalous hovoří k hráčům na tréninku.

Čeští hokejisté se na světovém šampionátu chystají na první střet s favoritem. V pondělí večer nastupují proti rozjetému Švédsku. Nikoli v ideálním rozpoložení, ale s cílem napravit šokující sobotní...

18. května 2026  20:24,  aktualizováno  20:29

ONLINE: Německo - Švýcarsko 0:0. Domácí usilují o třetí výhru, Finové přehráli USA

Aktualizujeme
Finský gólman Justus Annunen chytá kotouč v zápase s USA.

Finští hokejisté zůstávají na světovém šampionátu stoprocentní. V pondělním zápase skupiny B přehráli Spojené státy jednoznačně 6:2. Od 20:20 jdou do akce do akce také další týmy ze skupiny B. Po 24...

18. května 2026  20:15

Kanada - Dánsko 5:1. Nestárnoucí Crosby přihrál na čtyři góly, favorité se ale trápili

Kapitán Kanady Celebrini a jeho asistent Crosby během zápasů s Dánskem.

Až ve třetí třetině změnili bezbrankový stav. Přesto nakonec hokejisté Kanady dokráčeli v pondělí k jednoznačné výhře 5:1 nad Dánskem a na světovém šampionátu zůstávají dál stoprocentní. Na vítězství...

18. května 2026  16:20,  aktualizováno  19:26

Mistr přivedl mistra. Pardubice posílil Stránský: Chtějí vyhrávat, což chci i já

Matěj Stránský v dresu švýcarského Davosu.

Po oznámení příchodu českého reprezentanta Davida Tomáška představily Pardubice další posilu prozkoušenou v národním dresu. Kádr letošních vítězů extraligy rozšíří od příští sezony útočník a mistr...

18. května 2026  17:23

Tolik? Šílený! Naplňte si peněženky, na MS se pivo i klobása pořádně prodraží

Čeští fanoušci vyrazili do Fribourgu také ve speciálních outfitech.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Chvíli prší, pak zas svítí slunce. Do toho kolem BCF Areny ve Fribourgu zavane pronikavý zápach hnoje. Asi si dokážete představit lepší podmínky pro naplnění zážitku z návštěvy hokejového mistrovství...

18. května 2026  16:26

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi se chystají na Švédy. Kdo může sokům dorazit z NHL?

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

18. května 2026  16:08

Útočník č. 1 na oslabení. Lotyš Dzierkals stráví ve Spartě i příští sezonu

Lotyšský útočník Martins Dzierkals (vpravo) se raduje z gólu.

Lotyšský reprezentační útočník Martinš Dzierkals bude i v příští sezoně hájit barvy hokejové Sparty. Devětadvacetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023, který startuje i na...

18. května 2026  13:59

Češi promíchali přesilovky, v jaké sestavě nastoupí? Na tréninku chyběl Kempný

Český trénink přímo na hlavním stadionu ve Fribourgu před večerním zápasem se...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Po nedělním tréninku zaznělo: „Přijdou změny.“ Ovšem jak ukázalo pondělní dopolední rozbruslení ve Fribourgu, moc jich pravděpodobně nenastane. Tedy alespoň při hře pět na pět. Na ledě chyběl Michal...

18. května 2026  11:20,  aktualizováno  12:22

Miláčci publika s umem na rozdávání. Co ukáží blyštiví švédští talenti proti Čechům?

Premium
ŠVÉDŠTÍ TALENTI V AKCI. Ivar Stenberg (41) a Viggo Björck (61) kombinují během...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Také v Česku se řešilo, že by letošní šampionát mohl posloužit jako jakýsi zkouškový turnaj pro mladší hráče. Však i sám trenér Radim Rulík hlásil, že minimálně v přípravě dá prostor neokoukaným...

18. května 2026

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

18. května 2026  11:46

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Táta mě nejdřív nechtěl. Jenáček o Chomutově i návratu do Vsetína

Po ročním intermezzu v Chomutově se hokejový obránce Šimon Jenáček vrátil do...

Kdyby to záleželo čistě na jeho tátovi, kdoví, jestli by se po roční anabázi v Chomutově vrátil domů na Lapač. Navzdory původně odmítavému stanovisku budou trenér hokejistů Robe Vsetín Luboš Jenáček...

18. května 2026  10:25

Sami si zavařili, porážka přišla ve špatný čas. Důležité bude, jak hokejisté zareagují

Slovinský brankář Lukáš Horák zasahuje před Matyášem Melovským.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Schválně si zkuste tipnout. Co mají společného Itálie a Velká Británie? Správná odpověď zní: obě země zůstávají jedinými účastníky letošního šampionátu, se kterými čeští hokejisté v historii ani...

18. května 2026  7:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.